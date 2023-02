Vélo électrique : ce moteur surpuissant peut dompter n’importe quel terrain

La gamme de moteurs BMZ est intéressante d’un côté pour sa polyvalence, et de l’autre pour son modèle revendiquant un couple impressionnant de 112 Nm.

Sur un vélo électrique, le moteur est l’une des pièces maîtresses sans laquelle rien ne se passerait. C’est aussi l’un des composants les plus onéreux, aux côtés de la batterie. Le site d’informations eBike News se fait justement le relais d’une gamme de moteurs intéressante, et dont le couple du modèle le plus puissant interpelle forcément.

Principalement connu pour ses batteries, le constructeur BMZ s’est aussi positionné sur le créneau des systèmes moteur. Son « BMZ RS » fait ainsi partie des plus puissants du marché… en termes de couple. Pour rappel, le couple agit sur les démarrages, les reprises et la capacité du vélo à gravir un fort dénivelé positif par exemple.

Plus de 100 Nm de couple

Plus le couple est élevé, plus le vélo sera dynamique. En ville par exemple, un couple de 60 Nm suffit généralement à répondre aux principaux besoins. Sauf qu’ici, le « BMZ RS » atteint un impressionnant couple de 112 Nm, pour un poids de 3,6 kg au total. À qui se destine-t-il ? Aux VTT électriques, tout simplement.

Amenés à arpenter des terrains accidentés et extrêmes, les VTTAE s’équipent souvent des composants les plus haut de gamme du marché… à des prix aussi onéreux. Mais BMZ ne se contente pas de s’adresser à cette pratique plus nichée, puisque son moteur « BMZ GT » se décline en plusieurs versions, disons plus urbaines.

Polyvalence

Le « BMZ GT » est en effet conçu selon trois niveaux de couple différents : 55, 75 ou encore 85 Nm. Ce système pèse le même poids que son grand frère et profite de la même certification IP56. Le premier chiffre signifie qu’il est étanche à la poussière, lorsque le second chiffre lui garantit une protection contre les jets d’eau.

Le fait est que ces seuils de couple destinent le moteur GT à des vélos électriques de ville, mais aussi des VTC ayant besoin d’un peu plus de dynamisme sur des sentiers battus ou autres petits chemins légèrement sillonnés. À noter que les moteurs BMZ respectent les lois européennes en vigueur : ils propulsent un vélo jusqu’à 25 km/h maximum.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.