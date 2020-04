VanMoof S3 et X3 : des vélos électriques meilleurs et beaucoup moins chers

Des informations sur les VanMoof S3 et X3 sont apparues en ligne à quelques jours de leur présentation. Ils apparaissent comme des versions légèrement évoluées des modèles précédents, avec toutefois un prix bien plus léger.

Le spécialiste néerlandais des vélos électriques VanMoof a prévu de faire une annonce le 21 avril. Si l’on peut déjà imaginer un peu de quoi il s’agit, la surprise a été gâchée par une fuite de la page de précommande, relayée sur Reddit, révélant de nombreuses informations au sujet des VanMoof Electrified S3 et X3.

Pour aller plus loin

Comment choisir son vélo électrique en 2020 ?

Les mêmes, en mieux

À en croire les premiers visuels, ces deux vélos électriques devraient reprendre le design iconique de la génération précédente, avec un cadre fait de tubes droits aux soudures invisibles. Il est dit cependant que la copie a été entièrement revue d’un point de vue technique avec « de nouveaux freins, une nouvelle selle, un système de changements de vitesses électronique amélioré et un moteur avant remis au goût du jour ».

Selon VanMoof, il s’agirait là d’une amélioration des S2 et X2 « sur tous les points ». Les visuels ainsi révélés montrent 4 axes d’amélioration :

Une ergonomie repensée pour une conduite sans effort toute la journée ;

Une puissance d’arrêt précise dans toutes les conditions météorologiques ;

Roulez plus vite, plus loin et plus efficacement que jamais ;

Le meilleur changement de vitesse pour la conduite la plus fluide jamais essayée.

Un prix réduit… mais quand même élevé

Mais le point le plus marquant de cette fuite, c’est surtout le prix. Avec une facture de 1998 eurodollars, les VanMoof Electrified S3 et X3 devraient être proposés à 1400 euros de moins que les modèles précédents.

Ce tarif plus abordable serait permis par une meilleure maîtrise de la chaîne d’approvisionnement et d’une économie d’échelle sur le nombre de ventes. On imagine que la réutilisation du même cadre et certainement d’autres composants ont particulièrement aidé à cela.

Malheureusement, si vous souhaitez revendre votre précédent modèle pour vous offrir celui-ci, il faudra vous débrouiller. En effet, aucune offre de reprise ne semble être prévue pour le moment. Il n’est pas impossible cependant que VanMoof nous réserve encore quelques surprises pour mardi prochain.