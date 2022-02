Raspberry Pi : un gain de performance gratuit de 48 % grâce au 64 bits

Le système d’exploitation officiel des Raspberry Pi, Raspberry Pi OS, passe enfin au 64 bits, ce qui apporte un gain de performances significatif, gratuitement !

Après une très longue phase d’essai (la beta est sortie en mai 2020 !), la fondation Raspberry Pi a enfin publié le 2 février la version 64 bits officielle de Raspberry Pi OS. Le passage de 32 à 64 bits permet à un seul processus d’utiliser plus de 3 Go de mémoire vive, mais il promet surtout un gain de performances « gratuit ». Phoronix, qui édite un logiciel d’automatisation de tests de performance, a réalisé la semaine dernière une série de tests pour mesurer les gains obtenus.

Un deuxième boost de performance gratuit

Il a ainsi révélé que le dernier Raspberry Pi 400 avec 4 Go de mémoire vive était 48 % plus performant en moyenne avec Raspberry Pi OS 64-bit qu’avec Raspberry Pi OS 32-bit. Le gain est par exemple de 16 % pour la rotation d’une image, de 30 % pour l’encodage d’un MP3, de 13 % pour l’exécution du langage Python et de 54 % pour le PHP.

Ces ordinateurs miniatures ne sont pas des fusées, donc tout gain de performance est perceptible et bienvenu. La fondation avait offert un autre boost de puissance en novembre. Elle avait profité de la mise à jour de Raspberry Pi OS (ex Raspbian) vers Debian 11 Bullseye pour porter de 1,5 à 1,8 GHz (+20 %) la fréquence du CPU de la dernière révision matérielle du Raspberry Pi 4. Les deux mises à jour améliorent certainement le confort de ceux qui utilisent un Raspberry Pi 4 comme ordinateur (d’appoint).

Le 32 bits fait de la résistance

Malheureusement, Raspberry Pi OS 32 bits reste la version proposée par défaut par Raspberry Pi Imager, le logiciel officiel d’installation de systèmes d’exploitation pour Raspberry Pi. La version 64 bits restera donc réservée à un public plus éclairé, qui pensera à choisir la bonne version, qui savait probablement déjà qu’il existait des distributions Linux 64 bits pour Raspberry Pi, telles qu’Ubuntu, Manjaro ou DietPi.

La fondation explique vouloir maximiser la compatibilité entre ses différents modèles. En effet, ces ordinateurs ont une architecture 64 bits depuis le Raspberry Pi 3 en 2016, mais la fondation commercialise et produit encore les premiers Raspberry Pi.

Comment en profiter

On peut en revanche espérer que la sortie de la version 64 bits officielle profitera bientôt aux distributions dérivées de Raspberry Pi OS, telles qu’OSMC, qui transforme un Raspberry Pi en lecteur multimédia avec Kodi, ou RetroPie, qui transforme un Raspberry Pi en console de jeu rétro.

Si vous souhaitez acquérir un Raspberry Pi 64 bits en ces temps de pénuries, nous vous conseillons le site rpilocator, qui surveille les disponibilités chez plusieurs revendeurs, dont le principal revendeur agréé français, Kubii. Si vous avez déjà un Raspberry Pi avec Raspbian ou Raspberry Pi OS 32 bits, il n’est malheureusement pas possible de mettre à jour une installation du 32 au 64 bits, il faut faire une nouvelle installation.

