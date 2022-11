Le système d’alarme Verisure pour votre logement est 600 euros moins cher en ce moment

Jusqu'au 13 novembre, Verisure propose une grosse réduction de 600 euros sur son matériel de sécurité. Une offre bienvenue alors que les pics de cambriolage ont généralement lieu en décembre.

Le saviez-vous, les pics de cambriolages interviennent plus fréquemment au mois de décembre. Pour aider à protéger au mieux son domicile, Verisure propose en ce moment une solution de sécurité complète, qui s’adapte aux nouvelles pratiques d’effraction.

Pour apporter encore plus de sérénité, l’entreprise de télésurveillance fait évoluer son offre et améliore :

la réactivité de ses dispositifs, désormais compatibles 4G, mais aussi de ses interventions d’urgence avec l’arrivée de nouveaux boutons SOS ;

la facilité d’utilisation de ses équipements avec une application dédiée plus ergonomique ;

une protection plus complète, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec des interphones aux entrées, des détecteurs d’effraction et de présence équipés de caméras, mais aussi des détecteurs de fumée.

Et jusqu’au 13 novembre, Verisure offre 600 euros de remise sur son matériel d’alarme. Le prix du matériel en question passe en effet de 949 euros à 349 euros. Des frais d’installation, de mise en service et d’abonnement mensuel associé sont à prévoir, en fonction de l’offre déterminée lors du devis personnalisé.

Une hausse des cambriolages en 2022

Le ministère de l’Intérieur a dénombré 190 300 cambriolages en France en 2021, un chiffre très proche de celui de 2020. Si les confinements successifs et le télétravail ont largement contribué à leur stabilité, 2022 marque un retour en force de ces infractions.

Une étude menée par l’Observatoire de la Sécurité des Foyers (fondée par le groupe d’assurance mutualiste Covéa, le cabinet d’expertise des sinistres Saretec et l’entreprise de télésurveillance Verisure) révèle une recrudescence des cambriolages sur le premier trimestre 2022 : + 23 % par rapport au premier trimestre 2021.

Au-delà de leur augmentation, le plus inquiétant concerne l’évolution du mode opératoire des cambrioleurs. Principalement à la recherche de bijoux en or ou de produits tech (avec une nette préférence pour les marques Apple et Samsung), ils ont désormais recours à des méthodes de plus en plus discrètes.

Les effractions à l’acide en font partie et se sont multipliées en Île-de-France en 2022. Silencieuse, cette pratique s’attaque à tout type d’infrastructure, y compris aux portes blindées. Les ravisseurs déposent quelques gouttes d’acide dans le trou de la serrure. Rongée de l’intérieur, celle-ci devient alors sensible au moindre choc.

Verisure a été l’une des premières entreprises à s’adapter à ces nouveaux procédés. La société de sécurité intègre dans ses offres de nouvelles technologies, à la fois de détection des infractions et de dissuasion des ravisseurs.

Si vous êtes tentés d’installer une solution de sécurité chez vous, jusqu’au 13 novembre prochain Verisure propose une grosse remise de 600 euros sur leurs nouveaux packs de matériel de surveillance. Ces packs diffèrent en fonction de la superficie et disposition de votre logement.

La télésurveillance pour anticiper et dissuader

Contrairement à ce que leur nom laisse penser, les dispositifs de télésurveillance ont avant tout pour mission de limiter les risques de cambriolage en prévenant les effractions et en dissuadant les voleurs. Pour ce faire, Verisure installe en priorité des caméras intelligentes dans les points clés de votre appartement ou de votre maison.

Dotées de capteurs de mouvements à infrarouge, elles s’enclenchent automatiquement si une personne entre chez vous et la prennent en photo. Les images peuvent être capturées de jour comme de nuit grâce au projecteur intégré et profitent d’une définition 1080p, ainsi que d’un large champ de vision de 130°.

Ces caméras sont connectées directement au service de télésurveillance de Verisure, ainsi qu’à l’application mobile Arlo, pour que vous puissiez surveiller à distance et à tout moment votre intérieur.

Pour aller plus loin et sécuriser vos entrées (portes et fenêtres), des détecteurs de chocs et d’ouverture sont également proposés par Verisure. Basés sur une technologie analysant les vibrations, ces outils sont chargés de vous prévenir à la moindre tentative d’effraction d’une fenêtre ou d’une porte, et surtout de déclencher l’alarme pour faire fuir les intrus.

D’autres dispositifs complémentaires peuvent aussi être installés par l’entreprise de télésurveillance, comme un lecteur de badge. Ce dernier enregistre les entrées et les sorties du logement, permet de désactiver l’alarme en un clic ou encore d’envoyer un SOS au personnel de sécurité de Verisure.

Ceux qui veulent renforcer d’autant plus la surveillance de leur entrée peuvent aussi opter pour une sonnette intelligente, équipée d’un détecteur de mouvements, d’une caméra HD, d’un microphone, ainsi que d’un haut-parleur pour interagir avec toute personne qui se présente à la porte. Ce système est, lui aussi, relié à l’application Arlo pour pouvoir tout contrôler depuis son smartphone.

La télésurveillance pour réagir en cas d’infraction

La télésurveillance n’est pas seulement une affaire de prévention. Le système de Verisure peut réagir à un premier niveau en cas de violation de domicile, avant l’intervention du personnel de sécurité, voire des forces de l’ordre.

Plusieurs outils ont été conçus à cet effet :

une alarme pour faire fuir rapidement l’intrus ;

un bouton panique installé au sein de l’habitation pour envoyer un SOS au personnel de sécurité de Verisure en cas d’urgence et d’intrusion. Connecté aux caméras en place, il active automatiquement la prise de photos afin d’envoyer un état des lieux complets aux agents de sécurité. L’entreprise de télésurveillance promet un traitement de ces SOS en moins de 30 secondes ;

un brouillard anti-cambriolage pour dissuader les ravisseurs lorsque la maison est vide. En cas d’intrusion, il génère de la fumée et rend la pièce opaque en 60 secondes. Les cambrioleurs sont alors incités à quitter les lieux.

Pour s’adapter aux besoins de chaque habitat, Verisure a prévu plusieurs packs, comprenant 2, 3 ou 4 dispositifs en plus du service d’intervention. Les agents de sécurité sont disponibles 24h/24 et 7J/7 et peuvent faire appel aux forces de l’ordre en cas de besoin.

À l’occasion du lancement de ses nouveaux outils de sécurité, Verisure propose une réduction pouvant atteindre 600 euros sur le matériel de son système d’alarme. En fonction de la disposition de votre logement, ces packs peuvent comprendre :

une centrale d’alarme ;

un lecteur de badge multifonction ;

un détecteur de chocs et d’ouverture ;

un détecteur de mouvements ;

une caméra Arlo Essential connectée ;

un dispositif de brouillard anti-cambriolage ;

un détecteur extérieur avec images.

Pour savoir quel matériel est le plus adapté à votre domicile, les experts de Verisure sont capables de vous accompagner sur leur site web ou par téléphone.