Test de la Stiga A 1500 : que vaut cette tondeuse robot face à la concurrence ?

La Stiga A 1500 est une tondeuse robot sans fil, promettant une simplicité d’installation et d’utilisation. Elle est compatible 4G et capable de tondre jusqu’à 1500 m². Dans ce test complet, voyons si elle est à la hauteur de ses promesses.

Stiga est une marque italienne réputée dans le domaine des outils de jardin et des tondeuses. À ce titre, elle vient de lancer une nouvelle gamme de robots tondeuses sans fil : la série A. Celle-ci est dotée de la technologie GPS-RTK et embarque la connectivité 4G. Ces robots ne nécessitent ni câbles ni balises pour se repérer, permettant une installation simplifiée.

Elle est déclinée en neuf modèles adaptés à des surfaces allant de 300 à 10 000 m², parfois difficile à comprendre. Nous testons ici la Stiga A 1500, un modèle conçu pour tondre des surfaces allant jusqu’à 1500 m².

Un design qui se voit

La Stiga A 1500 est assez compacte, avec des dimensions de 545 x 405 x 245 mm. Elle arbore une esthétique moderne, reprenant des formes élancées et un coloris jaune, la rendant voyante dans un jardin pour ajouter une touche d’originalité.

Sa fabrication est assez robuste, avec des plastiques de bonne qualité qui semblent durables. La tondeuse est certifiée IPX5, garantissant une bonne résistance aux intempéries et permettant un nettoyage fréquent à l’eau basse pression, sans risque de l’endommager.

On retrouve sur le dessus le traditionnel bouton d’urgence STOP pour interrompre la tonte en cas de problème, ainsi qu’un clapet dissimulant quelques boutons et un rudimentaire panneau de commande. Celui-ci se contente de quelques boutons et LED pour indiquer le statut, ce qui dénote avec les écrans, parfois même couleur, que l’on retrouve sur des modèles concurrents comme la Dreame A1 ou l’Ecovacs Goat GX-600.

Sur la face avant, on semble distinguer un capteur d’obstacles ou une caméra, alors qu’il s’agit en réalité des connecteurs de charge. Quant au dessous, la Stiga A1500 dispose de deux roues principales ainsi que deux petites roulettes pour se déplacer et quatre lames pour la coupe de l’herbe.

La base de recharge est quant à elle particulièrement simple et assez triste. Elle semble d’ailleurs surdimensionnée par rapport à la taille du robot, probablement car Stiga utilise la même base peu importe les modèles de robots.

Une installation laborieuse

La Stiga A 1500 est une tondeuse robot entièrement sans fil. Elle fait appel à la technologie GPS-RTK et ne nécessite pas l’installation de câble périphérique, de balises, ni même d’antenne. En effet, bien qu’une station de référence soit nécessaire au positionnement du robot, celle-ci est directement intégrée dans la station de recharge, minimisant ainsi le nombre d’éléments à installer dans votre jardin.

De plus, contrairement à la plupart des tondeuses robot qui se connectent en Wi-Fi, Stiga préfère utiliser une connexion 4G pour éviter les pertes de connexion, fréquentes dans les jardins de grande taille.

Lors de l’appairage, la première connexion et les mises à jour se font en Bluetooth. Une fois cette étape réalisée, la création des bordures virtuelles, des chemins et des zones interdites se fait alors de manière assez classique, c’est-à-dire en déplaçant le robot depuis votre smartphone. Vous pouvez choisir entre un ajout manuel des points ou automatique en longeant les bordures.

De plus, le robot étant géolocalisé en utilisant un positionnement GPS, il est placé sur une vue satellite, permettant d’avoir une représentation visuelle des limites de bordures que vous créez par rapport à l’image satellitaire.

Dans les faits, c’est très brouillon, et le robot se situe en réalité à plusieurs mètres de sa position sur la carte satellite, au point où le mien se trouvait, à en croire l’application, dans le jardin de mon voisin !

Une fois une zone créée, le robot se déplace le long des bordures pour permettre de confirmer visuellement leur exactitude. Chaque point peut être modifié individuellement, évitant ainsi de recréer toute la zone. Toutefois, cette étape peut se révéler chronophage, notamment car le robot parcourt l’intégralité du tracé des bordures de la zone à chaque modification.

Une application très complète

L’application mobile Stiga Go se révèle très complète, grâce aux nombreuses options de paramétrage et de personnalisation qu’elle propose. Commençons par les fonctionnalités classiques, comme la programmation des horaires de tonte, la sélection des zones à tondre et la création de zones interdites. Jusqu’à dix zones distinctes peuvent être créées, avec la possibilité d’ajouter des zones interdites ou temporaires pour protéger certains espaces.

En outre, la hauteur de coupe peut être réglée électroniquement depuis l’application, allant de 20 à 60 mm, permettant une adaptation précise en fonction des besoins de la pelouse et de chaque zone. De même, l’orientation de la tonte peut être ajustée manuellement ou automatiquement en fonction des besoins, permettant une simplicité accrue, même à distance.

En revanche, contrairement aux modèles chinois, l’application ne permet pas de visualiser la progression du robot sur une carte en temps réel. Elle se contente simplement d’afficher son statut, sans préciser le temps ou la surface déjà tondue ou restante. De plus, l’absence de compatibilité avec les assistants vocaux limite les possibilités de contrôle à distance, alors que les concurrents de l’empire du milieu offrent cette fonction de manière standard.

Des performances de tonte mitigées

La Stiga A 1500 est équipée d’un plateau de coupe de 18 cm à quatre lames, promettant sur le papier une tonte de qualité. En revanche, bien que cette taille soit suffisante pour couvrir de larges surfaces, elle est inférieure à celle proposée par certains modèles concurrents. Les résultats de coupe sont globalement satisfaisants, et celle-ci s’effectue dans un silence absolu.

En effet, avec un bruit de seulement 57 dB, la tondeuse n’est pas perceptible en conditions réelles, ce qui la rend particulièrement agréable à utiliser. Le robot fonctionne silencieusement, émettant seulement 57 dB, un niveau sonore peu perceptible en extérieur.

Elle peut par ailleurs gérer des pentes allant jusqu’à 25 %, ce qui la rend compatible avec les jardins complexes aux terrains accidentés. Néanmoins, la tondeuse néglige un peu trop les bordures et les angles, ce qui vous oblige à repasser manuellement au coupe-bordure par la suite.

Enfin, le délai de captation des satellites pour la navigation GPS-RTK est particulièrement long et dépasse fréquemment les 30 minutes. Certes ce n’est pas un problème pour les tontes programmées, mais c’est très gênant pour lancer manuellement une tonte. Stiga met toutefois en avant sa technologie permettant d’ajuster automatiquement le planning de la tonte selon la position des satellites pour optimiser le positionnement. En revanche, il aurait été préférable de l’optimiser selon les besoins de la pelouse et non des satellites.

Une navigation peu fiable

La navigation de la Stiga A 1500 repose sur la technologie GPS-RTK, que l’on retrouve chez de nombreuses autres marques, notamment Husqvarna (EPOS-RTK) et Mammotion. Celle-ci nécessite l’utilisation d’une station de référence, souvent à placer en hauteur sur le toit ou un piquet, notamment pour assurer une captation fiable des satellites pour un positionnement précis, pour les modèles faisant appel au GPS ou EPOS. Elle promet notamment une précision à quatre centimètres près, permettant de respecter au plus près les limites définies.

Dans le cas de la Stiga A 1500, la station de référence est intégrée directement à la base de chargement, ce qui minimise l’encombrement et facilite l’installation. En revanche, cette approche a montré des faiblesses lors de nos tests, avec des délais de captation des satellites inacceptables. De plus, la Stiga A 1 500 suit un tracé qui manque parfois de précision, ce qui nécessite des ajustements manuels fréquents pour garantir une couverture complète de la pelouse. En effet, certaines zones sont manquées et le robot semble peiner à identifier son parcours, ce qui résulte en des zones parfois manquées et non tondues. À ce prix, cela n’est pas acceptable, notamment quand des tondeuses rivales font beaucoup mieux et pour moins cher.

La détection d’obstacles du robot est également trop basique. Elle est uniquement réactive et s’active au contact avec un obstacle, ce qui peut poser des problèmes avec des petits objets oubliés sur le gazon. À ce prix-là, un capteur radar ou une caméra me paraissent obligatoires.

Un entretien simple

L’entretien de la Stiga A 1500 est simple et pratique grâce à sa certification IPX5. Elle peut être nettoyée régulièrement au jet d’eau basse pression pour enlever l’herbe et la saleté accumulées. La coque du robot est amovible, facilitant ainsi les réparations et l’entretien. La base de recharge, qui intègre la station de référence, nécessite également un nettoyage occasionnel au jet d’eau et au chiffon pour assurer un fonctionnement optimal.

Prix et disponibilité

La Stiga A 1500 est disponible pour un prix avoisinant les 3 000 euros, selon le revendeur. Elle peut être achetée en ligne, notamment chez Rue Du Commerce et Cdiscount.