Cette marque d’aspirateurs centenaire, parmi les meilleures ventes d’Amazon, est à son prix le plus bas pour les Prime Day

Connaissez-vous Eureka ? Cette marque créée au début du 20eme siècle s’est lancée depuis peu dans les aspirateurs robots et lavants. Le Prime Day d’Amazon est l’occasion de se laisser tenter par ce fabricant expérimenté.

Vous ne connaissez peut-être pas Eureka, mais vos (grands-)parents oui. Cette marque américaine propose d’alléchantes promotions sur ses aspirateurs robots et autres matériels d’entretien, avec des réductions qui atteignent jusqu’à 200 € sur ses aspirateurs-laveurs.

Le Prime Day d’Amazon lance la grande campagne de promotion d’Eureka sur ses robots aspirateurs et laveurs, qui s’achèvera le 31 juillet prochain. L’occasion de découvrir les produits phares de la marque à leur prix le plus bas :

Eureka E10s, l’une des meilleures ventes d’Amazon à moins de 300 euros

Avec son E10s, Eureka réunit toutes les fonctionnalités attendues d’un robot aspirateur/laveur pratique et efficace. Ses 4000 Pa de puissance sont largement suffisants pour la plupart des usages du quotidien (poils d’animaux compris), avec 4 niveaux d’aspiration et de flux d’eau en fonction de l’état de votre intérieur. Ses deux brosses de lavage se relèvent automatiquement de 10 mm pour éviter d’humidifier vos tapis et moquettes : malgré son prix contenu par rapport à ce type d’appareil, le E10s est particulièrement polyvalent.

Le gros point fort de cet Eureka E10s reste sa station d’accueil. Sans sac coûteux à changer régulièrement, elle est équipée d’un bac de récupération à vider directement dans sa poubelle, une fois par mois au maximum. Son système de séparation multi-cyclonique trie parfaitement la poussière et les particules aspirées par le robot de l’air qui passe lors de la jonction des deux entités. Résultat, le filtre de l’aspirateur reste propre plus longtemps et n’altère jamais sa capacité d’aspiration.

Enfin, le scan de l’environnement réalisé par un capteur LiDAR cartographie parfaitement l’espace du logement et crée des itinéraires intelligents sur une carte dynamique, que vous pouvez modifier à la main sur l’application SmartHome. Ce scanner est accompagné de plusieurs détecteurs qui identifient automatiquement les obstacles ponctuels et les descentes d’escalier.

Le Eureka E10s est disponible, à partir du Prime Day et jusqu’au 31 juillet, à seulement 299,99 euros au lieu de 479 euros sur Amazon.

Eureka J12 Ultra : un nettoyage impeccable dans les moindres recoins

On monte en gamme avec le J12 Ultra : 5000 Pa de puissance d’aspiration pour affronter tous les types de surface et débusquer la poussière en profondeur, près de 300 m² d’autonomie et surtout une navigation boostée par l’IA.

Non seulement le système LiDAR permet une cartographie parfaite de l’espace, mais la détection d’obstacles avancée génère un modèle 3D de chaque obstacle pour calculer la meilleure route de nettoyage. Le J12 Ultra n’a pas peur des mauvaises conditions de luminosité : il peut se rendre sous un canapé ou travailler le soir sans perte de performances.

Côté lavage, Eureka a pensé à tout. Tous les 8, 10 ou 12 m² nettoyés, il est possible de demander au robot de retourner à sa base pour profiter de sa capacité de lavage et de rinçage des serpillères.

Pas d’inquiétude non plus concernant les tapis, qui sont détectés automatiquement par l’appareil, qui évite ces zones en programme de lavage. Quant aux pièces habillées de moquette, un mode spécial permet à l’aspirateur de quitter sa base avec une serpillère sèche pour se concentrer sur le nettoyage en profondeur de ces surfaces.

Autre routine intelligente : le robot commence toujours au plus loin de la station d’accueil, afin d’éviter de repasser sur les surfaces humides lors de la poursuite de son travail. L’application propriétaire Eureka permet de gérer ses programmes – aspiration, aspiration et lavage, aspiration puis lavage, lavage uniquement – et d’affiner la cartographie automatique des lieux en ajoutant des zones interdites ou des murs invisibles. C’est encore plus rapide et efficace à la voix, grâce à la compatibilité du Eureka J12 Ultra avec Google Assistant et Alexa.

Le Eureka J12 Ultra est disponible, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 juillet, à seulement 599,99 euros au lieu de 799 euros sur Amazon.

Eureka J20 : la propreté sans compromis

Le J20 est un véritable concentré de technologies. En plus de la navigation LiDAR et du système de détection d’obstacles avec modélisation 3D, il se caractérise par son système de lavage RollRenew : le robot n’a pas besoin de retourner constamment à la station d’accueil pour nettoyer ses serpillères, puisqu’il arrose en permanence son système de nettoyage d’eau propre pour assurer un travail régulier jamais pris en défaut.

8000 Pa de puissance d’aspiration, la possibilité de franchir des pas-de-porte et autres obstacles mesurant jusqu’à 22 mm de haut, un système de ventilation pour prévenir des mauvaises odeurs de la station d’accueil, jusqu’à 75 jours de tranquillité grâce au sac de récolte de poussière de 3 litres : Eureka ne fait aucune concession avec son J20, livré de base avec deux types de serpillères à choisir en fonction de votre revêtement de sol.

Le Eureka J20 est disponible, à partir du Prime Day et jusqu’au 31 juillet, à seulement 999,99 euros au lieu de 1199 euros sur Amazon.

Pour compléter sa gamme d’appareils de nettoyage

À l’occasion du Prime Day, Eureka baisse également le prix de plusieurs autres produits de son catalogue d’appareils électroménagers.

Eureka NEW400 est un aspirateur laveur sans fil qui a la particularité de se composer de deux bacs d’eau, dont un dédié à la récupération de l’eau sale. Plutôt puissant avec son moteur 120 W et les 600 tours/minute de son rouleau, il a le bon goût de nettoyer seul sa serpillière une fois replacé sur son socle !

Le Eureka NEW400 est disponible, à partir du Prime Day et jusqu’au 31 juillet, à seulement 159,99 euros au lieu de 199 euros sur Amazon.

Eureka SpotCleaner est un appareil dédié à l’aspiration et au shampouinage des canapés, moquettes et banquettes de voiture qui offre pas moins de 12500 Pa de puissance d’aspiration. Un tuyau long et un format compact facile à entretenir et à ranger en font un must-have pour les amis des animaux.

Le Eureka SpotCleaner est disponible, à partir du Prime Day et jusqu’au 31 juillet, à seulement 119,99 euros au lieu de 159 euros sur Amazon.