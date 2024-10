Test de la Chacon DiOCAM-RE02-4G : une caméra de sécurité entièrement autonome

Dans un marché de la sécurité toujours plus porteur, la caméra Chacon DiOCAM-RE02-4G se présente comme une caméra entièrement autonome. Sa principale particularité est ainsi d’être équipée d’une liaison 4G et d’un panneau solaire, qui doivent permettre de l’installer partout, et presque sans contraintes.



La caméra de sécurité Chacon DiOCAM-RE02-4G est un modèle de type dôme, motorisé et complètement sans-fil. Relativement classique dans sa conception, elle se distingue par sa liaison 4G, qui est accompagnée d’une carte SIM Orange prépayée. L’alimentation est assurée par un panneau solaire semblable à ce que l’on retrouve chez la concurrence et associé à une batterie de 9 000 mA · h qui promet jusqu’à trois mois d’autonomie loin du Soleil.

En dehors de cette promesse d’installation simple et entièrement autonome, la DiOCAM-RE02-4G, reste une caméra classique, fonctionnant à l’aide d’une application mobile et équipée de tous les atouts essentiels de ce genre d’appareil. On y retrouve ainsi un capteur de 3 MP, un éclairage infrarouge et LED, ainsi qu’une communication audio bidirectionnelle. Les images peuvent par ailleurs être stockées sur une carte micro SD.

Elle est proposée au prix conseillé de 180 euros, auxquels il faudra ajouter un supplément mensuel pour utiliser les données mobiles. Peu importe l’abonnement choisi, 2 Go sont offerts automatiquement.

Une caméra dôme tout à fait classique

Rien ne ressemble plus à une caméra de sécurité, qu’une autre caméra de sécurité. La DiOCAM-RE02-4G de Chacon ne fait pas exception. Le kit se compose d’un côté de la caméra, et de l’autre, du panneau solaire 5 V/5 W. La liaison entre les deux étant assurée par un basique câble USB C de deux mètres. Sans grande surprise, les deux éléments sont entièrement construits en plastique blanc.



La caméra en elle-même est on ne peut plus classique, avec un format dôme suspendu et attenant à une base de fixation intégrant une partie de l’électronique est les antennes 4G. La fixation de la caméra au mur (ou tout autre élément) s’effectue à l’aide d’une platine métallique dont les quatre vis sont fournies. Il en va de même pour le panneau solaire qui lui nécessite seulement trois vis.



De façon étonnante, les différents ports et boutons de la caméra ne sont pas tous situés au même endroit. Le port USB et le commutateur d’alimentation sont positionnés sur la base, alors que les ports micro SD et SIM sont quant à eux installés sous le dôme. L’ensemble est toutefois abrité sous des protections en plastique souple, pour assurer la survie aux intempéries. La DiOCAM-RE02-4G étant évidemment résistante à la pluie grâce à son indice de certification IP65.



Le dôme motorisé offre à la caméra un champ de vision de 350° et intègre tous les capteurs et projecteurs sur sa face avant. On y retrouve logiquement le capteur optique 1/2,8″ de 3 MP, accompagné d’un détecteur de mouvement. Le tout est complété par quatre projecteurs LED et un projecteur infrarouge. La communication audio est assurée par un microphone en façade et un hautparleur positionné à l’arrière.

Enfin, et afin d’assurer une liaison 4G correcte, la base de la caméra accueille deux antennes orientables, que l’on retrouve régulièrement sur les caméras extérieures, même Wi-Fi. Le panneau solaire fourni est, lui aussi, orientable grâce à un système de rotule à visser.

Des options basiques dans une application simple d’utilisation

Logiquement dépendante de son application mobile, la première configuration de la DiOCAM-RE02-4G est relativement classique. Il convient de créer un compte au sein de l’application puis d’ajouter la caméra à l’aide de son QR code. Le choix d’un forfait sera indispensable (on y revient plus loin) et la caméra est ensuite prête à être utilisée.

Une fois ces étapes de configuration réalisées, l’application présente une interface très classique et comparable à ce que propose l’immense majorité de la concurrence : une page d’accueil qui regroupe tous les appareils, accompagnée d’une page de contrôle de la caméra, qui affiche une visualisation en direct du flux vidéo.

Depuis cette page, les principales fonctions de la DiOCAM sont activables : hautparleur, microphone, capture d’une image, d’une vidéo… L’alarme, la vision nocturne, ainsi que la détection de mouvement sont aussi actionnables directement depuis cet écran.

Toutes les détections de mouvement, de même que les enregistrements, sont historisées dans une interface dédiée. À noter que sans carte micro SD, seule une photo sera conservée et envoyée au travers de la notification. Pour garder une vraie trace des évènements, il est donc indispensable d’ajouter une carte micro SD, Chacon ne proposant pour le moment aucun abonnement cloud pour ses caméras. Évidemment, le rapatriement et la lecture des vidéos stockées sur la carte mémoire affecteront directement le quota de données mobiles.

Bien que les réglages de l’application restent relativement limités, l’interface est claire et facile d’utilisation. On y retrouve les paramètres élémentaires de gestion de l’image et l’éclairage, ainsi qu’un menu plutôt succinct et dédié à la détection de mouvement.

Celle-ci est ajustable sur trois niveaux, limitable à une zone précise et programmable sur des créneaux horaires précis. Il est aussi possible de ne recevoir des notifications qu’en cas de détection de personnes, plutôt pratiques pour une caméra destinée à être installée à l’extérieur. Bien que l’activation soit un peu cachée au fond des menus, il est parfaitement possible d’actionner automatiquement la sirène intégrée lors d’une détection.

La détection de mouvement en elle-même a été efficace durant nos essais, avec une alerte envoyée très rapidement au smartphone. Seul inconvénient notable : sans carte SD, la photo capturée l’est relativement tôt dans la détection et ne permet pas forcément de photographier l’évènement de la meilleure des façons. L’ajout d’une carte SD corrige logiquement ce léger problème puisque toute la scène est alors enregistrée.

Notez que Chacon ne propose pas de fonctionnalités avancées d’automatisations sur cette caméra. Elle est cependant compatible avec Google Assistant, Alexa et IFTTT.

Une caméra autonome et endurante

La liaison cellulaire est en conséquence le seul moyen de connecter la DiOCAM-RE02-4G. Bien qu’il soit techniquement possible d’utiliser n’importe quelle carte SIM, la caméra est fournie avec une carte Orange, préchargée avec 2 Go de data et rechargeable facilement lors de la première configuration.



Ces 2 Go gratuits sont néanmoins conditionnés par la souscription d’un abonnement ou la recharge de la carte, directement depuis l’interface de la caméra, grâce à un compte Chacon. Trois abonnements mensuels sont proposés : 1 Go, 2 Go et 5 Go, respectivement pour 2,99 €, 4,99 € et 9,99 €. Il est aussi possible de recharger le quota de data de 15 Go pour 45 euros. Ce crédit est alors valable, mais n’est intéressant qu’en dessous de 1 Go de données utilisées par mois.

Durant nos essais, cette liaison 4G s’est révélée efficace et n’a pas montré d’instabilité particulière. Très logiquement, la liaison avec la caméra sera intimement liée à la qualité de la couverture à l’endroit où elle est installée. C’est finalement la seule réelle contrainte quant à l’installation de ce modèle entièrement autonome.



L’autonomie est quant à elle virtuellement illimitée grâce au panneau solaire fourni avec la DiOCAM. Une trentaine de minutes d’ensoleillement par jour permet de maintenir l’accumulateur à 100 % de sa capacité. Avec ses 9 000 mA · h, il pourra dans tous les cas alimenter la caméra pendant plusieurs mois. À titre d’exemple, durant notre test, la caméra est restée en intérieur, sans son panneau solaire, durant une semaine, et l’application indiquait toujours 100 % de batterie restante.

Des images correctes, mais un champ de vision restreint

Le capteur de la RE02-4G délivre en 2K tout à fait correcte. L’image est très correcte en journée et suffisamment définie pour être exploitable, même lorsque la nuit tombe. Pour autant, le modèle de DiOCAM ne fait pas aussi bien que la plupart des caméras Wi-Fi déjà passées entre nos mains. On pense notamment aux modèles de TP-Link, qui enregistrent également en 2K, mais proposent une qualité légèrement supérieure en termes d’image.

Jour Nuit (IR)

Surtout, le champ de vision de ce capteur est assez étroit, encore une fois comparativement à ce que l’on trouve habituellement sur ce type de matériel. Le dôme permet techniquement à la caméra de scruter à 350°, mais à l’image, il manque quelques degrés pour pouvoir cadrer correctement la terrasse qui nous sert de zone de test.

Nuit (Projecteur LED)

Ces quelques défauts n’empêchent pas la RE02-4G de remplir son rôle à merveille. Rappelons au passage qu’il s’agit d’un modèle 4G, fait pour les endroits où la couverture Wi-Fi n’est pas disponible, et où l’électricité manque. Ces quelques concessions sont de fait parfaitement acceptable en regard de la liberté apportée par ce fonctionnement autonome.

Prix et disponibilité de la caméra Chacon DiOCAM-RE02-4G

La caméra Chacon DiOCAM-RE02-4G est disponible au prix conseillé de 180 euros.