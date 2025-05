Ce PC hybride Lenovo avec Ultra 7, 32 Go de RAM et écran OLED va en ravir plus d’un, surtout à ce prix là

Vous ĂŞtes en quĂŞte de votre compagnon de crĂ©ation ? Jetez un coup d’Ĺ“il Ă ce 2 en 1 de Lenovo. Le Yoga 7i Gen 9 est un hybride entre laptop et tablette avec son Ă©cran tactile OLED, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD et un puissant SoC Intel Ultra 7. Il pourrait devenir la recrue de votre business. Et il est en ce moment Ă bon prix chez Lenovo, de 1 199 euros Ă 949 euros.

Les nouveaux professionnels ne se cantonnent plus Ă un bureau fixe. Ce sont des nomades qui jonglent entre missions, cafĂ©s et espaces de coworking, alternant entre rĂ©daction de punchlines, retouche photo et prĂ©sentations PowerPoint. Pour eux, il faut un outil portable, robuste et performant. Le Lenovo Yoga 7i 2-en-1 14″, avec son Ă©cran OLED, son processeur Intel Core Ultra 7 et ses 32 Go de RAM, rĂ©pond parfaitement Ă ces exigences. Et aujourd’hui Lenovo fait une jolie ristourne de 20 % sur ce beau 2 en 1.

Les atouts du Lenovo Yoga 7i

Un processeur Intel Core Ultra 7 155H jusqu’Ă 4,80 Ghz

Un combo 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go

Un sublime Ă©cran OLED de 14 pouces tactile

Au lieu de 1 199 euros, le Lenovo Yoga 7i est aujourd’hui disponible en promotion Ă 949 euros sur le site de Lenovo.

Un design façonné pour la mobilité

Le Yoga 7i 2-en-1 14″ n’est pas juste un ordinateur : c’est un outil de terrain. Avec son châssis en aluminium anodisĂ©, Ă la fois robuste et minimaliste, il assume les dĂ©placements, les sacs Ă dos trop-pleins et les tables bancales des coffee shops. Son format compact glisse sans effort dans un sac, et son poids maĂ®trisĂ© permet de l’oublier jusqu’à la prochaine session de travail.

Grâce à sa charnière rotative à 360°, il passe en quelques secondes du laptop classique à une tablette pour le surf, au mode tente pour les présentations ou en écran de consultation à plat, selon le moment, l’humeur ou l’espace disponible. Un vrai caméléon pour les pros qui bossent en mouvement.

L’écran OLED tactile de 14 pouces du Yoga 7i ne se contente pas d’afficher des images : il les sculpte. Avec sa définition 2.8 K (2880 × 1800 pixels), chaque détail est net, chaque contraste profond avec une fluidité impeccable grâce son taux de rafraichissement de 120 Hz. Les noirs sont d’une densité rare, les couleurs vibrent sans saturation, et le support du Dolby Vision affine la dynamique de l’image scène par scène. Une série en HDR devient un petit cinéma personnel, une session de retouche photo gagne en précision, et même un tableur profite d’un confort visuel surprenant. Côté son, le Dolby Atmos ajoute de la hauteur et de la largeur : la scène sonore s’ouvre, les voix prennent de la clarté, les ambiances s’enrichissent.

Du répondant sous le châssis

Sous le clavier, c’est du solide. Le processeur Intel Core Ultra 7 aligne les performances sans transpirer, même quand plusieurs logiciels tournent en simultané. Les 32 Go de RAM assurent un confort de travail sans ralentissement, et le SSD de 512 Go fait disparaître les temps d’attente. Que ce soit pour traiter des images RAW, manipuler des vidéos en haute définition, faire des croquis avec le Lenovo Pencil 2 (fourni) ou dérouler un gros projet sur Excel, la machine ne bronche pas. Elle suit le rythme imposé par des journées intenses et des workflows variés. Le tout reste fluide, réactif, prêt à basculer d’un outil à l’autre sans friction.

Ceux qui bossent avec des périphériques ou qui vivent entre deux écrans apprécieront la générosité du Yoga 7i côté connectique. Deux ports Thunderbolt 4, du USB-A, un port HDMI, sans oublier un lecteur de carte microSD : pas besoin d’adaptateurs pour brancher un écran externe, transférer des fichiers ou charger un smartphone.

CĂ´tĂ© sans-fil, le Wi-Fi 6E assure des connexions stables et rapides, mĂŞme dans un coworking bondĂ©. Et pour protĂ©ger ce qui compte, la machine embarque une camĂ©ra infrarouge 1080p de 2 mĂ©gapixels avec obturateur physique pour la confidentialitĂ©, ainsi qu’un lecteur d’empreintes (en option) pour sĂ©curiser l’accès sans complexitĂ©. Pour l’autonomie, il faut compter une journĂ©e en mode travail et plus si les charges sont lĂ©gères, et si besoin d’un coup de jus, la fonction Rapid Charge Express permet de reprendre de l’Ă©nergie en rien de temps avec une recharge Ă 65 W.

