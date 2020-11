Deebot U2 Pro : l’aspirateur-robot parfait pour les propriétaires d’animaux

Pour lutter contre les poils d’animaux qui trainent, Ecovacs lance le Deebot U2 Pro, un aspirateur-robot équipé d’un réservoir à grande capacité et d’une série d’accessoires spéciaux. Le tout en maintenant un prix abordable de 188 euros grâce à une promotion.

Ils ont beau égayer notre quotidien, les animaux de compagnies ont la fâcheuse tendance à laisser traîner leurs poils partout, forçant leurs propriétaires à faire plus souvent le ménage. Quant aux aspirateurs-robots, ils ont vite fait de remplir leur réservoir… quand ils ne laissent pas la moitié des poils sur leur parcours. Heureusement, Ecovacs est arrivé avec une solution simple et efficace : le Deebot U2 Pro.

En plus de s’appuyer sur le très bon rapport qualité-prix inhérent aux produits Ecovacs, le Deebot U2 Pro dispose de plusieurs accessoires dédiés aux animaux, ainsi qu’un grand bac à poussière. Sans oublier un prix contenu puisqu’on déniche le Deebot U2 Pro à 188 euros chez Cdiscount grâce à une promotion qui se termine ce lundi 16 novembre.

Pourquoi le Deebot U2 Pro est parfait pour les animaux

Dans la droite ligne des précédents modèles, comme le Deebot Ozmo 605, le Deebot U2 Pro est un aspirateur-robot 2-en-1. Cela signifie qu’il peut aspirer la poussière et nettoyer les taches en simultané. Ainsi, il embarque un bac à poussière de 400 ml et un bac à eau de 300 ml pour laver le sol en un seul passage.

Mais Ecovacs ne se contente pas de proposer un énième aspirateur-robot autonome. Le constructeur va plus loin puisque le Deebot U2 Pro a été conçu pour aider le mieux possible les propriétaires d’animaux. En effet, celui-ci profite d’un mode “Max+” qui permet d’amplifier l’aspiration afin de récupérer même les poils incrustés dans un tapis par exemple.

À cela s’ajoutent deux accessoires. Un bac à poussière XL de 800 ml, pour que l’intégralité de la poussière et des poils d’animaux puissent être stockés lors d’un seul passage, ainsi qu’une brosse spéciale.

De base, le Deebot U2 Pro intègre deux brosses latérales, pour le nettoyage des plaintes, ainsi qu’une brosse centrale, conçue de telle façon qu’elle ne se bloque pas à cause de débris. Celle-ci peut être remplacée par une brosse “anti-emmêlement” capable de venir à bout des grosses boulettes de poils. Ainsi, la rotation ne risque pas d’être interrompue par des poils emmêlés.

Enfin, le Deebot U2 Pro embarque également une lingette de nettoyage du sol afin de passer la serpillière, en plus de l’aspirateur.

Un aspirateur-robot performant

Bien entendu, le Deebot U2 Pro ne se destine pas uniquement aux propriétaires d’animaux, il comporte tout ce que l’on peut attendre d’un aspirateur-robot haut de gamme.

On vous le disait plus tôt, le Deebot U2 Pro est complètement autonome. Vous pouvez ainsi programmer plusieurs modes de nettoyage depuis l’application mobile dédiée. Vous pouvez ainsi configurer le Deebot U2 Pro pour qu’il fasse un nettoyage classique de votre domicile, ou pour qu’il se concentre sur les recoins ou sur une zone très précise. L’application vous permet également de suivre la progression du ménage ou de programmer des horaires de passage.

Ainsi, le Deebot U2 Pro est également compatible avec Google Assistant et Alexa. Il est possible de commander directement l’aspirateur avec la voix ou d’intégrer des routines, afin que l’aspirateur démarre lorsque vous quittez votre domicile.

En somme le Deebot U2 Pro est performant, autonome, tout en étant prêt à vivre quotidiennement entouré d’animaux. À ces points forts s’ajoute un prix abordable, puisqu’il est proposé à 188 euros chez Cdiscount. Une bonne affaire lorsque l’on sait que ce type d’aspirateurs coûte généralement 400 euros.

