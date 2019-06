Le constructeur suisse Quadro Vehicles se dote d’une nouvelle gamme de scooters électriques lancée sous l’appellation Oxygen. Cette dernière se décline actuellement en deux modèles dédiés aux trajets urbains.

Si Quadro Vehicles est davantage connu pour ses scooters thermiques, à l’image du Qooder, du QV3 et du Nuvion prévu en 2020, son catalogue de produits s’étoffe peu à peu de produits électriques. Le e-Qooder, à titre d’exemple, fruit d’une collaboration avec le spécialiste Zero Motorcycles, frappera à la porte du marché grand public d’ici la fin de l’année 2019. À ce quatre roues, zéro émission vient s’ajouter un petit nouveau : l’Oxygen.

Un look sobre et classique

Présenté à l’occasion du Valentino Park Motor Show 2019 à Turin, organisé du 19 au 23 juin dernier, l’Oxygen a fait l’objet d’un communiqué de presse officiel publié par la firme de Vacallo. « C’est un véhicule de haute qualité, amusant à conduire et particulièrement adapté aux déplacements en ville et dans les zones à trafic limité », s’enthousiaste Paolo Gagliardo, PDG de la société.

Un discours marketing qui doit désormais être confronté à des tests grandeur nature. Le fait est que l’Oxygen bénéficie de deux versions distinctes : un équivalent 125cc, et un autre de 50cc, dont les design épousent des lignes très classiques, loin des extravagances de certains concurrents. Leur fiche technique respective se ressemble énormément, à quelques différences près : le moteur du premier atteint les 3 kW, contre 2,65 kW pour le second. Tout comme l’autonomie et la vitesse de pointe : 80 km et 70 km/h, puis 84 km et 45 km/h, respectivement.

Un choix varié de coloris

Les produits s’équipent également d’un cadre tubulaire en acier, d’une fourche hydraulique télescopique à l’avant, d’un mono-amortisseur latéral à l’arrière et d’un système de freinage CBS de part et d’autre de l’engin. Ajoutez à cela un écran LCD de quatre pouces, une connectivité Bluetooth, une application dédiée ainsi qu’une signalisation lumineuse LED avant et arrière.

Caractéristiques de la version 125cc

Puissance : 3 kW

Autonomie : 80 kilomètres

Vitesse maximale : 70 km/h

Deux batteries amovibles (1493 Wh chacune)

Temps de chargement : 6 heures avec un chargeur standard 5A, moins de 3 heures avec un chargeur 10A

Jantes : 16″ en aluminium

Poids total avec batteries : 93 kg

Homologué pour deux personnes

Prix : 4799 euros

Caractéristiques de la version 50cc

Puissance : 2,65 kW

Autonomie : 84 km

Vitesse maximale : 45 km/h

Deux batteries amovibles (1493 Wh chacune)

Temps de chargement : 6 heures avec un chargeur standard 5A, moins de 3 heures avec un chargeur 10A

Jantes : 16″ en aluminium

Poids total avec batteries : 93 kg

Homologué pour deux personnes

Prix : 4799 euros

Au total, six coloris composent l’offre de ce deux-roues électrique : bleu Ithaque métallisé, bleu Santorini brillant, jaune Capri brillant, blanc Panthéon brillant, noir Stomboli brillant et gris Louvre brillant.