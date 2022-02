Dreame W10 : ce robot aspirateur et nettoyeur de sols premium perd 260 euros

Le Dreame W10 est le produit le plus ambitieux de la marque, en cumulant un système d'aspiration et de nettoyage avec une station d'accueil. Jusqu'au 11 mars, il perd 264 euros pour passer à 835,99 euros grâce à une réduction et un coupon Amazon.

Le printemps n’est plus très loin et, avec lui, le traditionnel grand ménage qu’il va invariablement falloir opérer. Et si cette année, vous optiez pour le confort d’un robot qui aspire le sol et le nettoie en même temps ? C’est ce que propose le Dreame W10, et il bénéficie en ce moment d’une remise de 210 euros, grâce à un coupon Amazon, le faisant ainsi passer à 889,99 euros. À cela, il faut ajouter 54 euros de réduction supplémentaire si vous vous inscrivez sur le site du constructeur et ainsi l’obtenir pour la somme de 835,99 euros.

L’aspirateur et laveur de sols Dreame W10 se place comme le modèle plus premium de la marque. Parmi ses atouts majeurs, on note l’aspiration très performante ainsi que le lavage efficace et adapté à chaque sol.

Une aspiration puissante et silencieuse

L’aspiration est sans aucun doute le premier argument de ce Dreame W10. Avec une puissance maximale de 4000 Pa, le robot aspirateur s’assure qu’aucune poussière ne reste au sol. Pour compléter l’efficacité de ce nettoyage, la brosse principale allie poils en polyester et des pales en caoutchouc qui assurent ensemble un passage efficace sur tous types de saleté et de sol. Bon à savoir : le Dreame W10 possède un réservoir à poussière de 450 mL de capacité.

Autre point fort de l’aspirateur : il est extrêmement discret lors de son utilisation. En mode normal ou silencieux, il saura se faire oublier dans votre logement.

On notera également que Xiaomi Home, l’application compagnon des aspirateurs Dreame, est relativement intuitive et efficace. La cartographie s’effectue sans accro grâce au capteur Lidar présent sur l’appareil et le contrôle de l’aspirateur robot peut se faire à distance. Pratique pour initier un nettoyage avant de rentrer de vacances par exemple.

Un nettoyage des sols efficace et autonome

Le second gros avantage du Dreame W10 repose sur ses deux serpillières rotatives autonettoyantes. Le principe est simple : vous lancez un cycle de nettoyage complet, le Dreame W10 passe l’aspirateur et les serpillières enchaînent ensuite sur le nettoyage grâce au bac d’eau intégré. Celui-ci se remplit automatiquement à la station de recharge qui comprend un grand réservoir d’eau de 4 litres. Un autre réservoir de la même contenance récupère l’eau sale. Mieux encore, les serpillières sont nettoyées automatiquement à la station de charge grâce à des jets d’eau qui désincrustent la saleté résiduelle.

Bon à savoir : avec une batterie de 6400 mAh, le robot aspirateur Dreame W10 peut assurer le nettoyage d’une maison de 300 m2 et tenir environ 210 minutes sur une seule charge.

On notera également que pour éviter toute stagnation de l’humidité et de facto, la formation de moisissures, la station de charge est équipée d’un système de séchage automatique des serpillières.

Comment bénéficier d’un Dreame W10 à prix très réduit

En somme, le robot aspirateur laveur de sol Dreame W10 est un produit complet, efficace et surtout hyper performant. Cartographie précise, aspiration efficace et silencieuse, nettoyage automatiquement : tous les efforts sont faits pour que l’utilisateur n’ait plus à se soucier de la propreté de ses sols. S’il s’avère également imposant en taille, c’est pour mieux assurer ses fonctions nettoyantes. Il séduira ainsi tous ceux qui souhaitent aspirer et nettoyer leur logement en une fois sans avoir à lever le petit doigt.

Jusqu’au 11 mars, en commandant l’aspirateur Dreame W10 sur Amazon, vous bénéficiez en plus d’un coupon de 210 euros de réduction. Et si vous vous inscrivez sur le site du constructeur, vous pourrez rajouter un code promotionnel supplémentaire de 54 euros. Une réduction totale de 264 euros qui fait ainsi chuter le prix du Dreame W10 à 835,99 euros. Une occasion à ne pas manquer, pour aborder le retour des beaux jours dans une maison propre comme un sou neuf.