Corsair One a100 : c’est comme la Xbox Series X, mais beaucoup plus cher

Corsair a dévoilé un nouveau mini-PC dédié aux jeux vidéo. Hors de prix, il permet d'avoir l'un des PC les plus performants du moment avec une taille la plus compacte possible.

La gamme Corsair One promet toutes les performances d’un ordinateur dédié au jeu dans un volume très réduit La marque avait déjà lancé son mini PC gaming sur une plateforme Intel.

Cette semaine, Corsair a dévoilé une nouvelle machine, baptisé One A100 et tournant cette fois sur une plateforme AMD Ryzen de dernière génération.

Un design proche de la Xbox Series X

Ce qui permet de distinguer le Corsair One des autres ordinateurs, c’est donc avant tout sa taille. La machine mesure 20 x 17,2 x 38 cm soit un volume seulement 12 litres, contre plus de 35 pour une tour moyenne classique. C’est très compact, et pour y parvenir les ingénieurs de Corsair ont développé un système de refroidissement en cheminée. L’air arrive par les côtés de la machine et s’extrait par le dessus.

Ce design en cheminée n’est pas sans rappeler la Xbox Series X de Microsoft. Qui devrait proposer un design encore plus compact que ce Corsair One A100, puisque la console mesure officiellement 15 x 15 x 30 cm seulement. Microsoft a également opté pour un système de refroidissement relativement proche, et les deux marques ont d’ailleurs eu la bonne idée de mettre dos à dos deux sources de chaleur importantes dans un ordinateur : le processeur et la puce graphique dans le cas du Corsair A100, et deux cartes mères dans le cas de la Xbox Series X, avec le stockage et l’APU de part et d’autre.

Reste à comparer ce que l’on peut trouver dans les deux machines.

Ryzen 9 3950X et RTX 2080 Ti

Corsair a clairement voulu mettre le paquet dans les composants, pour s’assurer de proposer l’un des PC les plus puissants du moment. Jugez plutôt :

CPU : AMD Ryzen 9 3950X (16 cœurs, 32 threads, 3,5/4,7 GHz)

GPU : Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

32 Go de RAM (16 x 2) DDR4-3200

Stockage SSD 1 To (NVMe Corsair Force MP600 à 4,95 Go/s)

Stockage disque dur 2 To à 5400 tr/min

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Windows 10

La marque est allé chercher ce qui se faisait de mieux chez AMD et Nvidia pour s’en assurer. On a quelque chose de résolument plus puissant sur le papier que les prochaines consoles de jeux. Le processeur est d’une classe au-dessus de l’équivalent du Ryzen 7 3700X que l’on trouve dans la Series X, et la RTX 2080 Ti délivre 14,2 Tflops à sa fréquence de base avec des composants dédiés au ray tracing et l’IA.

Mais attention, la facture pour cette configuration sera salée.

Une machine hors de prix

Le Corsair One A100 est disponible dès aujourd’hui à partir de 3 439,90 euros, mais pour ce prix il faudra se contenter d’un AMD Ryzen 3900X avec une RTX 2080 Super et un stockage SSD de seulement 500 Go. Ce prix monte à 4619,90 euros pour la configuration haut de gamme décrite si dessus.

Si l’on ne connait pas encore le prix des prochaines consoles, ici on estime que la Xbox Series X pourrait être commercialisée autour des 500 euros. Ici, Corsair multiplie presque ce prix par 10.