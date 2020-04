De 350 à 1059 euros : 4 ordinateurs portables pour 4 usages durant le confinement

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable pour les prochains jours, la Fnac propose actuellement des réductions sur des appareils Asus. De 350 à 1059 euros, et que ce soit pour le travail ou le jeu vidéo, voici une sélection d’ordinateurs portables idéals pour tous les usages.

Alors que la majorité de la population française vit désormais confinée chez elle, le télétravail et la scolarité à distance ont mis en exergue la nécessité de posséder plus d’un ordinateur à la maison. Mais face à un marché hyper saturé, comment bien choisir son laptop ? Voici quelques conseils.

Dans un premier temps, il faut bien faire attention à la marque. De ce côté-là, Asus a su faire ses preuves au fil des ans en proposant des ordinateurs fiables avec un très bon rapport qualité-prix. Ensuite vient l’usage. Pour ça, nous vous avons concocté une sélection d’ordinateurs qui couvrent aussi bien l’activité professionnelle que l’utilisation ludique. Enfin, le prix doit entrer en ligne de compte. Et pour ça, un revendeur comme la Fnac n’a pas eu peur d’appliquer une promotion sur une vaste liste de laptops dont voici les meilleurs éléments. D’autant que la Fnac maintient un service de livraison rapide. Ainsi, votre nouvel ordinateur ne devrait mettre que 3 ou 4 jours à arriver chez vous.

Asus Chromebook C423, le bon compromis

Opter pour un Chromebook est avant tout une affaire de compromis. Reste encore à trouver le bon. Asus en propose un très bon avec l’Asus Chromebook C423. Évidemment, avec un prix flirtant autour des 350 euros, cet ordinateur portable concède à quelques sacrifices et se dédie en premier lieu aux tâches professionnelles. Attention, Chromebook oblige, pas de Windows 10 ici mais Chrome OS. Cela signifie que vous aurez accès aux applications Google (Google Drive, Doc, etc.), mais aussi aux applications du Google Play Store.

Son processeur Intel Celeron N3350 dual-core 2,4 GHz et ses 8 Go de RAM permettent au Asus Chromebook C423 d’accomplir sans peine les activités bureautiques de base. Grâce à un stockage flash de 64 Go, l’ordinateur reste fluide dans le lancement des diverses applications. La présence de 2 ports USB A et de 2 ports USB Type-C vous donne la possibilité de connecter un disque dur externe, dans l’optique où vous auriez besoin de plus de mémoire de stockage.

Le Asus Chromebook C423, qui bénéficie d’une dalle HD de 14 pouces à la définition 1 366 x 768 pixels, est vendu 349 euros au lieu de 479 euros à la Fnac, soit une réduction de 27 %. Qui plus est, ce Chromebook se glisse dans un pack comprenant une souris et une sacoche de transport, sans impact sur le prix final.

Asus ZenBook Flip 14, plus qu’une simple alternative (719 euros)

Le ZenBook Flip 14 offre une expérience premium ultraportable à un prix particulièrement intéressant. Fort d’une puce AMD Ryzen 7 3700U cadencée à 2,3 GHz (4 GHz en rafale), de 8 Go de mémoire vive, d’un GPU AMD Radeon RX Vega 10 et d’un SSD de 256 Go, l’Asus ZenBook Flip 14 dispose d’une fiche technique musclée qui lui permettra de tenir plusieurs années sans broncher.

C’est surtout au travers de son écran que l’Asus ZenBook Flip 14 se démarque réellement. Vous êtes en face d’une dalle tactile NanoEdge Full HD de 14 pouces qui couvre 90 % de la surface supérieure, et qui peut s’incliner à 360°. Oui, l’Asus ZenBook Flip 14 peut se transformer aisément en tablette tactile, ajoutant ainsi à la dimension multimédia de ce PC portable.

Pour le reste, l’Asus ZenBook Flip 14 dispose d’une prise HDMI, d’un port USB C 3,1, d’un port USB Type-C, d’un pavé Numpad, d’un clavier rétroéclairé, le tout emballé dans un châssis en aluminium de 18,9 mm d’épaisseur et pesant 1,6 kg.

Le Asus ZenBook Flip 14 est proposé à 719 euros par la Fnac, contre 879 euros habituellement. Une réduction de 18 % sur son prix d’origine.

Asus VivoBook S14, la polyvalence comme maître-mot (879 euros)

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable qui saura se montrer aussi efficace dans les tâches bureautiques que dans le divertissement plus général, l’Asus VivoBook S14, série S432, est le candidat parfait. Il s’appuie sur une fiche technique solide, avec notamment un processeur Intel i7 quad-core 1,6 GHz (3,9 en Turbo Boost) de huitième génération, avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Seul son GPU Intel UHD 620 ne lui permet pas de réaliser des miracles concernant les jeux vidéo.

En revanche, il accomplira sans faillir toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez. D’autant que l’Asus VivoBook S14 intègre un ScreenPad, l’une des signatures de Asus pour ses ordinateurs. Ce touchpad doublé d’un écran affiche en effet une flopée de raccourcis qui donnent accès à plusieurs fonctions différentes, ce qui vous confère un gain de temps non négligeable dans certaines tâches.

Pour ce qui est de l’écran, l’Asus VivoBook S14 dispose d’une dalle Full HD de 14 pouces à la définition 1920 x 1 080 pixels. Couvrant 87 % de la façade supérieure (les bordures ne font que 5,7 mm d’épaisseur), l’écran offre un bon confort de visionnage. Un laptop parfait pour consommer du contenu vidéo en streaming, donc. Si les 19 mm d’épaisseur n’en font pas un modèle absolu de finesse, l’Asus VivoBook S14 reste un ordinateur facilement transportable puisqu’il ne pèse que 1,5 kg.

Proposé habituellement à 1 199 euros, l’Asus VivoBook S14 (dans sa mouture verte) est désormais vendu 879 euros chez un revendeur comme la Fnac. Soit une belle réduction de 26 % sur son prix d’origine.

Asus ROG Strix G531, pour les joueurs qui ne veulent pas se ruiner (1039 euros)

En 2020, on trouver désormais des ordinateurs portables pour gamers aussi puissants qu’une bonne tour de joueur. Et ce, en n’excédant pas les 1 500 euros. C’est le cas du Asus ROG Strix G531, que nous vous avons conseillé dans notre guide d’achat des meilleurs PC portables gamer du moment. Plus que sa fiche technique, somme toute honorable, c’est la qualité globale de la machine qui font de l’Asus ROG Strix G531 un très bon choix pour les joueurs nomades ou ceux qui ne peuvent pas utiliser la tour familiale pour s’amuser.

L’un des points clés d’un bon PC portable gaming est l’écran. Celui du Asus ROG Strix G531 mesure 15,6 pouces, ce qui est suffisamment grand pour profiter pleinement de son jeu sans devenir trop encombrant. Bien que la définition ne va pas au-delà du full HD, le taux de rafraîchissement bondit jusqu’à 120 Hz. Sous le capot, on déniche un processeur Intel Core i5 9300H quad-core cadencé à 2,4 GHz (4,1 GHz en Turbo), 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et surtout une carte graphique Nvidia GTX 1650. De quoi faire tourner tous les jeux du moment à 60 fps avec les options graphiques au maximum. D’autant que vous avez la possibilité de démonter facilement le châssis pour ajouter de la mémoire vive ou un autre disque dur.

Autre élément-clé lors du choix d’un PC portable gamer : la connectique. De ce côté-là, l’Asus ROG Strix G531 ne manque de rien, puisqu’il embarque un port HDMI, trois ports USB A 3.0, une prise Ethernet et une prise jack 3,5 mm.

Le Asus ROG Strix G531, fourni avec Windows 10, affiche un tarif de 1 039 euros au lieu de 1 399 euros à la Fnac. Soit une réduction de 26 %.