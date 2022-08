Découvrez les secrets du Dyad, ce nouvel aspirateur balai signé Roborock

On parle beaucoup d’aspirateur robot, mais on oublie bien souvent le confort d’utilisation d’un aspirateur balai : aucune zone oubliée, et un accès facilité aux angles de chaque pièce. Et Roborock l’a bien compris en présentant son Dyad, un aspirateur balai qui ne laisse non seulement aucune poussière au sol, mais qui en plus lessive le plancher avec une efficacité redoutable.

Dans le monde des aspirateurs-balais, rares sont les modèles à proposer le combo lavage et aspiration. Pas chez Roborock qui propose un modèle polyvalent et très efficace. Son secret ? La présence non pas d’une, mais de trois brosses dont deux positionnées sur les bords pour agrandir la surface de nettoyage et s’assurer qu’il ne reste aucune saleté dans les recoins des pièces. Un avantage non négligeable pour un produit dont le prix avoisine hors promotion les 500 euros. En ce moment, il est d’ailleurs en promotion chez le revendeur AliExpress et son prix passe à 273,02 euros. Pour un tel tarif, difficile de trouver aussi polyvalent chez la concurrence.

Deux moteurs valent mieux qu’un

À cette configuration unique, Roborock a ajouté deux moteurs pour optimiser la puissance d’aspiration, dont l’un des deux est directement situé dans l’une des brosses du Dyad. Un ajout bienvenu qui vous permettra de ne laisser aucun grain de poussière sur le plancher.

Afin de nettoyer le plus efficacement votre maison en un minimum de passages, le Dyad de Roborock embarque à la fois le réservoir d’eau propre et celui d’eau souillée. Ainsi, en un seul passage, la saleté disparait et le sol ressort propre comme un sou neuf. Avec une capacité respective de 620 mL et 850 mL, vous pourrez vous assurer, en une charge, de parcourir 284 m². Avec une autonomie de 35 minutes, vous aurez largement le temps de passer votre maison au peigne fin.

Un aspirateur qui communique avec vous

Autre avantage du nouveau Dyad de Roborock : son confortable écran qui affiche les informations basiques comme la charge, l’état de remplissage des réservoirs, mais pas que. Pour vous aider au nettoyage du mieux possible, l’aspirateur-balai est capable de déterminer la quantité de saleté au sol et vous dire si la zone nécessite que vous passiez plus de fois dessus. Le chat a vomi sur le parquet ? Aucun souci, le Dyad détectera le niveau de saleté de la zone et vous indiquera si elle nécessite plusieurs passages de brosses nettoyantes. Et si la zone à nettoyer s’avère difficile d’accès, là encore le Dyad de Roborock, avec sa tête rotative à 180 degrés, ne devrait pas rencontrer de difficulté de navigation majeure.

Pour un confort maximal, notons enfin que le socle de chargement fait aussi office de station de nettoyage. De cette manière, vous n’aurez pas à mettre les mains dans la saleté pour vous assurer que votre aspirateur balai sera propre à la prochaine session de nettoyage.

Comment le Dyad de Roborock simplifie votre vie quotidienne

L’aspirateur balai de Dyad est ainsi un outil polyvalent qui collera à tous les profils. Chef amateur ? Votre cuisine se transforme souvent en véritable champ de bataille ? Le Dyad vous permettra de nettoyer efficacement et en un rien de temps les traces de farine, les projections de coulis de fruits, épluchures de légumes volantes et autres débris de vos recettes.

Votre chat adore vomir dans des endroits improbables ou assassiner vos plantes vertes ? Si le Dyad ne peut pas anticiper ces petits soucis du quotidien, il peut en revanche les faire disparaitre en un rien de temps, sans laisser de traces disgracieuses au sol.

Vos enfants sont encore en bas âge et prennent un malin plaisir à faire faire atterrir leur repas de manière incontrôlée dans votre cuisine, voire au-delà ? C’est encore une mission que remplira facilement le Dyad de Roborock. Efficace à la fois sur les liquides et sur les solides, l’aspirateur balai se pliera en quatre pour laisser votre maison, quelle que soit sa taille, la plus propre possible avec un minimum d’efforts.

Le Dyad de Roborock est disponible à 273,02 euros en ce moment chez AliExpress. Un tarif très avantageux pour un produit habituellement situé autour de 500 euros.

