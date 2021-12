GPD Pocket 3 : ce PC de poche modulaire sera bien produit

Le GPD Pocket 3 se veut être un PC le plus petit possible. La campagne de financement a été un succès et les livraisons sont prévues bientôt.

La marque GPD est connue des amateurs de financement participatif et de PC peu orthodoxe. La marque s’est en effet fait la spécialité de développer des produits qui sortent de l’ordinaire comme le GPD Win 3, un PC reprenant un design similaire à une Nintendo Switch, bien avant le Steam Deck.

Le produit qui nous intéresse aujourd’hui est encore plus compact, il s’agit du GPD Pocket 3. Cette machine réduit au minimum la taille d’un PC avec un écran LCD IPS de seulement 8 pouces.

Contrairement aux autres appareils GPD, il ne s’agit pas là de concevoir une console de jeu, mais un produit « pro ».

Une connectique modulaire

À l’intérieur, il s’agit bien d’un PC Windows avec un processeur Intel Core i7-1195G7 ou un Pentium Silver N6000 selon les configurations, épaulés par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et 1 To de stockage sur SSD PCIe M.2 NVMe.

Malgré sa petite diagonale, l’écran assure une définition de 1920 x 1200 pixels qu’il faudra bien configuré sous Windows pour ne pas avoir un affichage trop petit.

La marque justifie l’orientation pro de l’appareil par plusieurs éléments : l’utilisation d’une caméra Windows Hello pour un déverrouillage sécurisé, l’écran tactile compatible stylet avec 4096 niveaux de pression et surtout une connectique modulaire.

Le PC intègre en effet un emplacement où il sera possible de connecter au choix un module USB (avec 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A), un module port série (RS-232) ou un module KVM avec une entrée USB et HDMI pour utiliser le Pocket 3 comme écran de contrôle avec une autre machine.

En plus de ce module, le PC intègre un port USB-C (Thunderbolt 4 sur la configuration Intel Core i7), un port RJ45, une sortie HDMI 2.0b et 2 sorties USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Campagne financée

Le projet s’est lancé sur Indiegogo, une plateforme connue pour avoir laissé passer des projets qui n’ont jamais été reçus par les backers. Avec 1 151 374 euros reçus au 20 décembre 2021, la campagne a été un succès et GPD annonce que l’équipe travaille désormais au lancement de la production.

