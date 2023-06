Le casque bientôt obligatoire à trottinettes ? Pourquoi cela n’arrivera (malheureusement) jamais

Cette tribune de sénateurs milite pour le port du casque obligatoire à trottinette électrique, une mesure déjà retoquée et qui serait désincitative selon certains. On fait le point.

Le 25 mai, une tribune rédigée par 50 sénateurs concernait le domaine des trottinettes électriques, publiée dans le JDD. Elle veut que le port du casque y devienne obligatoire. Ce texte est en réponse à un accident mortel récent à Marseille, où un utilisateur a été percuté par un bus.

“Son port est obligatoire sur les cycles jusqu’à 12 ans” rappelle la tribune, “pourquoi ne pas envisager un élargissement du port du casque chez les usagers de trottinettes électriques ?”

Relancer une proposition de loi retoquée en 2022

Parmi les signataires, le principal est François Bonneau, qui n’est pas à sa première intervention publique sur le sujet. Ce sénateur centriste de la Charente avait déjà porté une proposition de loi en janvier 2022, rebondissant sur une idée ayant germé dès 2019, afin de rendre obligatoire le port du casque pour les utilisateurs de trottinette électrique (et ici à vélo électrique). Et pour être plus précis, cela concernait aussi les autres EDPM (engins de déplacement personnel motorisés) que sont les gyroroues, skateboards ou autres draisiennes électriques.

Cette loi avait été retoquée la semaine suivante par le Sénat. Le sénateur PS Jérôme Durain avait contesté que l’obligation ferait « diminuer la pratique du vélo » et serait désincitative. “Nous voulons le port du casque, c’est un impératif de santé publique. Les études sont accablantes, porter un casque c’est protéger sa santé” avait-il précisé.

Déjà des évolutions pour la trottinette électrique en 2023

Il soulignait également “une difficulté d’ordre technique et législative”, car les parlementaires définissent le cadre législatif et non réglementaire. Justement à ce propos, le ministre Clément Beaune avait présenté le 29 mars 2023 des évolutions des règles et interdictions à trottinette électrique.

Si l’âge légal était relevé à 14 ans ou les clignotants intégrés, rien n’amenait le port du casque obligatoire au-dessus de 12 ans. Autre idée non retenue, l’immatriculation de toutes les trottinettes électriques, ce que proposait début 2023 Xavier Iacovelli, autre signataire de cette tribune.

Pour aller plus loin

Vélos et trottinettes électriques : quels équipements sont obligatoires et interdits ?

Une obligation du casque compliquée pour la trottinette en libre-service

Le port du casque serait facile pour la trottinette électrique individuelle, au prix relativement faible face des centaines d’euros du véhicule. Mais demander cela aux utilisateurs ponctuels de trottinettes en libre-service est plus compliqué.

Car un trajet sur une Lime, Dott, Pony ou Tier ne coûte qu’une poignée d’euros, et ce sont souvent les plus jeunes (et donc moins aisée) qui en pâtirait. Acheter un casque dix fois plus cher viendrait simplement mettre en péril ces services de partage de micro-mobilité.

Cela n’est toutefois pas impossible. Tier a déjà ouvert la location en libre-service de trottinettes électriques avec un casque intégré de la marque Overade. En test à Paris en 2020, l’expérimentation a continué à Roubaix en 2021 puis Saint-Quentin-en-Yvelines en 2022. En ce sens, la start-up française OBH a aussi conçu un système d’attache de casque, adapté au libre-service.

De plus, l’opérateur français Pony a développé une technologie de reconnaissance de port de casque via l’application, afin d’offrir une réduction. Et pourquoi pas autoriser à débloquer la trottinette ? Les solutions existent et ne manquent pas, aux opérateurs de les généraliser !

Pour ou contre le port du casque ?

Comme nous venons de le voir, l’obligation de porter un casque sur une trottinette électrique et un VAE serait difficilement acceptable dans la population générale. Surtout avec des exemples, comme le Pays-Bas, où les cyclistes ne sont pas obligés de porter le casque… et en profitent.

Mais, est-ce vraiment une bonne idée de ne pas obliger à porter le casque ? On se souvient qu’on avait le droit de rouler à moto sans casque… avant 1973 en France. Une hérésie, quand on y repense. Alors, pourquoi pas la même chose à vélo et trottinette ?

N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire, puisqu’il s’agit d’un sujet assez clivant.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.