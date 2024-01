Attention quand vous vapotez en utilisant un PC

La cigarette électronique peut-être très nocive pour nos PC. En cause, les substances que l'on retrouve dans la fumée.

En quelques années, la cigarette électronique est devenue très populaire. On peut désormais plus souvent voir des personnes qui vapotent plutôt que fumer une cigarette classique. Une action qui n’est pas sans conséquences sur nos ordinateurs.

Comme le rappel le compte spécialisé Deus Ex Silicium sur Twitter (X), les substances contenues dans la fumée dégagée peuvent avoir raison d’un ordinateur.

Des couches conductrices

Le compte pointe du doigt en particulier la glycérine végétale qui peut se déposer sur les composants du PC et de redevenir solide. Ce faisant, elle peut créer des contacts entre divers composants électriques ou causer leur détérioration.

Cette couche grasse peut notamment causer une surchauffe de la part des composants, encrasser les systèmes de refroidissement comme les ventilateurs. Elle peut aussi causer des dégâts directement aux composants par corrosion.

Valable aussi pour les autres appareils électroniques

Par son système de ventilation et la proximité avec l’utilisateur, le PC est l’appareil électronique qui peut le plus facilement être touché par cette problématique, mais ce n’est pas le seul. Les autres appareils comme les téléviseurs ou moniteurs de PC peuvent également subir les problèmes mentionnés plus haut. Même le smartphone peut subir les effets de corrosion, par exemple, au niveau de son port de recharge, ou au niveau des protections de résistance à l’eau et la poussière.