Test de l’Invoxia Smart Collar : l’Apple Watch du chien

Si les trackers GPS pour chien sont Légion, il devient plus difficile de dégoter un objet connecté dédié à la santé et au bien-être de nos fidèles compagnons. Invoxia relève le défi avec un produit qui se veut l’équivalent canin d’une Apple Watch, l’écran en moins.

Avec plus de 75 millions d’animaux de compagnie en France, nos fidèles amis à poils, à plumes ou à écailles représentent un marché de 5,8 milliards d’euros pour l’Hexagone. Un chiffre qui est en constante progression, +7,5 % en 2023 par rapport à l’année 2022. Les objets connectés restent encore à la marge, mais l’intérêt des marques et des propriétaires est déjà bien réel.

En 2021, le comité d’éthique de la Fondation Droit Animal a souligné que les objets connectés pouvaient contribuer au bien-être animal, à condition que les propriétaires soient bien informés. En effet, le secteur n’est pas exempt de produits à l’efficacité et à l’intérêt discutables.

C’est dans ce contexte qu’Invoxia se démarque avec son nouveau Smart Collar. Ce collier se veut l’Apple Watch des chiens, en étant capable de suivre aussi bien sa santé, son activité, que sa position GPS. Les chiens pouvant avoir des gabarits très différents, nous avons donc testé ce collier connecté sur un braque de Weimar de 32 kg et un Shiba de 12 kg.

Design et fonctionnalités : le commun stylistique en action

Le Smart Collar d’Invoxia est un objet aux lignes élégantes, légèrement en arc pour mieux épouser le cou d’un chien. Il affiche des dimensions généreuses de 175 x 88 x 34 mm pour un poids de 130 g, mais, comme nous allons le constater plus bas, cela n’entrave en rien l’animal.

Le produit bénéficie d’un très bon niveau de fabrication. Il est robuste tout en restant flexible grâce à sa coque en caoutchouc. Cette dernière est recouverte de silicone testé de façon dermatologique, il ne devrait donc pas irriter le cou de votre animal. Le produit est certifié IP65, lui permettant de résister à toutes les situations, y compris l’immersion dans l’eau. En outre, il fonctionne également dans une plage de températures allant de -10 °C à 40 °C.

La partie inférieure révèle un cache en caoutchouc donnant accès au port de charge USB-C. Sur la surface supérieure se trouve un petit bouton destiné à l’appairage Bluetooth. Le collier est pourvu d’une sangle en tissu RPET (polyester recyclé et entièrement recyclable), disponible en noir, jaune, orange et rouge, et dotée d’une boucle métallique.

La sangle se glisse sur le collier et s’ajuste à l’aide de la boucle en métal. Elle nécessite un ajustement précis pour obtenir des mesures fiables des données de santé.

Toutefois, à l’instar d’un collier classique, un espace équivalent à la largeur d’un doigt entre le cou et le collier permet de maintenir un bon niveau de mesure, sans nuire au confort quotidien de votre animal.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Installation et configuration : un jeu d’enfant

L’application Invoxia Petcare est au cœur de l’usage de ce collier, elle va concentrer l’ensemble des résultats et les traiter afin de les rendre accessibles aux propriétaires de chien.

Invoxia Petcare Télécharger

L’application est bien pensée, intuitive et cela commence par l’installation. Après avoir créé votre compte Invoxia, vous devez appuyer sur le bouton du collier afin de lancer l’appairage. Cette opération fonctionne à la perfection aussi bien sur Android qu’iOS.

Ensuite, vous allez entrer l’identité de votre chien, indiquer s’il est stérilisé, sa date de naissance et enfin son poids.

Dernière ligne droite du processus d’installation, vous devez préciser la race de votre chien, et associer son profil à une photo.

Les paramètres de l’application vous informent sur le niveau de batterie du collier et les alertes activées.

Il est également possible de définir des zones de sécurité et l’application vous alertera si votre animal en sort. Bonne idée, vous pouvez définir des zones carrées, circulaires ou hexagonales. Cela semble être un détail, mais alors que la majorité des applications GPS se limite à un cercle. Ici, vous pourrez mieux adapter les zones de sécurité à la topographie de votre environnement.

Nous avons maintenant tous les outils pour suivre en temps réel la santé et la localisation de son chien. Voyons maintenant ce que cela donne sur le terrain.

À l’usage : efficace et pratique

Nous avons donc testé le collier sur un Braque de Weimar de 32 kg et un Shiba de 12 kg. Pour les deux animaux, nous n’avons pas constaté d’inconfort.

Passé les premières minutes, ils ne font plus attention à l’objet. Cela est également vrai avec le Shiba, même si l’objet semble un peu trop imposant. Finalement, cela semble plus avoir gêné le propriétaire pour l’aspect esthétique, que les risques d’inconfort pour son animal. Le collier tient parfaitement, n’irrite pas le cou et devrait se révéler solide dans le temps. Toutefois, ce collier existe uniquement en taille unique, vous ne pouvez choisir que celle de la sangle, et il est déjà un peu disproportionné pour un Shiba de 12 kg, alors nous vous laissons imaginer sur un chien plus petit.

Source : Ulrich Rozier – Frandroid Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Ce collier d’Invoxia exploite une intelligence artificielle dédiée qui travaille sur la base des informations recueillies par les différents capteurs biométriques. Ces technologies permettent de mesurer avec précision la fréquence cardiaque et respiratoire du chien, et de détecter certains comportements anormaux.

Ses capteurs de mouvement sont complétés par une technologie radar et les deux associées peuvent en théorie différencier les actions de votre animal, quelle que soit sa taille. La page d’accueil affiche un résumé des dernières activités constatées par le collier, et propose régulièrement des articles sur la santé de chiens.

La section Position est très simple à appréhender. Nous avons une carte résumant l’ensemble des trajets de la journée et sommes également alertés en temps réel dès que l’animal sort de la zone de sécurité. Il utilise le réseau basse fréquence LTE-M qui est dédié aux objets connecté et basé sur la 4G. Une carte SIM intégrée se charge d’envoyer les informations à l’application où que vous soyez.

Vous pouvez définir un rythme de mise à jour de la position pour avoir un positionnement en temps réel. À utiliser avec parcimonie, durant une longue balade en forêt où il risque de trop s’éloigner ou si vous recherchez activement votre chien perdu, car cette fonction est très énergivore. Une alerte sonore pour la recherche de proximité est aussi disponible, mais ne sera utile que dans des environnements calmes. Le son est audible, mais pas assez fort pour s’entendre de loin, mais cela réduit les risques de le faire paniquer.

La mesure des données biométriques se fait uniquement au repos. Nous avons comparé les résultats avec ceux pris dans un cabinet vétérinaire. Nous avons réalisé l’opération plusieurs fois et obtenu un taux de fiabilité dépassant légèrement les 85 %.

Les mesures du Shiba (ci-dessous) sont aussi cohérentes et, assez logiquement, ce petit chien à un rythme cardiaque et respiratoire supérieure à celui d’un Braque de Weimar de 32 Kg.

Selon notre vétérinaire, cet objet connecté n’est pas inintéressant. Il peut être très précieux dans le cadre d’un suivi postopératoire, de la détection précoce de maladies ou encore surveiller les réactions à certains traitements médicamenteux.

De plus, cela permet, lors du diagnostic, d’analyser dans le temps les causes, ou alerter sur des problèmes cardiaux inopinés.

L’onglet Activité résume les actions de votre chien durant une journée, certaines sont déjà validées par Invoxia et d’autres encore en version bêta. Nous avons observé et chronométré manuellement les comportements de Vladim dans une aire de jeu canine, et bonne surprise, le collier réussit très bien à les différencier. La marche est bien identifiée, tout comme la course. Toutefois, elle est parfois confondue avec le trottinement.

Les fonctionnalités en bêta sont moins précises. Ainsi, les caresses sont rarement repérées, et les périodes de jeu sont sous-estimées ou confondues avec la course. Les informations sur les repas et l’hydratation sont également sous-estimées. La mesure des aboiements est encore à améliorer, car elle transforme un aboiement en une minute d’aboiement… Par contre, la mesure des trajets en voiture est très précise.

Au niveau de l’autonomie, Invoxia annonce 10 jours et nous avons frôlé les 12 jours sans trop de difficulté. Le plus gros bémol reste l’obligation de souscrire un abonnement au service Petcare. Ce dernier est facturé 12 euros si vous le prenez par mois, 11 euros/mois si vous souscrivez pour un an et 10 euros/mois pour deux ans abonnement. Sans cela, la carte SIM ne sera pas activée et les mesures ne seront donc pas envoyées au smartphone, même à proximité en Bluetooh. De plus, vous n’aurez pas accès au suivi de la géolocalisation à distance.

Prix et disponibilité du Invoxia Smart Collar

Le Invoxia Smart Collar est disponible au prix de 149,99 euros sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires.