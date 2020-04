VanMoof S3 et X3 officialisés : freins hydrauliques et prix réduit pour les vélos électriques néerlandais

Le spécialiste néerlandais des vélos électriques vient de dévoiler sa nouvelle génération de deux-roues : les VanMoof Electrified S3 et X3.

Les vélos électriques deviennent de plus en plus courants et sur le segment du haut de gamme, plusieurs noms reviennent régulièrement, dont celui de VanMoof, spécialiste néerlandais en la matière. Ce dernier vient d’ailleurs de présenter ses nouveaux fleurons, les VanMoof S3 et X3.

Pareils, mais différents

Comme on avait pu le constater avec de récentes publications de VanMoof, les S3 et X3 ne semblent pas bien différents des S2 et X2, lancés en 2019 en France. D’un pont de vue design, rien ne change, le cadre épuré est toujours de la partie, de même que l’écran en matrice de LED sur le tube supérieur.

VanMoof S3/X3 // Source : VanMoof VanMoof S3/X3 // Source : VanMoof VanMoof S3/X3 // Source : VanMoof

Le constructeur annonce néanmoins quelques améliorations techniques comme un moteur « mis à jour », plus fin et plus silencieux, un changement de vitesse électronique automatique, mais aussi des freins hydrauliques et une selle conçue d’une pièce afin d’améliorer à la fois le confort et sa durabilité.

Les VanMoof Electrified S3 et X3 proposent donc un moteur de 250 W en Europe (350 W aux États-Unis) avec 4 niveaux d’assistance et une autonomie de 60 à 150 km (selon le degré d’assistance) fournie grâce à sa batterie de 504 W. Cette dernière se charge en 4 heures avec son chargeur 36 V/4 A, ou à 50 % en 80 minutes. Précisons que la batterie n’est pas amovible.

VanMoof S3/X3 VanMoof S3/X3 : moteur VanMoof S3/X3

Les deux modèles sont identiques, avec un poids de 19 kg, mais le X3 propose des roues plus petites (24″ contre 28″ sur le S3) afin de convenir aux personnes mesurant entre 1,55 m et 2 m (contre 1,75 m à 2,10 m pour le S3).

La sécurité VanMoof

Au-delà de la qualité de fabrication, ce qui fait tout l’intérêt de VanMoof, ce sont ses services. Outre l’application complète, et le « kick lock » qui permet de verrouiller le vélo du bout du pied depuis la roue arrière, VanMoof propose tout un lot de sécurités, intégrées ou en option.

Dans le vélo, on peut retrouver un tracker antivol et un haut-parleur d’alarme, tandis qu’on peut également souscrire à l’offre Peace of Mind. Pour 290 euros, la marque s’engage à retrouver et vous ramener votre vélo dans les 2 semaines en cas de vol, ou à vous l’échanger contre un neuf le cas échéant, et ce pour une période de 3 ans.

Un nouveau forfait Peace of Mind Maintenance, également à 290 euros pour 3 ans, offre des maintenances ponctuelles sur le vélo tous les 1000 / 2500 / 7500 km+. Enfin, un combo des deux offres est disponible à 490 euros (pour 3 ans).

Un prix élevé, mais quand même réduit

Les vélos électriques de cette trempe ne sont jamais donnés, mais VanMoof a tout de même réussi à réduire de manière significative ses prix. On passe ainsi de 3398 euros (pour les S2 et X2) à 1998 euros.

Ceux qui ont précommandé recevront leur vélo électrique mi-mai. Les autres devraient attendre jusqu’à juin.