Apparemment, nous sommes nombreux à ne pas avoir compris la référence derrière le nom de Nero Burning Rom

Avez-vous déjà utilisé le logiciel Nero Burning Rom pour graver un CD ou un DVD ? Il s'agit d'un logiciel qui était particulièrement populaire dans les années 2000. Son nom cache une référence historique.

Il y a le C caché du logo de Carrefour, ou la flèche de Fedex, mais il y a aussi l’explication du nom du logiciel Nero Burning Rom. Dans les années 2000, ce logiciel pour PC était très utilisé pour sauvegarder des données sur des CD ou des DVD réinscriptibles. Sans trop de subtilité, mais suffisamment pour passer inaperçu, le nom du logiciel cache un jeu de mot avec une référence historique.

ROM, Rome

Le premier sens du titre Nero Burning Rom est l’objectif du logiciel. Un CD ou un DVD sur lequel on peut graver des données, est un DVD ROM ou CD ROM, pour read only memory. Le logiciel permet donc de littéralement « brûler » des CD/DVD-ROM par une gravure des données sur la surface du disque.

Le jeu de mot se trouve avec le personnage historique de Néron, ou Nero en latin et en anglais. Son nom est associé à la ville de Rome de façon célèbre pour le grand incendie ayant frappé la capitale le 18 juillet 64. Néron est accusé d’être responsable de cet incendie et de sa gestion en tant qu’empereur. Autrement dit, Néron a « brûlé Rome ». On arrive au jeu de mots « Nero Burning Rom » avec la capacité du logiciel à brûler des DVD ROM tout en faisant une référence historique à l’événement de l’Antiquité.

Cela peut sembler une évidence pour les personnes qui connaissent l’explication ou ont fait le rapprochement par elles-mêmes, mais encore aujourd’hui, nombreux sont les internautes à ne pas connaitre cette référence.