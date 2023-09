Test du Flexispot ED5 : un mois avec un bureau « assis-debout »

Nous avons testé pour la première fois un bureau "assis debout", le Flexispot ED5. Voici notre avis sur cette façon de travailler comme sur le produit en lui-même.

En 2005, dans son spectacle « L’autre, c’est moi », Gad Elmaleh avouait ne pas comprendre le sens de la position « assis-debout » à adopter pour prendre un télésiège. Près de 20 ans plus tard (et plusieurs accusations de plagiat), l’humoriste a disparu du paysage médiatique français, mais on retrouve son expression dans un cadre tout autre : les bureaux « assis-debout ».

Sur ce domaine, un nom ressort régulièrement : Flexispot. Leader du marché, la marque propose de nombreux bureaux du genre, nous avons donc souhaité le Flexispot ED5, modèle de milieu de gamme commercialisé à 400 euros (sans plateau, vendu séparément). Nous avons opté pour le modèle le plus petit et sans accessoire (outre le plateau « érable »).

Un montage sans grande complication

Le Flexispot ED5 pèse une trentaine de kilos, ce qui en fait donc un gros colis à recevoir chez soi. D’autant plus que chaque élément du bureau est particulièrement bien emballé dans une débauche de plastique afin d’amortir tous les chocs qui pourraient avoir lieu lors de la livraison.

À la réception, commence alors le montage, nécessitant une clé Allen (fournie) et un tournevis cruciforme (non fourni). C’est parti pour une petite heure de montage à la suédoise en suivant des instructions relativement précises. Relativement, car si les pièces sont bien détaillées, certaines étapes auraient pu mériter d’être décomposées pour rendre la lecture plus simple.

Sans trop de tracas, il m’a donc fallu approximativement une heure pour me retrouver face à un bureau entièrement assemblé, plateau compris. Il est toutefois possible d’être plus rapide en évitant de le faire dans un open space rempli de collègues taquins. Notez que si le montage ne nécessite pas forcément un espace très large, ce sera clairement un confort supplémentaire si vous pouvez faire tenir environ deux fois le bureau dans la pièce (notamment pour le retourner ou installer le plateau).

Design et finitions : des années d’expérience

Sans prendre d’option supplémentaire pour la gestion des câbles (plutôt dédiée à l’alimentation des périphériques qui se trouvent sur votre bureau), le Flexispot ED5 est fourni avec des serres-câbles autocollants permettant de faciliter l’organisation des différents câbles utiles au bureau lui-même. On peut ainsi faire courir facilement tous ces éléments disgracieux le long de l’armature centrale du bureau, ou de l’un des pieds en ce qui concerne l’alimentation principale. En quelques minutes seulement, un discret fil noir (plutôt long) sort du pied du Flexispot ED5 pour rejoindre votre prise de courant la plus proche.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le design de son côté est plutôt basique avec deux pieds en T inversé reliés par une structure à double traverse renforcée réglable en longueur selon le plateau. Cela fait que les coins du bureau sont supportés en bout de support, ce qui le rend forcément moins stable qu’un modèle à quatre pieds comme l’E7Q (proposé à plus du double de son prix). Pour autant, les larges pieds de la largeur du bureau assurent un très bon équilibre du bureau au niveau du sol et même des chocs malencontreux de moyenne importance ne le font pas vaciller, seul le plateau tremble.

Les colonnes de levage sont non seulement stables, mais aussi solides. Elles peuvent supporter un poids de 100 kg, ce que nous avons testé. Malgré le plateau et mon équipement (un PC portable, un écran et divers accessoires), j’ai pu m’asseoir sur l’ED5 et lancer la levée du bureau. Ses deux moteurs ont à peine signifié leur mécontentement en ralentissant le mouvement, mais m’ont accompagné à 1,15 m du sol sans plus de grogne.

Concernant les finitions, un mois d’utilisation n’a marqué ni les pieds ni le plateau du bureau. L’ED5 semble donc plutôt solide, même si certains endroits (notamment sur les colonnes de levage) pourraient être un peu plus soignés esthétiquement parlant. Par ailleurs, Flexispot assure une garantie de 5 ans sur ce modèle, ce qui est plutôt rassurant, même si une garantie de 10 ans comme sur les appareils les plus haut de gamme du catalogue aurait été appréciable.

Fonctions et usage

Sur le bord droit du bureau se trouve un petit panneau de contrôle muni d’un écran LED, de sept touches tactiles et d’un port USB afin de recharger facilement un appareil sur votre bureau (téléphone, casque…). N’espérez pas alimenter votre PC par là en revanche, ni même profiter de la charge rapide, la puissance n’est pas suffisante.

Il est possible de régler la hauteur du bureau au centimètre près, ou bien de prérégler des positions à l’avance. Vous avez ainsi quatre programmes : assis, debout, et deux autres hauteurs. Cela peut s’avérer pratique pour les créateurs de contenu qui auraient besoin de plusieurs setups différents pour leurs tournages ou si le bureau est utilisé par deux personnes de tailles différentes.

La vitesse indiquée est de 3,8 cm par seconde. Dans notre cas, passer de la position debout (115 cm) à la position assise (73 cm) prend environ 12 secondes, soit 3,5 cm/s. C’est assez proche pour considérer que la différence se trouve dans la marge d’erreur de nos mesures. La gêne sonore est par ailleurs très réduite : Flexispot annonce « moins de 50 dB », ce que nos mesures ont confirmé dans un open space plutôt calme (45 à 52 dB, bureau en action).

La position la plus basse est à 64,5 cm, contre 130 cm pour la position la plus haute. Une amplitude assez large pour s’adapter à presque toutes les tailles.

Notons par ailleurs que le bouton de personnalisation peut être maintenu quelques secondes pour verrouiller le panneau de contrôle. Bien qu’il s’agisse là d’une sécurité enfant à l’origine, vous pourriez en avoir besoin à d’autres occasions. Il m’est arrivé plusieurs fois d’appuyer par mégarde sur les boutons, et donc de faire monter le bureau alors que je cherchais un câble derrière mon écran par exemple.

Enfin, Flexispot a intégré une nouvelle fois ici son système anticollision. Si votre petit dernier passe sous le bureau lorsque celui-ci descend par exemple, le mouvement s’arrêtera et repartira de quelques centimètres dans le sens inverse. Une sécurité plutôt pratique pour éviter les accidents. En revanche, on ne trouve pas d’alarme pour s’inciter à utiliser la position haute régulièrement.

Le concept « assis-debout », une bonne idée ?

La grande question que l’on se pose en se tournant vers ce genre de bureau est surtout : y a-t-il un intérêt à un bureau assis-debout ou devrais-je plutôt me tourner vers un bureau Ikea à la moitié du prix ? Je ne pourrai pas vous donner une réponse qui VOUS correspond, il vous faudra tester pour le savoir, mais je peux déjà vous donner mon avis après un mois d’utilisation.

Tout d’abord, quel est l’intérêt de ce genre de bureaux ? Les avantages annoncés sont multiples.

Certains ergonomes avancent que cela permet d’adopter une meilleure position pour le dos, mais cela dépend bien sûr de vous. Rien ne vous empêche d’être avachi sur votre clavier même en restant debout. Ensuite, cela améliorerait la circulation sanguine, et éviterait la perte de masse musculaire. Des arguments cohérents en partant du principe que vous allez davantage bouger en étant debout. Vous trouverez un résumé de multiples études sur le sujet réalisé par ScienceDaily en 2019.

Enfin, la position debout évite la fatigue et l’endormissement provoqués par les points de pression lorsque vous êtes assis. Travailler debout engendrerait donc une meilleure concentration.

Mon expérience

Plutôt sceptique au départ, j’ai souhaité tenter l’expérience en me prenant vraiment au jeu. Je ne me suis pas imposé de programme fixe, mais plutôt une alternance régulière au sein de la journée au gré de mes envies.

Les premiers jours, attiré par la nouveauté, j’ai évidemment passé une grande partie de mes journées debout. J’ai vite déchanté. N’ayant pas commandé le tapis rembourré que propose Flexispot, j’ai fini certaines journées avec de petites douleurs aux talons. Rien de bien gênant, je n’ai pas terminé en boitant à la Keyser Söze, mais imaginez-vous passer plusieurs heures dans une file d’attente pour vous représenter le type d’incommodité que cela peut engendrer. En contrepartie, mon séant a apprécié l’expérience.

Par la suite, j’ai donc adopté un rythme plus alterné, en modifiant parfois la hauteur de mon ED5, quand je le souhaitais. C’est à ce moment-là que l’on s’aperçoit que 12 secondes, ça peut sembler très long quand on attend que son bureau change de position sous les regards de tout l’open space. J’ai donc plutôt décidé de changer de station lorsque je quittais mon bureau, lors de mes pauses ou de mes réunions par exemple.

Mais cela ne vous dit toujours pas si travailler debout est agréable. « Agréable » n’est clairement pas le bon mot et ce n’est d’ailleurs pas une surprise si une grande partie des personnes que j’ai pu interroger sur le sujet m’ont dit avoir arrêté de changer de position une fois l’effet de nouveauté passé. On m’a évoqué à plusieurs occasions le cas des réunions, où être debout apporte plus de liberté de mouvement et une plus grande stimulation, mais le temps passé debout se réduit nettement avec le temps.

Autre usage auquel on ne pense pas forcément : pouvoir régler la hauteur du bureau pour adopter une position parfaitement ergonomique, quelle que soit votre taille. Si vous travaillez de nombreuses heures assis, c’est un point important.

Pour ce qui est de la concentration, je dois avouer que je n’y croyais pas du tout en recevant l’ED5, mais que je me suis surpris à être plus productif en travaillant debout. Le semi-inconfort de la posture rend la rêverie moins naturelle et permet donc de se canaliser sur une tâche précise.

Prix du Flexispot ED5

Le Flexispot ED5 est disponible à 399,99 euros sur le site de la marque (sans plateau). Comptez un minimum de 99,99 euros supplémentaires pour le plateau si vous l’achetez simultanément.