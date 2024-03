Des gros rabais sur des beaux aspirateurs-balais : Tineco fait le ménage dans ses stocks

Peu connue en France, la marque Tineco propose d'excellents aspirateurs-balais et de nettoyeurs de sol. Elle profite des promotions de printemps d'Amazon pour lancer une grosse vague de réduction sur ses meilleurs appareils. À la clé, des centaines d’euros d’économie et un sol resplendissant, pile à temps pour le retour des beaux jours.

Tineco sait bien que le retour du printemps, c’est le retour des grandes résolutions. La marque chinoise spécialisée dans les nettoyeurs de sol haut de gamme fait baisser le prix de la quasi-intégralité de son catalogue. Des réductions qui atteignent jusqu’à 39 % jusqu’au 25 mars prochain. Voici les meilleures d’entre elles :

Vous êtes perdus parmi toutes ces références ? Voici un petit guide pour vous y retrouver.

Tineco Floor One S7 Pro : pour que le coup de serpillère ne soit plus jamais une corvée

Passer la serpillère sur le sol est probablement la corvée la plus pénible et la plus fatigante du ménage. Elle demande de frotter, de passer régulièrement la serpillère dans l’eau et, si la surface à récurer est grande, il faut parfois changer l’eau quand elle devient trop sale ou trop froide. Et c’est sans parler du temps que cela demande si l’on ajoute le séchage.

Quand les ingénieurs de Tineco ont conçu le Floor One S7 Pro, ils se sont tout simplement demandés comment rendre cette tâche beaucoup moins fatigante, tout en conservant l’aspect satisfaisant de la chose. Le Floor One S7 Pro se présente donc sous la forme d’un aspirateur-balai auquel on a greffé deux réservoirs d’eau (un pour l’eau propre et un pour récupérer l’eau sale) et une immense brosse motorisée.

Le résultat, c’est un appareil surpuissant capable de laver le sol avec de l’eau (dans laquelle on met un bouchon de détergent), mais aussi d’aspirer des saletés sèches. C’est un appareil électronique perfectionné, doté de la technologie iLoop. Il s’agit d’un ensemble de capteurs situés dans la brosse, capables de jauger du niveau de saleté du sol et moduler la puissance d’aspiration et la quantité d’eau qu’envoie l’appareil en fonction. Un écran LCD, situé sur le manche, indique ensuite à l’utilisateur quand le sol est parfaitement propre.

Le plus intéressant avec le One S7 Pro, c’est qu’il s’agit d’un appareil motorisé. Comprenez par là que la brosse embarque des roues qui viennent légèrement tracter l’appareil, ce qui rend son usage beaucoup moins fatigant. L’entretien de l’appareil est quant à lui assez simple, car il est capable d’autonettoyer (puis de sécher) ses brosses une fois de retour à la base de rechargement.

Cette Rolls des nettoyeurs de sol est aujourd’hui en promotion sur Amazon. Habituellement vendu à 799 euros, le Tineco Floor ONE S7 PRO bénéficie actuellement de 20 % de réduction, ce qui fait passer son prix à 639,20 euros. Une réduction 160 euros et une livraison en 48 heures, c’est difficile de faire mieux.

Tineco Floor One S7 Steam : pour éradiquer les tâches et désinfecter le sol

Si vous avez des animaux et de jeunes enfants à la maison, la question de la propreté du sol s’est forcément déjà posée. Le Floor One S7 Steam propose une réponse radicale puisque sa proposition est de nettoyer le sol à la vapeur. La brosse est capable d’envoyer de l’eau chauffée jusqu’à 140 degrés. La promesse étant qu’avec une telle température non seulement les tâches les plus incrustées disparaissent rapidement, mais qu’en plus le sol est désinfecté correctement.

Outre cette fonction de vapeur, le Tineco Floor One S7 Steam reprend les mêmes caractéristiques que le Floor One S7 Pro : technologie iLoop, base autonettoyante et écran Led pour s’assurer que la saleté est bien partie.

Ce nettoyeur de sol bénéficie lui aussi de 20 % de réduction sur Amazon. Son prix passe donc de 699 euros à 559,20 euros jusqu’à la fin de la semaine.

Tineco Floor One S5 : un nettoyeur de sol ultra-efficace à moins de 320 euros

Le Tineco Floor One S5 est une excellente porte d’entrée dans le monde des nettoyeurs de sol automatisé. De génération antérieure au Floor One S7, il ne dispose pas, par exemple, de l’auto-traction de son grand-frère. Mais pour le reste, c’est un nettoyeur de sol très efficace avec ses deux bacs d’eau (un pour l’eau propre, un pour récolter l’eau sale), sa capacité à aspirer les poussières et débris secs, une brosse motorisée qui s’adapte au degré de saleté et un écran LCD en haut du manche.

Un appareil très complet donc et qui bénéficie surtout de la plus grosse réduction de ces prochains jours. Avec un rabais affiché de 39 %, son prix passe de 519 à 319 euros.

Tineco Floor One S5 Combo Power Kit : deux appareils pour le prix d’un

Si dépenser plusieurs centaines d’euros dans un « simple » nettoyeur de sol vous semble trop cher et que vous aimeriez avoir un aspirateur ET un nettoyeur de sol pour ce prix, Tineco a pensé à vous avec le Tineco Floor One S5 Combo.

Le concept est franchement ingénieux puisque la boîte du produit contient un châssis de nettoyeur de sol avec une brosse dédiée, un châssis d’aspirateur-balai avec une brosse dédiée aussi et enfin un moteur d’aspiration que l’on peut emboiter sur ces deux châssis. Passer d’un châssis à l’autre ne demande qu’un clic grâce à un système de fixation du moteur très simple.

Vous disposez donc d’un moteur puissant pour deux types d’usage différent. Un combo idéal pour ceux qui veulent d’abord passer l’aspirateur avant de passer la serpillère. Et la garantie d’avoir un sol vraiment propre.

Lancé il y a quelques mois au prix de 559 euros, le Tineco Floor One S5 Combo Power Kit a droit aujourd’hui à une belle réduction de 25 %, faisant passer son prix à 419 euros.