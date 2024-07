Voici un nouvel aspirateur-balai complet et puissant qui peut tenir tête à Dyson

Avec sa puissance d'aspiration élevée, ses multiples accessoires et sa grande autonomie, le nouveau Dreame Z30 est un aspirateur balai complet sans fil complet et moderne pour entretenir toute la maison et même vos compagnons à quatre pattes.

Déjà numéro deux en France des aspirateurs robots, la marque Dreame s’apprête à lancer un nouvel aspirateur balai haut de gamme et très complet. Il combine une puissance d’aspiration élevée, un écran couleur, et est accompagné de nombreux accessoires permettant de nettoyer toute la maison. Avec de tels atouts, il offre une proposition intéressante pour concurrencer le leader du marché Dyson.

Un aspirateur à la pointe

Le Dreame Z30 se veut être le modèle le plus haut de gamme de la marque, avec une puissance de 310 W, mais aussi de nombreuses fonctionnalités avancées, comme un écran LCD couleur, mais aussi un capteur capable de mesurer la taille des particules aspirées en temps réel et d’adapter la puissance dynamiquement en conséquence.

Pour déceler la poussière et la saleté dans les moindres recoins, sa tête est équipée de LED pour illuminer la poussière et l’aspirer efficacement. De plus, son filtre HEPA peut filtrer jusqu’à 99.99 % des bactéries et des particules, minimisant les risques d’allergies.

Une farandole d’accessoires

Au lieu de vendre les accessoires séparément, le Dreame Z30 est livré avec de très nombreux accessoires, permettant de nettoyer toutes les surfaces. On retrouve ainsi deux brosses principales, une multi-surface avec un design anti-enchevêtrement, mais aussi une brosse douce, capable d’atteindre et de longer les plinthes sur le côté droit.

En complément, Dreame fourni en standard une mini-brosse motorisée, un suceur plat et deux petites brosses pour les claviers, rebords, etc. Par ailleurs, le Z30 est livré avec un accessoire permettant de plier le bras de l’aspirateur, le rendant flexible pour nettoyer sous les meubles.

L’aspirateur est livré avec une base disposant de trois emplacements pour les accessoires, sans nécessité d’être raccordée à l’électricité.

Prix et disponibilité

Le Dreame Z30 sera disponible dès le 10 juillet pour 599 euros chez Dreame, Amazon, Boulanger et Darty. Une promotion de lancement abaissera son prix à 519 euros entre le 16 et 22 juillet.