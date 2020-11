Pour les études, le travail ou la famille : on vous aide à choisir le Chromebook qui vous correspond le mieux

Aujourd'hui, les ordinateurs portables Chromebook s’adaptent à tous les profils d’utilisateurs. Ce sont des appareils particulièrement polyvalents. Que ce soit pour le divertissement, le travail ou les études, il existe un Chromebook adapté à vos besoins.

Le monde des ordinateurs portables étant de plus en plus chargé, il est facile de se perdre lorsque l’on cherche une machine qui correspond à un certain type d’usage. Voilà pourquoi il est toujours plus avantageux de se tourner vers des appareils très polyvalents, à l’instar des Chromebooks. Nous vous avons concocté une petite liste pour vous aider à trouver celui qui correspond le mieux à votre profil.

Un Chromebook, kézako ?

Les Chromebooks sont des ordinateurs portables fonctionnant sous Chrome OS, un système d’exploitation conçu par Google. Celui-ci a la particularité d’être entièrement articulé autour du Cloud. Cela lui permet de conserver ses performances dans le temps, grâce aux mises à jour automatiques en arrière-plan. Qui plus est, Chrome OS dispose d’un antivirus déjà intégré et gratuit, offrant ainsi une excellente sécurité native.

Très léger, Chrome OS fonctionne aussi bien sur un duo RAM/processeur modeste que sur une configuration plus premium. Il ne lui faut que quelques secondes pour démarrer comme pour sortir de veille. Le tout sans ralentir dans le temps.

À cela s’ajoute le fait que Google a choisi d’intégrer ses applications Google Drive (Google Docs, Sheets, Slides) dans le Cloud, dégageant ainsi de l’espace sur la mémoire physique des Chromebooks. Un véritable plus pour les machines avec un espace de stockage réduit. Chromebook propose également des milliers d’applications tierces pour jouer, travailler, se divertir, que l’on télécharge depuis le Google Play Store.

Si Google se charge de l’aspect logiciel, de grands constructeurs d’ordinateurs comme Asus, Acer, Lenovo ou HP s’occupent de la conception des machines. Ils doivent suivre un cahier des charges particulièrement strict pour que Chrome OS fonctionne de manière optimale. Cela se traduit notamment par l’intégration d’une batterie très endurante pour que les Chromebooks assurent jusqu’à 12h d’autonomie.

Si les fiches techniques des Chromebooks diffèrent d’un constructeur à l’autre, les caractéristiques citées plus haut sont communes à toutes les machines. Vous êtes donc assurés d’avoir une expérience optimale avec Chrome OS, quel que soit votre choix d’appareil.

Prix, autonomie, mobilité : le Acer CB314 pour les étudiants

Quand on est étudiant, la première chose que l’on regarde au moment de choisir un ordinateur portable est le rapport qualité-prix. Il n’en est pas de meilleur que celui du Chromebook Acer CB314.

Ainsi, si la fiche technique du Acer CB314 peut vous sembler légère, avec son processeur Intel Celeron N4020 et ses 4 Go de RAM, elle est largement suffisante pour le faire fonctionner de manière fluide, grâce à l’excellente optimisation de Chrome OS. Vous pourrez accomplir toutes les tâches bureautiques légères – prise de notes, tableurs, présentations Slides – sans le moindre ralentissement. De même, le Acer CB314 est un choix idéal pour vos sessions de travail collaboratif en temps réel. En effet, vous pouvez réaliser tous vos travaux de groupe à distance en toute fluidité. Le tout sans craindre la perte de travaux en raison d’un problème de connexion puisque la sauvegarde se fait en temps réel.

Le SSD de 64 Go n’est également pas un problème puisque le stockage des documents se fait directement sur votre Google Drive. D’autant que ce dernier offre 15 Go de stockage en ligne, et que les documents Docs, Sheets et Slides ne sont pas comptabilisés dans cet espace de stockage. Et pour l’achat d’un Chromebook, vous bénéficiez de 100 Go de stockage en ligne offerts pendant 1 an en activant l’offre d’essai à Google One.

Le Acer CB314 dispose d’une autonomie vraiment confortable. Dans le cadre d’un usage normal, il peut fonctionner facilement pendant 10 heures, et même atteindre les 12,5 heures. Un avantage considérable pour les étudiants puisqu’il tiendra aisément une journée sur les bancs de la fac sans avoir besoin du chargeur. N’oublions pas que le Acer CB314 dispose d’une connectique complète. Avec 2 ports USB-C, 2 ports USB-A et un emplacement pour microSD, il devient un véritable centre multimédia pour diversifier les usages. Enfin, sa compatibilité avec des milliers d’applications de divertissement et de jeu sur le Google Play Store fait du Acer CB314 un très bon outil pour s’amuser lors d’une pause ou en soirée.

Enfin son écran de 14 pouces à la définition 1366 × 768 pixels est particulièrement lumineux et net, ce qui est rare sur ce segment de prix. Il offre ainsi un véritable confort de visionnage dans des espaces très lumineux comme une salle de classe ou un amphithéâtre.

Véritable allié des étudiants, le Acer CB314 est proposé à 349 euros chez Amazon.

Performances, design et mobilité : le Acer Spin 713, le choix des pros

Si les applications Google Drive tournent de manière optimale quelle que soit la fiche technique du Chromebook, certains logiciels bureautiques, comme Adobe Lightroom, nécessitent un certain niveau de performances. C’est là qu’intervient le Acer Spin 713. Son processeur Intel Core i5 de 10e génération, couplé à 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go sont les garants d’une expérience fluide en toutes circonstances.

Là encore, sa batterie longue durée vous évite non seulement l’encombrement du chargeur lors de vos déplacements, mais vous assure également des sessions de travail ininterrompues.

Son design fin et léger permet au Acer Spin 713 de se glisser sans peine dans un sac à dos ou une sacoche. Mieux, son écran tactile de 13,5 pouces s’ouvre à 360°, transformant l’ordinateur en tablette tactile.

Grâce à leur système d’exploitation articulé autour du Cloud, les Chromebooks permettent de travailler où que vous soyez. Et ce, même en cas de wifi capricieux ! En effet, un Chromebook tel que le Acer Spin 713 n’a pas besoin d’être connecté pour continuer à fonctionner. Vous pouvez accéder à vos documents, travailler sur un tableur Google Sheets, intégrer de nouveaux éléments sur votre Drive, le tout sans avoir accès à Internet. Grâce à la synchronisation, une fois la connexion rétablie, le Acer Spin 713 et Google Drive mettent à jour vos modifications dans les fichiers puis les sauvegardent automatiquement. Enfin, les Chromebooks sont compatibles avec les suites bureautiques Office 365 et Adobe Acrobat, vous permettant de retrouver facilement vos travaux si vous utilisez ces logiciels.

Bien qu’il se place comme un Chromebook premium, le Acer Spin 713 sait conserver un prix accessible. Ainsi, il est vendu à 699 euros chez Boulanger, contre 899 euros habituellement, soit une baisse de 200 euros.

Polyvalence, 2-en-1 : le Asus C433 pour toute la famille

Il est difficile de trouver un ordinateur qui correspond aux besoins de toute une famille. En effet, l’appareil doit répondre aussi bien aux besoins bureautiques des parents qu’à la nécessité de divertir les plus jeunes. Les Chromebooks ont l’avantage de permettre la création de plusieurs profils séparés, individuels et sécurisés. Il est très facile de passer d’un profil à un autre, ce qui permet à toute la famille de profiter rapidement de l’ordinateur. Et grâce à l’application « Family Link », les parents peuvent limiter les services auxquels les plus jeunes ont accès, et ainsi leur offrir une expérience plus sûre.

Le Asus C433 est certainement l’un des Chromebooks les plus polyvalents, et donc le plus à même de satisfaire un grand nombre de besoins. Sa fiche technique le place comme un Chromebook haut de gamme. Il est capable d’encaisser les tâches les plus gourmandes sans perte de fluidité, que ce soit la retouche d’image ou les longues sessions de jeu.

Son principal atout réside dans son écran. La dalle LED de 14 pouces offre le bon compromis entre mobilité et confort de visionnage. Particulièrement lumineuse, sa définition Full HD occupe 85% de la façade grâce à ses bordures ultra-fines, ce qui permet de profiter confortablement de ses films ou séries en streaming. La charnière à 360° couplée à l’écran tactile permet de métamorphoser l’Asus C433 en tablette, ce qui rend sa prise en main plus simple pour les plus jeunes.

Les amateurs de jeux vidéo pourront également tirer profit du Asus C433. S’il ne fera jamais tourner un jeu gourmand avec sa puce graphique, tous les hits du Google Play Store sont accessibles : Hearthstone, Candy Crush et même Among Us. Cela dit, des services comme Stadia, Nvidia GeForce Now ou Shadow sont disponibles pour celles et ceux qui tiennent absolument à jouer aux jeux les plus populaires (Assassin’s Creed Odyssey, Fortnite). D’autant que ces services de cloud-gaming tournent parfaitement sur Chrome OS.

Malgré sa polyvalence, le Asus C433(8+64 Go) ne fait pas exploser la facture puisqu’il est disponible chez Darty au prix de 499 euros.