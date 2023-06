Ne gâchez plus votre énergie solaire avec ce kit connecté et intelligent

Les panneaux solaires dédiés à l’autoconsommation ont le vent en poupe en permettant de réduire sa facture d’électricité et le bilan carbone d’un foyer. EcoFlow nous propose d’aller plus loin avec son pack PowerStream Balcon, qui combine panneaux solaires, station de stockage électrique et un micro onduleur intelligent.

EcoFlow est l’un des leaders de l’alimentation solaire avec ses panneaux nomades, ses stations électriques et bien d’autres produits liés à l’énergie. Le constructeur s’attaque maintenant à l’autoconsommation solaire avec son nouveau dispositif pour balcon PowerStream. Attention, il ne se limite pas à un simple panneau photovoltaïque à relier à une prise électrique pour alimenter son foyer. Ce pack comprend également le micro-onduleur EcoFlow PowerStream, des prises connectées intelligentes et l’ensemble de ces produits travaillent en équipe grâce à l’application EcoFlow. De l’énergie verte et intelligente ? De belles promesses que nous allons décrypter.

Une énergie propre et intelligente ?

Cette offre est basée sur des panneaux solaires de 400 Wc ; en fonction du pack de votre choix, vous en aurez un ou deux à disposition. Lors de votre achat, vous aurez le choix entre des systèmes de fixation au sol, au mur, et surtout un dédié aux balcons. Selon le constructeur, ce dernier devrait s’adapter à la majorité des rambardes existantes.

Avec son PowerStream, EcoFlow se démarque de la concurrence en proposant de stocker l’énergie solaire excédentaire produite durant la journée dans une de ses stations électriques portables. Cette dernière pouvant alors alimenter votre foyer quand la nuit vient et vous ne gaspillerez plus d’énergie.

Rappelons que dans le cadre de l’autoconsommation sans revente à EDF, ce qui est le cas de la majorité des clients des kits solaires Plug&Play, l’électricité excédentaire alimentera votre plus proche voisin. Il sera en outre facturé par son opérateur énergétique et vous ne toucherez pas un kopeck. Avec sa solution, EcoFlow permet donc d’optimiser la production et la distribution.

Vos panneaux sont reliés au micro-onduleur EcoFlow Power qui accepte une puissance maximale de 800 W. Il est lui-même relié à une prise électrique pour distribuer l’énergie et à une station électrique DELTA 2 Max pour la stocker. Cette dernière, d’une capacité de 2 048 Wh, peut être étendue à 6 144 Wh. Il est de plus IP67 pour une installation en extérieur et dispose du Wi-Fi.

À cela s’ajoutent des prises connectées à brancher aux endroits stratégiques : celles qui alimentent le réfrigérateur, votre box internet, ordinateur ou télévision et même la machine à café par exemple. Ils vont mesurer la consommation d’énergie en temps réel.

L’application Ecoflow va faire travailler tous ces éléments intelligemment et vous laisse bien sûr la possibilité de contrôler manuellement l’ensemble du kit. Ainsi, l’appli peut savoir quand laisser les panneaux solaires alimenter votre domicile ou prioriser la charge de la station électrique. L’énergie stockée peut alors alimenter la maison pendant la nuit. Cerise sur le gâteau, en cas de coupure de courant, il alimentera les appareils essentiels comme un congélateur, évitant ainsi un gaspillage de nourriture. Il s’agit de la seule solution grand public et Plug&Play du marché qui en soit capable.

Ce pack rend l’énergie solaire plus intelligente, en permettant d’éviter les pertes d’énergie, et donc économiser encore plus sur sa facture d’électricité.

Le kit est déjà disponible et se décline en trois versions :

Le Kit sans stockage, qui ne comporte pas de station de stockage d’énergie. Il comprend un micro-onduleur EcoFlow PowerStream, quatre panneaux solaires flexibles de 100 W, un câble solaire BKW EcoFlow, deux câbles super plats EcoFlow et deux prises intelligentes EcoFlow. Prix : 1082 euros.

Le Kit de stockage 1 kWh est destiné aux maisons et appartements. Il comprend le Kit sans stockage et une station DELTA 2. Prix : 2281 euros.

Le Kit de stockage 2 kWh est destiné aux maisons. Il comprend le Kit de stockage 1 kWh, mais avec deux panneaux solaires rigides de 400 W ainsi qu’une station DELTA Max 2000. Prix : 2709 euros.

