Test Echo Show 5 3e génération : un écran connecté qui se bonifie avec le temps

Avec cette troisième génération de son écran connecté Echo Show 5, Amazon a décidé de revoir sa copie avec un nouveau design, un niveau d’équipement plus solide, un meilleur écran et un système audio plus qualitatif, pour mieux profiter d’Alexa et de ses prochaines évolutions.

Voyons maintenant ce que nous apportent ces évolutions au quotidien.

Amazon Echo Show 5 (2023) Fiche technique

Modèle Amazon Echo Show 5 (2023) Nombre de haut-parleurs 1 Caisson de basse Non Assistant Amazon Alexa Wifi Oui Compatibilité OS Android, iOS, Fire OS Couleur Blanc, Bleu, Gris Poids 0,46 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un produit prêté par le constructeur.

Amazon Echo Show 5 (2023) Design et fonctionnalité : de subtiles évolutions

Pour cette nouvelle itération de l’Echo Show 5, Amazon a légèrement revu le design avec un objet un peu plus rond que le précédent. L’écran en façade affiche 5,5 pouces de diagonale et des bordures toujours aussi épaisses. Vous noterez en haut à droite la présence d’une caméra de deux mégapixels.

Au dos, nous retrouvons la forme en dôme habillé d’un très beau tissu en matériau 100 % recyclé. Nous avons sur la partie supérieure au dos un switch pour activer ou désactiver la caméra.

Suivent trois boutons, deux pour le volume et le dernier sert à désactiver ou activer le micro.

Un joli objet qui se décline en Anthracite, Blanc et Bleu gris. À la différence de l’Echo POP, Amazon ne propose qu’un seul accessoire, un pied qui permet de rehausser et modifier l’inclinaison du produit. Notez que nous avons maintenant droit à trois micros et non plus deux comme cela était le cas pour les générations précédentes.

Amazon Echo Show 5 (2023) Installation et configuration : presque rien à signaler

Installer physiquement l’Echo Show 5 de 3e générations est très simple, il suffit de la poser sur une table basse, une étagère ou toute autre surface plane. Avec des dimensions de 14,7 x 8,2 x 9,1 cm, il sera plutôt simple de lui trouver une petite place. Petit bémol sur le câble d’alimentation, un peu court avec 1,5 m de longueur et de couleur blanche. Ce n’est pas très élégant si vous optez pour la version noire par exemple.

L’installation logicielle se fait en deux temps. Au premier démarrage, l’appareil vous demande de le connecter à votre réseau Wi-Fi et de rentrer votre identifiant Amazon. Autre possibilité : ne passer que par l’application Alexa.

Amazon Alexa Télécharger gratuitement

À partir d’elle, le processus est plus rapide et simple. Il suffit d’ajouter l’Echo Show 5 à vos appareils Alexa.

Les étapes se font sur l’appareil, sur lequel vous pourrez choisir la source des fonds d’écran dynamique ou activer la fonction cadre photo numérique. Cette dernière ne fonctionne qu’avec vos clichés stockés chez Amazon. Vous pourrez ensuite définir la pièce dans laquelle est installé l’Echo Show 5 et autoriser son utilisation pour surveiller votre domicile.

Vous pourrez peaufiner l’ensemble des paramètres et services en passant par l’application. Avant de terminer le processus, l’Echo Show 5 vous demande si vous voulez activer Amazon Kids.

Pour cela, il vous faudra alors créer un profil enfant. Vous pourrez ainsi affiner les autorisations et services accessibles par vos enfants en via l’application Alexa.

Attention, si vous activez ce mode, l’Echo Show se verra limité dans ses possibilités pour vous également.

Amazon Echo Show 5 (2023) À l’usage : du mieux, mais rien de frappant

L’Echo Show 5 (3e génération) embarque un processeur MediaTek MT 8169 B qui promet 20 % de rapidité en plus comparée à la précédente version. De plus, il est pensé pour un fonctionnement optimal avec les moteurs d’apprentissage automatique d’Alexa, et donc ses prochaines moutures dopées à l’IA.

Amazon Echo Show 5 (2023) L’écran : bon, mais pas flamboyant

L’écran de 5,5 pouces en 960 x 480 pixels est de bon niveau, avec une luminosité plus forte que la génération précédente. Il affiche une qualité d’image très honorable, mais nous n’aurions pas été contre un peu plus de finesse.

Au quotidien, nous remarquons qu’il est très sensible aux reflets et qu’il garde assez facilement les traces de doigts. Nous avons beaucoup apprécié l’affichage en mode nuit, n’affichant que l’heure sur fond noir, sans risquer de vous réveiller par un excès de lumière. Un point crucial si vous désirez vous en servir comme radio-réveil. Il suffit d’ailleurs d’appuyer sur le haut de l’écran pour arrêter l’alarme.

Amazon Echo Show 5 (2023) La caméra : correcte et au positionnement discutable

La caméra de deux mégapixels n’est pas extraordinaire, mais suffit amplement pour de la visiophonie. Les visages sont assez faciles à reconnaître et les interactions naturelles. Toutefois, si en été la luminosité ambiante est suffisante pour obtenir une bonne image, dès que les journées sont plus sombres, il vaut mieux la renforcer avec l’éclairage de la pièce.

L’angle de vision de la caméra est vraiment positionné très haut. Même avec le produit posé sur une étagère, votre interlocuteur aura une vision en contre-plongée.

Amazon Echo Show 5 (2023) L’audio : du mieux au niveau rendu sonore et des micros toujours aussi redoutables

Les trois micros sont très efficients ; à 50 % de volume, nous pouvons vocalement interagir sans pousser la voix jusqu’à 5 à 7 mètres. À partir de 75 %, mieux vaut être dans un rayon de trois mètres ; au-delà, vous devrez faire travailler vos cordes vocales.

Ce modèle embarque un tout nouveau système de haut-parleurs de 1,7 pouce. Résultat, nous avons un son un peu plus riche en basses et aux médiums mieux définis que la génération précédente. Toutefois, n’espérez pas de miracles, ce n’est toujours pas un écran connecté audiophile. Nous sommes en présence d’un rendu moyen, suffisant pour écouter un podcast ou profiter d’un fond sonore. Il est toujours possible de l’associer à d’autres enceintes Bluetooth, mais notez que le port jack présent sur la seconde génération a disparu.

Amazon Echo Show 5 (2023) Toujours aussi pratique, mais aussi un brin plus limité

Au quotidien, cet Echo Show 5 3e génération est très efficace. Alexa répond avec intelligence dans la majorité des cas et les commandes vocales donnent accès à toutes les fonctionnalités de l’univers Alexa et Amazon. Vous pouvez afficher votre agenda, créer des listes de courses, des rappels et bien d’autres. Notez qu’à la différence d’autres écrans connectés de la marque, il est impossible d’ajouter des applications, il faut se satisfaire de ce qui est préinstallé.

Il est possible de regarder des contenus Prime vidéo (application préinstallée), ou YouTube en passant par le navigateur internet, mais aussi d’accéder à des recettes accompagnées de vidéos.

Quoi qu’il en soit, la taille et la définition de l’écran ne sont pas très confortables pour de longs visionnages. S’il est installé dans la cuisine, il s’avère néanmoins commode pour consulter des recettes de cuisine, en photo ou vidéos. Une des fonctions les plus intéressantes reste son mode cadre photo numérique, toujours agréable.

Amazon Echo Show 5 (2023) Disponibilité de l’Amazon Echo Show 5 3e génération

L’Echo Show 5 (3e génération) est dès à présent disponible en coloris anthracite, blanc et bleu gris au prix de 109,99 euros.