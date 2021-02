Il s’élève, vous comprend et propose même du yoga : ce bureau connecté pense à votre bien-être

La start-up NextErgo a dévoilé un bureau connecté qui s’élève ou s’abaisse pour s’adapter à votre position de travail et la corriger si besoin. Et pour cela, il embarque une dose d’intelligence artificielle pour scruter vos mauvaises habitudes et les ajuster afin de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Avec le télétravail, la sédentarité n’a jamais été aussi forte pour les travailleurs cantonnés à leur bureau à domicile. Une situation préexistante à la pandémie ou à toute forme de confinement et qui avait déjà enclenché un début de réflexion au sein des entreprises : comment offrir des positions de travail différentes à ses salariés pour qu’ils soient plus confortables et pensent à modifier leurs postures pour leur bien-être ?

Alors la start-up NextErgo a pris le problème à bras-le-corps et s’est lancée dans la conception d’un bureau « debout », capable de monter ou descendre selon que l’on veuille travailler assis ou debout. Jusque-là, rien de très original, puisque l’idée existe depuis de nombreuses années et s’implante progressivement dans les bureaux. Mais là où le nouveau venu innove, c’est en y ajoutant une touche de modernité.

L’IA vous dit si vous vous tenez bien ou non

Voici donc NextErgo AI Smart Standing Desk. Un nom qui en dit déjà long sur la promesse : un bureau debout intelligent et boosté à l’intelligence artificielle qui veut offrir « un environnement de travail plus intelligent avec des fonctionnalités extraordinaires ». Et pour tenir ses promesses, ce bureau va proposer de corriger votre posture, détecter votre présence, vos mains et vos usages pour améliorer votre bien-être au travail.

Et l’IA dans tout ça ? Elle va s’appuyer sur les capteurs de détection de présence embarqués par le bureau pour tout optimiser. NextErgo dispose également d’une technologie ergonomique de perfectionnement de la posture pour adapter la hauteur du bureau à votre morphologie et votre façon de travailler. Vous passez votre main au-dessus du détecteur et il saura si vous êtes bien installé ou non, si vous faites mieux d’être assis ou debout, si vous avez aussi besoin de respirer ou faire une pause.

Toutes ces informations vont être communiquées par l’intermédiaire d’un écran tactile de 8 pouces qui est fourni. Vous pourrez ainsi savoir si votre position est bonne ou comment la corriger avec des conseils qui s’affichent à l’écran. NextErgo peut aussi fixer des objectifs permanents (rappel de faire une pause, boire ou manger, déplacer votre corps pour le bien de vos dos, faire des mouvements, etc.).

Tout est prévu pour le bien de votre corps, vos mains, votre cou ou vos épaules qui ont tendance à être fortement impactés par une mauvaise position. Et pour remédier à tout cela, l’IA peut même proposer des exercices de yoga détaillés étape par étape. Un rapport d’utilisation vient vous montrer vos progrès.

Le bien-être de son corps a un prix

L’écran NextErgo Solutions fonctionne comme une station d’accueil connectée tournant sous Android avec même Google Assistant pour répondre à vos commandes vocales ou vous donner les dernières informations. Une télécommande est également disponible pour monter ou descendre le bureau selon vos envies si vous ne vous en remettez pas au calculateur de hauteur intégré à l’IA.

Vous êtes averti si vous n’avez pas suffisamment bougé depuis trop longtemps // Source : NextErgo Le bureau connecté dresse le bilan de vos positions de travail // Source : NextErgo Les capteurs du bureau NextErgo détectent votre position // Source : NextErgo

NextErgo avance évidemment des bienfaits pour votre santé, certains connus, d’autres à vérifier : douleur réduite au dos, au cou et au poignet ; réduction du stress ; perte de poids ; productivité améliorée ; travail facilité…

Avoir des habitudes de travail plus saines a cependant un coût. Ce bureau connecté en Wi-Fi ou en Bluetooth qui veut bouleverser votre vie démarre à 1399 euros (sans le plateau) avec l’écran tactile et toutes ses fonctions embarquées, pour atteindre 1699 euros avec le dessus de table dans le coloris de votre choix. Tous les produits sont pour le moment en précommande sur Kickstarter avec une forte remise en prime. Mais toujours l’incertitude de savoir si le produit verra le jour.