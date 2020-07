Le Roborock H6 est disponible en France : c’est le bon moment d’acheter un aspirateur-balai

Jusqu’à présent trusté par une poignée de grandes marques pratiquant des prix excessifs, le monde des aspirateurs-balais est secoué par l’arrivée d’une concurrence capable de faire aussi bien que les leaders et parfois moitié moins cher. Dans ce contexte, autant dire que c’est le bon moment pour investir dans un aspirateur-balai.

Disponible depuis la fin du mois de mai sur des sites marchands, le Roborock H6 est désormais disponible chez Auchan. À moins de 400 euros, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette année. Il est le parfait représentant des aspirateurs-balais destinés à venir bousculer les grandes marques. Il ne manque pas d’atout, à lui seul il explique pourquoi c’est le bon moment d’investir dans un aspirateur de ce genre.

Roborock H6 : le flagship-killer des aspirateurs-balais

Les aspirateurs-balais sont désormais bien connus du grand-public. Si l’objet est devenu courant, il est encore trop souvent vendu à un tarif excessif. C’est un appareil de luxe pour faire le ménage !

Dans ce contexte, le Roborock H6 se pose comme un véritable flagship-killer : il possède tout ce que l’on peut attendre d’un bon aspirateur-balai haut de gamme, mais à un prix contenu. Alors qu’en 2018 et 2019 il fallait débourser 600 voire 700 euros pour acquérir un bon aspirateur-balai, le Roborock H6 est désormais accessible dès 399 euros. Son rapport qualité-prix est excellent.

Un design haut de gamme

Qu’attend-on vraiment d’un aspirateur-balai haut de gamme en 2020 ? D’abord d’une prise en main aisée. Avec son format stick, son bloc moteur très léger de 1,4 kg et son écran OLED affiché sur la poignée (pour afficher le pourcentage de batterie restant, le mode d’aspiration ou l’entretien de l’appareil), le Roborock possède tous les attributs d’un bon aspirateur-balai.

On ajoutera à cela que le Roborock H6 est livré de base avec de nombreux accessoires, sans surcoût. Se trouvent dans la boîte : un tuyau rigide, une brosse motorisée et intelligente, une brosse à tapis, une brosse à épousseter, un suceur plat et enfin un tube flexible. Des accessoires qui confèrent au Roborock H6 une très grande polyvalence. Il est capable d’aspirer aussi bien le sable qui se dépose sur les sièges d’une voiture que la poussière profondément ancrée dans un tapis épais.

Un appareil performant… et intelligent

Les performances sont évidemment un point crucial quand on prend un aspirateur-balai. En 2020, les aspirateurs-balais n’ont plus à rougir face à des aspirateurs à traîneau. Ils aspirent tout aussi bien la saleté et sont équipés de filtres très performants qui retiennent bien les particules fines au sein du conteneur de l’aspirateur.

C’est le cas du Roborock H6. Il affiche une puissance d’aspiration de 150 air watts provenant d’un moteur de 420 watts. De quoi aspirer très efficacement n’importe quel sol, qu’il soit dur (carrelage, plancher) ou en moquette. Concernant les filtres, le Roborock H6 embarque trois filtres principaux : un filtre multi-cyclonique (qui sépare l’air et la poussière au moment de rejeter l’air) et deux autres filtres (dont un filtre HEPA) pour garantir qu’aucune particule fine ne ressort vraiment de l’aspirateur. Ces deux filtres peuvent par ailleurs être lavés facilement, juste en les passant sous l’eau.

Roborock a par ailleurs travaillé sur la meilleure façon d’économiser la batterie de son aspirateur. Cela passe par la brosse motorisée fournie avec l’aspirateur. C’est elle que l’on utilise le plus souvent, notamment pour nettoyer par terre. Roborock l’a conçu de telle façon qu’elle est capable de s’adapter automatiquement au type de sol sur lequel elle repose. Elle va ainsi tourner normalement sur un sol dur, mais enclencher automatiquement une puissance d’aspiration supérieure quand elle repère qu’elle est sur un tapis ou de la moquette.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le Roborock H6, disponible chez Auchan aujourd’hui

Performant, facile d’utilisation et surtout beaucoup moins cher que la concurrence, le Roborock H6 est disponible depuis quelques jours dans les magasins physiques Auchan (pour le prendre en main), mais aussi sur le site web d’Auchan.

Son prix est de 399 euros et sur une simple commande sur Internet, il peut être récupéré directement en magasin.