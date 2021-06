Yale lance Sync, l’alarme connectée qui protège votre maison jusqu’à 200 m

Yale a dévoilé Sync, une alarme connectée facile à installer et utiliser qui s’adapte à vos besoins. Protégeant jusqu’à 200 m de chez vous, vous pouvez aussi l’activer partiellement pour un seul étage. Et elle se synchronise aussi avec vos éclairages Philips Hue pour dissuader les cambrioleurs ou alerter les voisins.

Spécialiste des serrures connectées comme l’excellente Linus Smart Lock que nous avions testées ou des caméras de surveillance telle que la Indoor Wi-Fi Pan &Tilt, Yale ajoute une alarme de surveillance de la maison plus poussée.

Cette alarme connectée baptisée Sync veut se fondre dans vos intérieurs avec un design discret, une utilisation simplifiée sans fil et un produit rapide à installer. Petite, mais efficace : elle propose une alarme avec une sirène jusqu’à 100 dB. Tout est fait pour fonctionner de pair avec les installations de votre maison.

Ainsi, comme la serrure, elle synchronise son usage avec Philips Hue sans avoir besoin d’aide. Vous pouvez alors combiner vos éclairages pour décourager d’éventuels cambrioleurs si l’alarme se déclenche. Et les lumières peuvent même clignoter en rouge pour avertir vos voisins d’une effraction en votre absence. Cela pourrait s’avérer hautement dissuasif.

Possibilité d’activer l’alarme pour une partie de la maison

Mais l’alarme Sync sait aussi diversifier ses fonctions. Et elle peut être activée même si vous êtes présents. Par exemple, via l’application Yale Home ou bien Apple Maison, Google Home, etc., vous pouvez activer l’armement partiel au rez-de-chaussée pendant que vous dormez à l’étage.

Dès que l’alarme se déclenche, une notification apparaît sur votre smartphone. Depuis l’app, vous pouvez choisir d’armer ou désarmer l’alarme totale ou partielle, vérifier l’état de votre appareil et toute autre option proposée. Votre Apple Watch peut même vous indiquer que vous avez oublié de brancher l’alarme en partant et vous proposer de le faire. La fonction de géolocalisation de l’utilisation permet aussi de déclencher différentes fonctions (rappel, alerte d’entrée et sortie de votre domicile…).

Jusqu’à 200 m de couverture

Par rapport au premier modèle d’alarme sorti il y a quelque temps, Yale a renforcé les propositions de Sync. La portée radio est désormais de 200 m et peut ainsi couvrir aussi des dépendances ou le garage. Mais Yale ne précise pas si cela nécessite des relais radio ou non.

Des accessoires peuvent aussi être ajoutés pour étendre l’utilisation de Sync et une quarantaine sont proposés (capteurs de mouvement ou d’ouverture, prise connectée, déclencheur, clavier numérique…). Sync fonctionne évidemment avec les caméras d’intérieur et d’extérieur de la marque.

Sync est compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa et le sera prochainement avec Google Assistant. Elle peut fonctionner avec les systèmes Amazon, Google Home et Apple HomeKit. Vous pouvez ainsi demander à Alexa d’armer l’alarme partiellement ou totalement, de connaître le statut du produit.

Prix et disponibilités de l’alarme Yale Sync

L’alarme est annoncée à 249 euros. Elle est disponible sur le site de Yale et sur Amazon.