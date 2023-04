Avec sa conception unique, la Pure Advance réinvente la trottinette électrique

Le confort de conduite et la sécurité pour tous les types de trajets : c’est le crédo du constructeur de trottinettes Pure Electric. Avec son modèle Pure Advance, l’entreprise britannique propose un modèle hors norme qui a plus d’un tour dans son sac.

Avec le retour des beaux jours, les mobilités douces ont plus que jamais le vent en poupe et la trottinette électrique en fait partie. Pensée pour rouler en toute sécurité sur tous types de terrains, du plus urbain au plus rural, la Pure Advance du britannique Pure Electric a de nombreux atouts pour séduire les citadins, dont un design totalement inédit.

Une trottinette pensée pour le confort de conduite

Rouler sereinement en ville ou dans la périphérie des grandes agglomérations est souvent sujet d’inquiétude pour les conducteurs de trottinettes, et pour cause. Les deux roues proposées dans le commerce sont généralement pensées comme des outils de déplacement ponctuels plutôt que comme un moyen de transport quotidien.

C’est sur ce terrain que Pure Electric, avec sa Pure Advance, offre une vision bien différente de la trottinette électrique. Pour assurer une stabilité maximale au conducteur, le constructeur a choisi de placer des repose-pieds rétractables de chaque côté de la trottinette, en lieu et place du plateau habituel. Une très bonne idée qui permet de répartir le poids du conducteur et de gagner en confort de conduite. Vous n’aurez plus à réfléchir au positionnement de vos pieds.

La sécurité avant tout

Un soin particulier a également été apporté aux freins. À l’avant, il faut compter sur un frein tambour. À l’arrière, la Pure Advance bénéficie d’un frein électrique afin d’assurer un arrêt fluide, mais efficace. Un gros avantage lorsque l’on manie une trottinette électrique dont la vitesse de pointe caracole à 25 km/h et l’autonomie à 40 km.

Pour assurer la sécurité sur la route, la Pure Advance dispose de plusieurs indicateurs lumineux, à commencer par un feu de signalisation arrière qui indique le freinage et qui permet d’indiquer sa présence sur la route. La Pure Advance dispose par ailleurs d’un feu avant d’indication de présence qui permet d’éclairer la route si besoin. Mieux, des clignotants latéraux sont placés au niveau des repose-pieds pour annoncer aux autres usagers les intentions du conducteur.

Enfin, Pure Electric a développé son propre système de direction : le Pure Control. Un ingénieux système qui va appliquer une résistance afin de systématiquement redresser le guidon en position centrale lors des virages. C’est très pratique lors de la traversée d’un nid de poule par exemple.

Une trottinette à l’aise en ville comme à la campagne

Si l’usage d’une trottinette s’effectue principalement en ville, il n’est pas rare, si la route le permet, d’utiliser ce moyen de locomotion sur d’autres itinéraires que ceux bien goudronnés. Ainsi, la Pure Advance dispose de larges pneus tubeless de 10 pouces. Ces pneus, par l’absence de chambre à air, profitent d’un risque de crevaison bien plus faible que les pneus conventionnels. Ils peuvent assurer sans risque les accélérations permises par le moteur de 500 W (et 710 en puissance de crête).

La crevaison n’est d’ailleurs pas le seul danger qui guette une trottinette en ville. La pluie fait, elle aussi, partie des facteurs environnementaux qui peuvent contrarier les trajets. Bonne nouvelle, Pure Electric a certifié son modèle Advance de la norme IP65, ce qui veut dire qu’elle résiste non seulement à la poussière, mais également à des « jets d’eau à la lance ». Ce qui correspond peu ou prou à l’effet d’une grosse averse sur votre véhicule.

Son stockage enfin s’avère plus que facile, y compris si vous ne disposez pas de grands espaces de rangement puisque ses repose-pieds et son guidon sont pliables.

Finalement, la trottinette Pure Advance de Pure Electric propose ce que l’on fait de mieux en termes de mobilité douce. Elle est légère, solide, compacte et surtout, elle repense dans le bon sens ce que l’on attend d’une trottinette en termes d’ergonomie. Proposée à un prix de 899 euros, elle est disponible chez Darty.