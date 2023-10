Fini les corvées de nettoyage, voici une litière intelligente pour chats

Fini les corvées de nettoyage de litière… enfin presque. Voici Neakasa M1, une litière auto-nettoyante pour chats.

L’internet des objets continue d’envahir notre quotidien, il n’est donc pas surprenant de voir émerger des objets destinés à améliorer également la vie de nos compagnons à quatre pattes.

La litière intelligente Neakasa M1, actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Indiegogo, en est le parfait exemple. En à peine une heure, cette campagne a su convaincre et lever 100 000 dollars en une heure, preuve s’il en fallait de l’intérêt croissant pour ce type de produits. Ces bêta acheteurs investissent tout de même près de 250 euros pour recevoir leur produit en décembre.

La Neakasa M1, c’est quoi ?

Alors, la Neakasa M1, c’est une litière ouverte pour chats qui se veut plus propre et plus pratique qu’un bac à litière classique. Elle est conçue pour se nettoyer toute seule, ce qui est franchement une bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont marre de la corvée de nettoyage. Et en plus, elle peut accueillir des chats de toutes les tailles, jusqu’à 10 kilogrammes. Donc même les gros matous comme les Maine Coon sont censés l’utiliser sans problème.

La litière est équipée de quatre capteurs de poids qui détectent quand le chat est là et qui stoppent tout nettoyage en cours ou empêchent de le démarrer. Le nettoyage, c’est une grille qui se déplace de l’avant vers l’arrière et qui envoie les déchets directement dans un sac poubelle. Pratique, non ? Et avec une capacité de 11,2 litres pour le sac poubelle et un peu plus de 7 litres pour la litière, y’a de quoi faire !

La Neakasa M1 est livrée avec une appli qui permet de tout contrôler. On peut voir combien il reste de litière, recevoir une alerte quand il faut changer le sac poubelle et même identifier différents chats si on en a plusieurs à la maison. Et tout ça, avec un niveau sonore de max 50 dB, donc pas de risque de faire peur à minou ou de déranger toute la maison.

Comme toujours avec les financements participatifs, il est conseillé de les aborder avec prudence. Nous vous suggérons d’attendre que le produit soit complètement développé et commercialisé, même si cela signifie devoir débourser un peu plus.