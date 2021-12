Framework : le PC portable modulaire arrive en France, voici ses tarifs et sa disponibilité

Finalement, Framework lance son PC portable modulaire en France. Il a obtenu 9,7 sur 10 à l’indice de réparabilité mis en place en France.

En mai 2021, nous vous parlions pour la première du Framework Laptop. L’équipe derrière ce projet tente de créer ce que Google n’a pas pu faire avec le Project Ara. Toute l’ambition de Framework est de démontrer, contre la tendance née du succès du MacBook Air, que créer un PC portable modulable et réparable est possible sans en sacrifier trop l’épaisseur, l’ergonomie, les performances ou le poids.

Ce laptop est avant-gardiste, il s’inscrit dans une tendance de fond pour le « Droit à la réparation ». Un mouvement qui va bien plus loin que l’indicateur de réparabilité, dont le calcul est complexe et opaque. L’approche du Framework est dans cette tendance, à l’opposé de celle d’Apple qui centralise les réparations de ses iPhone et de ses MacBook dans les Apple Store et certains revendeurs agréés.

Dès 899 euros, mais à ce prix vous devrez le monter vous-même

Après les États-Unis et le Canada, Framework lance les précommandes en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les premières machines seront expédiées en février 2022.

Après iFixit, qui a été très satisfait de l’approche de Framework (10/10), ils ont obtenu 9,7 sur 10 à l’index de réparabilité mis en place en France. Framework semble donc tenir sa promesse initiale, en facilitant la réparation de ses machines.

Concernant les prix, le Framework Laptop est peut être précommandé dès 899 euros pour la version à monter soi-même et 1 149 euros pour la version prête à l’emploi avec le CPU Intel Core i5, 256 Go de SSD et 8 Go de mémoire RAM.

La version la plus onéreuse, avec un Core i7-1185G7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD, est à 2 279 euros. Vous pouvez ensuite ajouter des cartes d’extension, dont des connectiques ou du stockage supplémentaire. Vous pouvez précommander une des configurations directement sur le site officiel, avec 100 euros d’acompte remboursable.

Les configurations en détail

On aurait pu s’attendre à des caractéristiques modestes, mais ce n’est pas le cas. Le Framework Laptop possède un écran IPS LCD de 13,5 pouces, au format 3:2 et une définition de 2 256 x 1 504 pixels. Pour le moment vous n’avez pas le choix de l’écran, mais c’est un bon écran sur le papier : 8 bit, 100 % sRGB et la luminosité peut dépasser les 400 nits.

Il n’y a pas encore d’options avec de l’AMD, vous avez le choix entre un CPU Intel Core i5-1135G7 jusqu’au Core i7-1186G7. Il existe trois configurations préassemblées, que vous pourrez faire évoluer par la suite. Elles sont toutes équipées de Windows 10, et compatibles avec Windows 11. La batterie de 55 Wh devrait permettre d’atteindre une bonne autonomie.

