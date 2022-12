Xiaomi Smart Band 7 Pro, Ecoflow Delta Max, Roborock S7 : c’est déjà Noël chez AliExpress avec ces promos

Envie de faire de beaux cadeaux à Noël sans pulvériser ses économies ? Bonne nouvelle, AliExpress lance dès à présent une série de promotions sur de nombreux produits tech’ de grandes marques, dont le Xiaomi Smart Band 7 Pro ou le générateur portable EcoFlow.

Si vous avez manqué le Black Friday et ses nombreuses bonnes affaires, AliExpress vous propose une séance de rattrapage à compter d’aujourd’hui. Du 5 au 9 décembre, la marketplace met en place plusieurs codes promos afin d’adoucir le prix d’une myriade d’appareils, allant du bracelet connecté polyvalent à l’aspirateur-robot en passant par le générateur solaire portable.

La période de promotion étant très courte, nous avons compilé les bons plans les plus intéressants, afin de vous faire gagner du temps.

Les bonnes affaires de Noël d’AliExpress en bref :

Le Roborock S7 à 379 euros

Doit-on encore présenter le Roborock S7, tant cet aspirateur-robot a su séduire avec son rapport qualité-prix maîtrisé ?

On trouve sur cet appareil deux brosses rotatives chargées de récupérer la poussière et une serpillière pour laver par terre. Petit avantage du Roborock S7 : la brosse principale est en caoutchouc, ce qui améliore sa résistance face aux petits débris. Le Roborock S7 embarque un grand bac à poussière de 470 ml, ce qui vous évite de le vider après chaque passage. Une serpillière est aussi de la partie. Elle vibre au sol pour bien frotter la saleté plutôt que de l’essuyer et peut s’élever afin d’éviter une surface fragile, comme un tapis.

Pour se repérer dans le logement, le Roborock S7 s’appuie sur un télémètre laser qui va permettre de cartographier les lieux. Des capteurs de proximité à infrarouges lui permettent également de détecter les obstacles et des capteurs à ultra-son de reconnaître quand il commence à rouler sur un tapis ou de la moquette. Enfin, depuis l’application dédiée, il est possible d’interdire au Roborock S7 de faire le ménage dans des zones précises.

Habituellement proposé à 423 euros chez AliExpress, le Roborock S7 affiche désormais un prix de 379 euros grâce au code promo HDRFR35 et au coupon-vendeur associé.

Découvrir le Roborock S7 à 379 euros HDFR35

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro à 43,99 euros

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro ressemble plus à une montre connectée qu’à un bracelet classique. Son boîtier carré est en plastique, avec des bordures métalliques, tandis que le bracelet est en polyuréthane. La dalle AMOLED rectangulaire de 1,64 pouce propose une jolie définition de 280 × 456 pixels. Cette grande surface d’affichage vous permet de ne manquer aucune notification et se révèle plus confortable pour les sportifs.

Les sportifs, justement, trouveront un allié de choix avec le Xiaomi Smart Band 7 Pro. Ce bracelet est certifié 5 ATM, ce qui permet la plongée jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le Xiaomi Smart Band 7 Pro procure un suivi efficace de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang, de la qualité du sommeil, de la surveillance du stress, et même des cycles menstruels. Vous trouverez aussi 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Enfin, il jouit d’une autonomie de 12 jours avec sa batterie de 235 mAh.

En ce moment, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est en promo chez AliExpress. Il est proposé à 43,99 euros au lieu de 48,99 euros grâce au code HDFR2.

Le générateur solaire EcoFlow Delta Max à 2 067 euros

La station électrique EcoFlow Delta Max est un générateur solaire portable parfait pour vos voyages. Elle a une capacité massive de 2 016 Wh, avec une capacité de charge en sortie allant jusqu’à 2 400 W (onde sinusoïdale pure). Il est même possible de profiter d’une surtension pouvant grimper à 4 600 W. Grâce à sa puissance, l’EcoFlow Delta Max est capable de charger 80 % de la batterie de la plupart des appareils en seulement une heure.

Avec ses dimensions de 49,7 x 24 x 30,5 cm et son poids de 22 kg, cette batterie se glisse aisément dans le coffre d’une voiture. Vous pouvez donc l’emporter facilement lors de vos road-trips, pour profiter de l’électricité, même au milieu de la forêt ou au bord d’un lac. Surtout, il est possible de charger jusqu’à 11 appareils simultanément grâce à ses 4 prises CA (courant alternatif), sa sortie voiture, ses 4 prises USB-A (dont deux à charge rapide) et ses 2 prises USB-C. Vous pouvez donc recharger votre smartphone ou laptop, pendant que votre barbecue électrique chauffe, et que votre enceinte diffuse votre playlist préférée.

Mieux, ce générateur a l’avantage de profiter d’un prix réduit chez AliExpress. Il est ainsi vendu 2 067 euros au lieu de 2 140 euros en appliquant le code promo HDFR35 et le coupon-vendeur associé.

La Xiaomi Watch S1 Active à 98 euros

La montre connectée Xiaomi Watch S1 opte pour un design premium et élégant avec des lignes sobres et un boitier assez compact de 46,5 × 46,5 × 10,9 mm. Des matériaux nobles ont été choisis pour sa conception, avec une surface en verre saphir, un boîtier en acier inoxydable et un bracelet en cuir. La dalle AMOLED mesure 1,43 pouce avec une définition de 466 × 466 pixels. Celle-ci profite d’un capteur de luminosité qui adapte l’éclairage en fonction de l’ambiance.

Son style luxueux n’enlève en rien ses capacités sportives. Étanches à 5 ATM, la Watch S1 propose 117 modes d’entraînement, dont 19 professionnels. Elle bénéficie même d’un GPS double bande intégré pour configurer vos parcours de course et suivre votre progression à tout instant. Bien entendu, ses nombreux capteurs vous livrent des informations sur votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène dans le sang ou l’état de votre sommeil.

Avec le code promo HDFR12 et le coupon-vendeur associé, la Xiaomi Watch S1 Active affiche un prix de 98 euros au lieu de 129 euros.