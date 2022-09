ECOVACS DEEBOT X1 OMNI : il a tout de l’aspirateur robot le plus complet de 2022

Avec le DEEBOT X1 OMNI, ECOVACS frappe un grand coup et propose ce qui est l’un des aspirateurs-robot le plus évolué à ce jour. Cet appareil très haut de gamme embarque une pléthore de fonctionnalités qui en font l’un des meilleurs de sa catégorie.

Les aspirateurs robots sont devenus relativement communs de nos jours, au point qu’on en trouve pour tous les budgets. Cependant, au même titre que les aspirateurs classiques, les différences entre chaque modèle et chaque catégorie de prix sont extrêmement importantes. Si vous avez déjà testé un produit d’entrée de gamme, on pourrait même dire que vous ignorez jusqu’où peuvent aller les aspirateurs robots.

De l’autre côté du spectre, les passionnés le savent : ECOVACS est en avance sur son temps. Son dernier aspirateur robot, le DEEBOT X1 OMNI, en est le parfait exemple et représente tout ce qui se fait de mieux en la matière. Il propose en particulier des technologies de pointe que les autres appareils mettront encore quelque temps à intégrer. Une avance qui a un coût, puisque cet aspirateur robot premium est proposé au tarif de 1225 euros au lieu de 1499,99 euros en temps normal, soit 18 % d’économie.

Un combo aspirateur/serpillère très complet

Beaucoup d’appareils prétendent pouvoir se substituer à un véritable aspirateur. Le DEEBOT X1 OMNII fait tout ce qu’il faut pour. L’aspirateur robot propose une puissance d’aspiration pouvant aller jusqu’à 5 000 Pa, parmi les meilleures de cette catégorie. En prime, il s’adapte automatiquement au type de surface afin de proposer la meilleure aspiration possible. Quant à ses deux brosses avant, elles lui permettent d’aller chercher la poussière dans les moindres recoins. Résultat ? Aucun type de déchet ne lui échappe vraiment.

Et il ne se contente pas d’aspirer. Le DEEBOT X1 OMNI intègre également deux serpillères rotatives faisant 180 tours par minute avec une pression de 6 newtons. Vous avez bien compris : cet aspirateur robot frotte votre sol, aspire les déchets et passe la serpillère.

Les tâches quotidiennes d’un foyer ne représenteront donc jamais un défi pour ce dernier. Vous pouvez même compter sur le DEEBOT X1 OMNI pour les grands espaces, puisque son autonomie de 3 heures couvrira plusieurs mètres carrés avec aise. Dans notre test, notre appartement-témoin de 25 m² ne lui a fait utiliser que 25 % de batterie.

Un aspirateur robot véritablement autonome

Certains aspirateurs robots ne se contentent que de ça et c’est déjà bien. Mais le DEEBOT X1 OMNII a un autre atout pour lui : sa station d’accueil. Designée par la firme Jacob Jensen Design, elle est aussi belle qu’utile. L’appareil vient évidemment s’y appairer automatiquement lorsque sa tâche est accomplie pour se recharger, mais ce n’est pas tout.

Une fois le DEEBOT X1 OMNI revenu, la station va d’elle-même récupérer le contenu de son bac pour le charger dans un sac scellé de 3,2 L. Deux avantages à cela. D’une, plus besoin de vider son aspirateur robot à chaque usage. De deux, les allergiques apprécieront le fait que les poussières et autres allergènes ne puissent pas s’échapper durant la vidange.

Tout cela serait déjà parfait, mais la station du DEEBOT X1 OMNI vient aussi automatiquement vider son eau usée et nettoyer les deux serpillères de l’appareil à l’eau claire. Elles sont en prime séchées pour éviter l’apparition de la moindre mauvaise odeur. De votre côté, il ne vous reste qu’à surveiller de temps à autre le niveau d’eau claire et à remplacer le sac de 3,2 L. Deux opérations qui se font naturellement en quelques secondes.

Nettoyage intelligent et contrôle total

Le DEEBOT X1 OMNI d’ECOVACS est équipé de tous les capteurs attendus sur un aspirateur robot haut de gamme, et même un peu plus. En complément des capteurs de proximité, on retrouve également une caméra 3D placée sur le devant de l’appareil. Grâce à une intelligence artificielle développée par le constructeur, elle permet à l’aspirateur robot de reconnaître les objets et d’éviter les dégâts.

Ajoutez à cela, bien sûr, un télémètre laser pour une détection accrue des obstacles et de la pièce, et vous avez un aspirateur robot prêt à reconnaître l’intégralité de votre habitation en un clin d’œil. Dans notre test, la cartographie de notre appartement de 45 m² a été faite en seulement 5 minutes. Un temps record, car le nouvel appareil d’Ecovacs n’a pas besoin de faire le tour complet du logement pour connaitre ses limites.

Pour gérer finement le comportement du DEEBOT X1 OMNI, on peut compter sur l’application ECOVACS Home. Cette dernière permet de voir l’état de son aspirateur, retoucher en deux temps, trois mouvements sa cartographie, mais également de lancer ou programmer des sessions de nettoyage. Vous pouvez même définir vous-même le type de nettoyage que vous souhaitez effectuer selon la pièce reconnue, et contrôler votre aspirateur robot à la voix grâce à l’assistant vocal Yiko intégré.

Mais la plus grande particularité du DEEBOT X1 OMNI est qu’il sert aussi… de chien de garde. Ou de robot de garde, plus précisément. Sa caméra peut en effet être utilisée comme une caméra de surveillance grâce au menu vidéo, disponible directement dans l’application. Vous pouvez même déplacer l’aspirateur robot comme bon vous semble, comme si vous contrôliez une voiture téléguidée. Si vous vous absentez longuement de chez vous, cette fonctionnalité pourrait faire toute la différence pour votre tranquillité d’esprit.

L’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI est actuellement disponible chez Amazon au tarif de 1225 euros.