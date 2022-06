Moins de 10 kilos : difficile de faire plus léger que ce vélo électrique pliable

Le fabricant autrichien VELLO BIKE va présenter un vélo électrique pliable de moins de 10 kilos lors des Pro Days, début juillet

Les Pro Days 2022 – le salon professionnel du vélo, organisé du 3 au 5 juillet – vont être une belle occasion pour certaines entreprises d’attirer le feu des projecteurs médiatiques. L’événement n’a même pas débuté que certains constructeurs préparent déjà le terrain en se faisant remarquer grâce à des projets qui sortent de l’ordinaire.

Le constructeur autrichien VELLO BIKE en fait clairement partie, lui qui va présenter un vélo électrique pliable… de moins de dix kilos. Un petit exploit en la matière, qui devrait faire de son modèle l’un des VAE parmi les plus légers du marché. Plus précisément, ce cycle frôle la limite des 10 kilos avec une valeur recensée à 9,9 kilos sur la balance.

Récupération d’énergie

« Avec le cadre pliant VELLO breveté en titane massif, qui pèse 1,9 kg, […] nous établissons de nouvelles normes pour les vélos électriques pliants », avance Valentin Vodev, designer industriel et fondateur de VELLO, dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Le cadre, justement, n’intègre aucune batterie comme c’est généralement le cas – sauf pour les modèles entrée de gamme qui l’accueillent à l’arrière. L’accumulateur se niche en fait dans un moteur arrière tout-en-un, dont la puissance et le couple n’ont pas été révélés. Le tout est associé à des roues de 20 pouces.

L’entreprise y a ajouté un système KERS (Kinetic Energy Recovery System), capable de récupérer de l’énergie lors d’une phase de rétropédalage ou en descente. Le vélo se dote d’ailleurs d’un capteur d’inclinaison pour mieux comprendre la typologie de terrain sur laquelle vous vous trouvez.

Ce deux-roues propose également une connectivité Bluetooth, un verrouillage électronique du moteur et une localisation en cas de vol pour améliorer sa sécurité. Son autonomie, en mode turbo, atteint quant à elle les 50 kilomètres – bien que la marque promet un rayon d’action illimité en utilisant pleinement la récupération.

Un pliage en 8 secondes

Un tel vélo pliable se veut forcément pratique et passe-partout : une fois maîtrisé, son mécanisme permettrait de le plier en l’espace de 8 secondes seulement. Il faudra forcément prendre le coup de main pour être aussi rapide.

À l’heure d’écrire ces lignes, VELLO BIKE n’a pas dévoilé le tarif de son produit. Sur son site officiel, deux autres vélos électriques composent actuellement le catalogue : le Bike+ et Bike+ Titane, respectivement vendus 3290 et 4490 euros, pour des poids de 13,9 et 12,9 kilos. Forcément, le modèle inférieur à 10 kilos devrait faire grimper la note.

Rendez-vous aux Pro Days, lundi 4 juillet à 10h30, pour découvrir ce vélo prometteur, mais probablement onéreux.

