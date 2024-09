Ce nouvel aspirateur-robot hérite d’une caractéristique des machines à laver pour gagner en autonomie

Reconnu pour le caractère innovant de ses aspirateurs-robot, Dreame dévoile un surprenant modèle, à la fois design et performant : le L40 Ultra. Sa promesse : une autonomie sans précédent.

Le gain de temps apporté par les aspirateurs-robot n’est plus à démontrer. Mais s’ils se chargent de nettoyer le sol sans la moindre intervention de votre part, une fois la routine achevée, il faut généralement s’occuper de la base et, a minima, la réapprovisionner en eau.

Sauf si vous optez pour le nouveau Dreame L40 Ultra. Ce puissant aspirateur-robot lavant nettoie le sol en profondeur, jusque dans les recoins les plus exigus grâce à sa brosse et ses serpillères extensibles. Mieux, sa base alimente, vide et nettoie automatiquement l’appareil. Vous n’avez donc plus à vous soucier de la corvée du ménage. Pour sa sortie et jusqu’au 22 septembre, ce modèle profite d’une remise de 100 euros, ramenant son prix de 1199 à 1099 euros.

Dreame L40 Ultra : une station tout-en-un entièrement automatisée

Les aspirateurs-robot les plus premium comportent habituellement une base auto-nettoyante. Ce point n’échappe pas au Dreame L40 Ultra, dont la station est dotée de trois grands réservoirs :

un premier de 3,2 L pour la poussière ;

un second de 4 L pour l’eau propre ;

un troisième de 4,5 L pour l’eau sale.

Cet équipement permet au robot de se réapprovisionner automatiquement en eau, de s’auto-vidanger et de s’auto-nettoyer.

La station du Dreame L40 Ultra peut se remplir d’eau claire et évacuer l’eau sale avec le kit prévu à cet effet // Source : Dreame

Sur ce point, les serpillères sont lavées puissamment à l’eau chaude (65°), frottées sur un socle dentelé pour éliminer toutes les saletés incrustées, puis séchées à l’air chaud. L’appareil reste donc propre au fil des utilisations, sans requérir le moindre geste de votre part.

Et grâce à son kit de raccordement à l’arrivée et à l’évacuation d’eau (vendu séparément), le Dreame L40 Ultra devient encore plus autonome. Avec un tel dispositif, imitant le fonctionnement des machines à laver, plus besoin de penser à vider et à remplir régulièrement les bacs d’eau. Seul le réservoir de saletés mérite alors votre attention. Et là encore, Dreame vous facilite la vie en intégrant un généreux contenant de 3,2 L, capable d’accueillir jusqu’à 75 jours de poussière.

Dreame L40 Ultra : un nettoyage puissant pour un sol impeccable

En raison de leur forme ronde, les aspirateurs-robot peinent souvent à atteindre les recoins. Afin de palier à cet inconvénient, Dreame a doté son dernier-né d’une brosse latérale extensible jusqu’à 4 cm. Une fonctionnalité également reprise sur sa double serpillère.

En s’étendant au-delà des pourtours de l’appareil grâce à la technologie MopExtend RoboSwing, les serpillères peuvent venir efficacement à bout des poussières et des tâches situées dans les endroits les plus difficiles d’accès, comme aux abords des plinthes ou sous les meubles bas. En effet, l’aspirateur-robot se faufile aisément dans les espaces de 4 cm de haut ou plus.

Une belle extension des serpillères pour atteindre tous les recoins facilement et laisser un sol vraiment impeccable // Source : Dreame

Avec en prime une puissance de 11 000 Pa, une brosse anti-enchevêtrement et deux serpillères, le Dreame L40 Ultra laisse derrière lui un sol immaculé. Cheveux, poils de chat, grains de litière ou encore tâches incrustées, rien ne lui résiste.

La marque a même prévu un mode « optimisé » entièrement automatisé. En l’activant, l’appareil se charge de lever les serpillères aux abords des tapis et des moquettes, et d’ajuster la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau en fonction du niveau de saleté rencontré.

Pour ce faire, le Dreame L40 Ultra s’appuie sur une caméra RVB multidirectionnelle associée à une LED 3D. Positionné à l’avant de l’appareil, ce dispositif lui permet de détecter le type de sol et d’éviter les objets présents sur son passage. Et ce n’est pas un simple câble ou une légère butée qui le freine dans sa lancée, cet aspirateur-robot étant capable de franchir n’importe quel élément de moins de 2,2 cm de haut.

Une application pour tout gérer

L’intérêt des aspirateurs-robot est de pouvoir programmer des routines de nettoyage. Cette fonctionnalité est paramétrable directement sur l’application Dreamehome (disponible sur iOS et Android). Heures de passage, parcours à suivre pour chaque pièce, zones à exclure et puissance de nettoyage, tout est programmable en un clic. Et au besoin, vous pouvez lancer à tout moment une session par simple commande vocale.

Un paramétrage simple et rapide de ses routines via l’application Dreamehome // Source : Dreame

La cartographie des pièces peut se faire sur 4 niveaux, une qualité rare même sur le segment haut de gamme. Ce modèle convient donc aussi bien aux petits espaces qu’aux grandes maisons.

Dernière surprise appréciable : grâce à sa caméra embarquée, même à distance, vous pouvez surveiller en temps réel votre domicile, et pourquoi pas, les allées et venues de votre fidèle compagnon.

S’imposant comme l’un des aspirateurs-robot les plus complets du marché, le Dreame L40 Ultra est disponible dès à présent et jusqu’au 22 septembre à 1099 euros au lieu de 1199 euros.

Dreame H14 Pro : un aspirateur balai lavant intelligent

Un autre modèle fait son entrée chez Dreame : l’aspirateur-balai lavant H14 Pro. Là encore, la marque a mis tout son savoir-faire à l’honneur pour faciliter la corvée du ménage.

Avec son design compact (à peine 14 cm d’épaisseur) et inclinable à 180 degrés, ainsi que sa large brosse lavante, ce nouveau-venu se glisse facilement partout, sous les meubles comme aux abords des murs. En plus, son système de propulsion GlideWheel le rend particulièrement maniable.

Le Dreame H14 Pro peut se positionner à l’horizontale et ainsi se faufiler sous les meubles // Source : Dreame

Sa puissance d’aspiration de 18 000 Pa et sa technologie Liquid Separation Motor chargée d’empêcher les reflux d’eau usée, lui permettent de venir à bout de toutes les saletés, sèches ou humides et de laisser derrière lui un sol net.

Pour vous simplifier encore plus la vie, la marque a fait en sorte que tous les paramètres s’ajustent automatiquement en fonction du niveau de saleté. Même la concentration de produit nettoyant est optimisée.

Et pour certaines pièces sensibles, revêtues par exemple d’un fragile parquet en bois massif, l’application Dreamehome vous permet de reprendre la main et de régler manuellement la puissance d’aspiration ainsi que le débit d’eau.

Enfin, après chaque passage, inutile de se préoccuper du nettoyage de l’appareil. Sa base s’en charge pour vous, et lave puis sèche la brosse à grande vitesse et à 60 °C pour l’assainir.

Pour son lancement, cet aspirateur-balai lavant intelligent est accessible à seulement 599 euros au lieu de 699 euros.