Bill Murray monte sur le VTT électrique de Jeep pour sa publicité

Jeep a diffusé, lors du Super Bowl, une publicité pour son nouveau pickup Gladiator. On y voit le nouveau VTT électrique Jeep e-Bike, un monstre de puissance prévu pour cet été.

Comme chaque année, les publicités du Super Bowl ont fait pleurer, rêver et rire à la fois. Pour marquer le coup, Jeep a fait appel à Bill Murray pour un remake du célèbre film Un jour sans fin (Groundhog Day en VO).

Dans la publicité, Bill Murray est de retour dans son jour interminable qui démarre par son réveil jouant I Got You Babe de Sonny and Cher. Tous les malheurs qui lui arrivaient dans le film de 1993 lui arrivent encore ici jusqu’au moment où il tombe sur un pick-up Jeep Gladiator, égayant ainsi sa journée et le motivant à se lever chaque matin. On le voit également monter un VTT électrique Jeep e-Bike, rappelant que l’essentiel, c’est la sécurité.

La puissance au rendez-vous

La publicité n’en dit pas plus sur ce Jeep e-Bike, mais le constructeur automobile américain donne quelques détails supplémentaires sur son site internet. On découvre ainsi que l’e-Bike, conçu en partenariat avec QuietKat, est équipé d’un moteur de 750 W et peut parcourir jusqu’à 40 miles sur une seule et même charge, soit 65 km environ. On y apprend que le VTT électrique est équipé de larges pneus de 4,8″ de large, soit un peu plus de 12 cm d’épaisseur.

Le moteur est particulièrement impressionnant et serait capable de délivrer un couple de 160 Nm, ce qui lui permettrait d’égaler certaines voitures. Couplé à ses pneus pensés pour les terrains les plus accidentés, ce VTT électrique devrait être capable de vous aider à grimper les côtes les plus difficiles sans le moindre souci.

Mise en vente en juin

La commercialisation du Jeep e-Bike est prévue pour juin 2020. Son prix en revanche n’est pas encore connu, mais un modèle similaire chez QuietKat tourne aux alentours de 4000 dollars. Autant dire que la facture aussi pourrait bien être capable de vite grimper.