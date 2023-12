Avec cette remise de 50 %, cet aspirateur-robot est le cadeau de Noël idéal

Alors que l’heure est à la préparation des cadeaux, Xiaomi vous offre l’occasion de faire plaisir sans vous ruiner. Son très bon aspirateur-robot Xiaomi Vacuum E12 voit son prix divisé par deux.

Que mettre sous le sapin cette année ? C’est la question qui occupe tous les esprits en cette fin d’année 2023. D’autant plus en pleine période d’inflation. Heureusement, il est toujours possible de faire de très jolis cadeaux, sans finir sur la paille.

L’une des meilleures affaires du moment se trouve d’ailleurs chez Xiaomi. Le constructeur offre en effet 50 % de remise immédiate sur son aspirateur-robot Xiaomi Vacuum E12. Celui-ci passe ainsi à 99 euros au lieu de 199 euros.

Un très bon premier aspirateur-robot

Facile à prendre en main et complet, le Xiaomi Vacuum E12 est l’aspirateur-robot parfait pour faire ses premiers pas dans le monde du ménage autonome.

Grâce à ses deux brosses rotatives, il est capable de récupérer toute la saleté en un seul passage, même celle logée contre les plinthes et dans les coins. Et pour le faire efficacement, le Xiaomi Vacuum E12 s’appuie sur une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, ce qui lui permet de déloger la poussière cachée entre les lattes d’un parquet ou au cœur d’un tapis à poil long. Sa brosse principale en caoutchouc permet enfin d’aspirer cheveux et poils d’animaux bien mieux qu’une simple brosse à poils nylon.

Outre ses performances sur la poussière, le Xiaomi Vacuum E12 lave aussi les sols. Il embarque une serpillière capable de réguler son débit d’eau selon trois niveaux, et s’adapte au type de surface rencontrée pour éviter d’abîmer les sols.

Une fois vos sols propres, ses bacs à eau et à poussière se retirent aisément pour être vidés et nettoyés.

Même son design a été pensé pour simplifier la vie de l’utilisateur. Ses 8 cm de hauteur lui permettent de passer facilement sous un canapé ou un lit, ce qui évite de déplacer les meubles à chaque session de ménage.

L’autonomie comme maître-mot

En s’appuyant sur ses nombreux capteurs, le Xiaomi Vacuum E12 dresse une carte virtuelle du logement, afin de s’y déplacer et surtout éviter les obstacles. Il est d’ailleurs capable de détecter les marches d’un escalier pour ne pas chuter.

Pour ce qui est de l’endurance, le Xiaomi Vacuum E12 peut tenir 110 minutes avant de nécessiter une recharge. Un temps largement suffisant pour nettoyer l’intégralité de votre logement de fond en comble.

Aussi autonome qu’il soit, le Xiaomi Vacuum E12 peut être contrôlé à distance grâce à Xiaomi Home. Depuis l’application, il est possible de programmer ses déplacements, d’établir un horaire de passage ou d’exclure une ou plusieurs zones du parcours de lavage. Compatible avec les principaux assistants comme Google Assistant ou Alexa, le Xiaomi Vacuum E12 peut être intégré à des routines domotiques et lancé par commande vocale.

Un prix doux pour Noël

Jusqu’au 17 décembre prochain, Xiaomi rend son aspirateur robot extrêmement abordable, en faisant le cadeau idéal pour les fêtes.

Le Xiaomi Vacuum E12 affiche désormais un tarif de 99,99 euros, contre 199,99 euros habituellement. Une remise immédiate de 50 % qui a en plus le bon gout d’être cumulable avec les Mi-Points. Que demander de plus ?

Et si les idées cadeaux manquent, Xiaomi France met en place deux promotions supplémentaires :