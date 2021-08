Les vélos électriques Harley-Davidson débarquent cet été en France

La marque emblématique de motos s'apprête à lancer trois modèles de vélos électriques cet été estampillés Serial 1. Ils seront exclusivement disponibles chez les concessionnaires de la marque.

Un petit air de Steppenwolf dans les oreilles, un casque solidement attaché sur la tête, vous voici prêt à avaler les kilomètres sur… votre vélo électrique ? Eh oui, s’il fallait se convaincre du succès des vélos électriques, le fait que le mythique fabricant de motos Harley-Davidson se lance sur ce marché devrait bien aider.

On avait déjà pu découvrir les designs des modèles prévus pour cette année, voici qu’on apprend qu’ils seront disponibles ce mois d’août (sans plus de précisions) chez les concessionnaires Harley-Davidson. Nous avons contacté un concessionnaire qui nous a indiqué qu’il n’y aurait probablement pas de modèles disponibles avant fin août ou début septembre, mais sans plus de certitudes.

Trois modèles Serial 1

Pour rappel, si les vélos électriques portent bien sur le côté le nom de la marque emblématique, il ne s’agit pas officiellement de vélos Harley-Davidson, mais de Serial 1, une marque créée pour l’occasion.

Trois des quatre gammes de la marque feront la traversée de l’Atlantique, avec des tarifs oscillant de 3499 euros à 4699 euros. Tous trois possèdent des LED à l’avant et à l’arrière, avec un système de feux de freinage à LED intégré. Les trois modèles sont équipés de chaînes Gates Carbon Drive, qui évitent de se mettre de la graisse plein les mains.

Le moins cher s’appelle MOSH/CTY. Il possède une batterie de 529 Wh et une seule vitesse est disponible. Le modèle au-dessus, RUSH/CTY STEP THRU, coûte 4500 euros et embarquent en plus une boîte à gants verrouillable, des garde-boue et est livré avec un rack, ainsi qu’un système de changement de vitesse automatique Enviolo.

Le dernier modèle, intitulé RUSH/CTY, conserve les avantages du précédent, mais passe à un accumulateur 706 Wh pour une autonomie certainement accrue.