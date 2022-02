Le boitier compact NZXT H1 fait son retour après une des plus grandes polémiques du secteur

NZXT réintroduit son boitier mini-ITX. Une version corrigée et rafraichie qui conviendra au petit bureau ou à celles et ceux qui cherchent un style minimaliste.

Il y a un marché mini ITX, et vous êtes peut-être un des clients qui recherchent ce type de boitier. Pour rappel, les boîtiers mini-ITX vous permettent de construire un petit PC de gaming qui ne fait aucun compromis sur la puissance. Ces boîtiers doivent être intelligemment conçus en ce qui concerne le flux d’air et les températures des composants, mais lorsqu’ils fonctionnent, ils peuvent être puissants et mignons, tout un combo. L’objectif est également de libérer de l’espace sur le bureau, ce qui est une autre raison de les aimer.

Personnellement, je pense que l’on peut également trouver du plaisir à faire rentrer les composants d’un PC de gaming dans un châssis minuscule et de faire fonctionner tout ça parfaitement. Et c’est une idée fausse de se dire que vous pouvez seulement installer des mini-composants dans un boîtier mini-ITX. La vérité est que les meilleurs boîtiers mini-ITX peuvent accueillir la plupart des cartes graphiques pleine taille et des processeurs haut de gamme.

Le H1 a forgé sa légende… à bien des égards

Généralement, quand on pense à un boitier mini-ITX, des marques comme Lian Li, Cooler Master, Phanteks, Thermaltake, Fractal Design, BitFenix… et ne le prenez pas mal si je n’ai pas cité votre marque favorite. Vous avez vraiment le choix.

Le NZXT H1 est certainement le boitier mini-ITX qui a fait couler le plus d’encre ces dernières années. Quand il a été commercialisé, en 2020, le H1 est devenu le boitier de référence pour de nombreux spécialistes. NZXT est connu pour les finitions de ses boitiers et la grande intelligence de conception. Ce boitier en forme de tour compacte, avec l’alimentation incluse, a été adopté par beaucoup d’utilisateurs.

Force est de constater que ce boitier a également été à la base de la pire crise pour l’entreprise NZXT. En effet, en 2021, le fabricant de boîtiers PC et de périphériques NZXT a rappelé son boîtier mini-ITX H1 en raison de la possibilité d’un risque d’incendie dans des conditions normales d’utilisation. Comble pour cette marque connue pour la qualité de ses produits, une vis métallique était mal placée.

Les différentes analyses ont montré que la conception était imparfaite – et dangereuse. Le filetage de la vis peut se frotter à des parties sensibles du circuit imprimé, ce qui pouvait causer un incendie. Au total, plus de 35 000 boitiers ont été rappelés, corrigés et renvoyés.

Une version rafraîchie et corrigée

En février 2022, NZXT annonce une version actualisée du H1. Ce nouveau boîtier présente des modifications qui n’en font plus un risque d’incendie. Pour rappel, ce boitier n’est pas vendu seul… il intègre les ventilateurs, un kit watercooling All-in-One pour le refroidissement du CPU, une alimentation 750 Warrs, le câble riser pour l’installation de la carte graphique (324 mm x 58 mm pour les dimensions maximales) et un certains nombres de câbles.

Parmi les nouveautés de cette version corrigée, l’alimentation passe d’une puissance de 650 à 750 Watts, cela permet d’être compatible avec la très grande majorité des dernières cartes graphiques (dont la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti). La taille du boîtier passe de 13 à 15,6 litres, ce qui permet aux composants internes de respirer un peu plus et d’obtenir de meilleures températures.

Vendu à plus de 300 euros, le NZXT H1 est une proposition assez unique sur le marché des boitiers PC. Il trouvera certainement son public… et cette nouvelle version nous fait dire qu’il faut toujours être prudent et ne pas succomber pour les premières versions de nouveaux produits tech innovants.

