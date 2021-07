Déjà 100 euros de réduction sur cet aspirateur-balai sans fil qui s’adapte à tous vos sols

Dans le petit monde des aspirateurs-balais, Dreame s'est forgé une place importante grâce à des produits à l'excellent rapport qualité-prix. Le dernier en date, le Dreame T20, est actuellement en promotion sur AliExpress.

Si vous recherchez un aspirateur-balai sans fil efficace, élégant et moins cher que la concurrence, la marque Dreame possède de très bonnes références dans son catalogue. Le Dreame T20 est d’ailleurs l’un des derniers modèles de la marque, et il affiche de très beaux atouts comme un mode d’aspiration automatique, ou encore un écran intégré au manche.

Pour les soldes d’été, le Dreame T20 affiche aussi un prix allégé chez AliExpress. En effet, grâce au code promo AEJUNFR07, vous pouvez l’obtenir à 285 euros, soit près de 100 euros moins chers que lors de son lancement. La livraison s’effectue depuis la France, en trois jours seulement.

Une prestation haut de gamme à petit prix

Malgré son prix attractif, l’aspirateur-balai Dreame T20 en a sous le capot. En plus de sa puissante capacité d’aspiration, le Dreame T20 propose un mode d’aspiration automatique. Grâce à un capteur placé dans la brosse principale, il est capable de moduler sa puissance afin de s’adapter à la surface à nettoyer. Le Dreame T20 peut ainsi délivrer plus de puissance pour les tapis épais et, au contraire, s’économiser pour les surfaces plus simples à nettoyer comme les sols durs.

Le Dreame T20 comprend également un puissant système de filtration à cinq niveaux. La marque revendique que la séparation de l’air et de la poussière est efficace à 99,97 %. Ainsi, vous êtes sûrs que les poussières aspirées ne sont pas rejetées dans l’air, mais bien emprisonnées dans le bac d’une capacité de 0,6 litre. Dreame assure également avoir fait des efforts sur le bruit émis par le T20 grâce à un système de réduction sonore à 8 niveaux. C’était le principal défaut du Dreame V11, son prédécesseur, et la marque semble vouloir le corriger.

Pensé pour faciliter le nettoyage

2021 oblige, un bon aspirateur-balai doit aussi intégrer quelques gadgets qui facilitent le quotidien. Le plus marquant sur le Dreame T20 est son écran LCD intégré au niveau de son moteur. Celui-ci n’est pas aussi futile que l’on pourrait le croire, puisqu’il affiche en temps réel des informations importantes, comme l’autonomie restante, le mode d’aspiration sélectionné ou encore l’état du filtre.

Le Dreame T20 propose aussi trois modes d’aspiration, du plus économique au plus intensif. Pour un nettoyage quotidien, le mode le plus standard permet de nettoyer la saleté qui ne s’est pas trop accumulée. Dans ce mode, l’autonomie annoncée est de 70 minutes. Si besoin, la batterie du Dreame T20 est amovible. Vous pouvez donc en commander une deuxième pour pouvoir nettoyer une grande surface sans avoir à passer par la case recharge.

Enfin, le Dreame T20 est livré avec pléthore d’accessoires. On retrouve trois brosses différentes pour les différents types de surfaces, une rallonge de tuyaux pour atteindre les coins les moins accessibles, ou encore un support pour le fixer et le charger au mur.

Plus de 100 euros de remise sur le Dreame T20

Facile à prendre en main, puissant et généreusement équipé, le Dreame T20 coche toutes les cases pour devenir un excellent aspirateur-balai. Son autre atout réside dans son prix, qui est bien plus accessible que des appareils concurrents avec des performances similaires. En effet, grâce au code promo AEJUNFR07, le Dreame T20 tombe au tarif de 285 euros, soit près de 100 euros moins chers que lors de son lancement. L’expédition se fait enfin depuis les entrepôts français d’AliExpress, vous garantissant une livraison en 3 jours ouvrés seulement.