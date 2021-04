Deebot N8+ : le nouvel aspirateur-robot d’Ecovacs coche toutes les cases de l’aspirateur haut de gamme, sauf le prix

Avec sa nouvelle gamme d’aspirateurs-robots Deebot N8, le fabricant d’aspirateurs Ecovacs a l’ambition de s’imposer comme la nouvelle référence du rapport qualité-prix du secteur. Il faut dire qu’avec sa station de vidage automatique incluse et un prix sous la barre des 600 euros, le Deebot N8+ possède des arguments de poids.

Disponible en France depuis quelques jours seulement, le Deebot N8+ d'Ecovacs se veut la nouvelle référence du rapport qualité-prix dans le domaine des aspirateurs-robots. Alors même que son tarif est sous la barre des 600 euros, il propose des prestations dignes d'aspirateurs-robots généralement vendus plus de 800 euros.

Il est capable de se repérer automatiquement dans un appartement grâce à son capteur laser de proximité, dispose d’une station de vidage automatique (encore très rare dans cette gamme de prix), d’une grande puissance d’aspiration, mais aussi d’une serpillère pour laver le sol.

Pourquoi l’Ecovacs Deebot N8+ affiche-t-il un excellent rapport qualité-prix

En quelques mois seulement, Ecovacs a réussi à se faire un nom dans le milieu des aspirateurs-robots en France. Il proposait jusqu’à présent d’excellents appareils, puissants et autonomes, comme le Deebot Ozmo 920, mais fournis sans station de vidage automatique.

Une station de vidage automatique : la corvée d’aspirateur disparaît pendant un mois

La grande nouveauté du Deebot N8+ justement, c’est qu’il est fourni avec une station de vidage automatique dans son carton. Celle-ci permet tout simplement… de ne plus avoir à s’occuper de son aspirateur-robot pendant plusieurs semaines de suite, voire un mois entier.

Cette station de vidage contient en effet un sac étanche d’une capacité de 2,5 litres. Lorsque le Deebot N8+ a fini de nettoyer votre logement, il va alors venir à la station pour recharger ses batteries, mais aussi vider automatiquement son bac à poussière dans le sac. Tout ce que vous avez à faire est d’attendre que l’application Ecovacs Home — qui contrôle la station et le robot via le WiFi du logement — vous prévienne que le sac est plein et qu’il faut le vider.

Un appareil puissant et capable d’ajuster sa puissance d’aspiration en fonction des surfaces

Cette station de vidage et de recharge n’est pas le seul argument en la faveur du Deebot N8+. L’aspirateur-robot est à lui seul un excellent appareil. Son système d’aspiration et de nettoyage fait partie des aspirateurs-robots les plus performants du moment avec une puissance d’aspiration maximum de 2 300 Pa.

Le Deebot N8+ embarque également un réservoir d’eau de 240 ml, ce qui lui permet de passer la serpillère et d’aspirer en un seul passage. C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de ce Deebot N8+ : en fonction de votre sol (stratifié, bois, carrelage…) , l’aspirateur est capable de contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, selon quatre niveaux d’humidification différents.

L’aspirateur est également capable de reconnaître automatiquement les tapis pour augmenter la puissance d’aspiration et éviter de les mouiller avec les serpillères.

Un robot vraiment autonome et un cartographe précis

Le dernier point important concernant cet aspirateur, c’est qu’il bénéficie de toute l’expérience d’Ecovacs en matière de déplacement autonome et de cartographie. Lorsque vous déballez le Deebot N8+, vous le laissez découvrir tout seul votre logement. À l’aide du laser dToF (Direct Time of Flight) intégré au robot (qui prend la forme de la protubérance circulaire au-dessus du châssis de l’appareil), celui-ci est non seulement capable de reconnaître et d’éviter tous les obstacles du logement, mais aussi d’en établir une carte.

Cette carte se retrouve ensuite au sein de l’application Ecovacs Home. Vous pouvez alors cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer au sein de l’application. Elle permet également de s’assurer que l’aspirateur est passe-partout chez vous quand vous n’êtes pas présent.

Enfin, le Deebot N8+ est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Vous pouvez donc lui parler directement pour lui demander de passer un coup d’aspirateur dans la cuisine ou de rentrer immédiatement à sa station de vidage s’il est dans votre passage.

