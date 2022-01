XPS, Inspiron, moniteurs : pour les soldes, voici les meilleures promotions sur les PC Dell pour les professionnels

Les soldes d’hiver se poursuivent chez Dell avec cette fois-ci une ribambelle de promotions à destination des travailleurs de tous horizons. Ordinateurs portables et accessoires taillés pour le boulot sont à l’honneur de notre sélection des meilleures affaires du moment.

Après nous avoir proposé il y a quelques jours une sélection de PC parfaits pour le travail et les loisirs, Dell nous invite aujourd’hui à découvrir des offres qui se destinent aux travailleurs et aux entreprises. L’occasion de découvrir des machines taillées pour la productivité ou la création, mais aussi des écrans parfaitement adaptés à la visio. Petit tour d’horizon des meilleures promotions pour les professionnels à retrouver chez Dell.

Les meilleures offres hivernales de Dell en bref :

Le Dell Inspiron 13 est à 725,16 euros au lieu de 815,16 euros ;

Le Dell Inspiron 15 est à 695,16 euros au lieu de 815,16 euros ;

Le Dell XPS 17 (avec RTX 3050) est à 2273,29 euros au lieu de 3023,29 euros ;

Le Dell XPS 17 (avec RTX 3060) est à 2544,50 euros au lieu de 3215,30 euros ;

L’écran de conférence Dell S2422HZ est à 269,99 euros au lieu de 427,69 euros (avec le code FRS2422HZDEC).

Et pour tous renseignements complémentaires sur les offres proposées durant ces soldes, ou informations précises sur les produits concernés, sachez que vous pouvez toujours consulter la hotline Dell dédiée au professionnels. Il vous suffira d’appeler le 0801 840 750 du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Les PC Dell Inspiron à partir de 695,16 euros

Avec la gamme Inspiron, Dell nous propose des machines entièrement tournées vers la productivité et la mobilité. Robustes et légers grâce à un châssis en aluminium élégant, ces ordinateurs se glissent aisément dans n’importe quel sac afin de pouvoir travailler en déplacement. Ils peuvent aussi compter sur une connectique étendue (port USB 3.2, port Thunderbolt 4 Type-C, port HDMI), ainsi que sur une webcam intégrée qui vous permettra de répondre à toutes les nécessités de la vie professionnelle moderne. Les Inspiron jouissent aussi d’une excellente autonomie et d’une charge rapide efficace.

Dell a aussi particulièrement travaillé sur le confort d’utilisation de ses PC portables. Pour commencer, ces machines possèdent un clavier complet à large touche qui s’avère extrêmement confortable grâce à l’inclinaison conférée par les charnières spécialement étudiées pour. Ils disposent également d’un écran FHD+ compatible Dolby Vision et doté d’une technologie limitant l’émission de lumière bleue, et donc, la fatigue visuelle.

Dans sa version 13 pouces, le Dell Inspiron embarque un processeur Intel Core i5-11320H de 11ème génération, un GPU Iris Xe ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il bénéficie actuellement d’une promotion qui le fait descendre à 725,16 euros, soit une économie de 90 euros sur son tarif habituel.

En ce moment, le Dell Inspiron 15 équipé d’une configuration équivalente à celle de son petit frère est proposé à 695,16 euros au lieu de 815,16 euros en temps normal.

Les PC Dell XPS 17 à partir de 2273,29 euros

Véritable monstre de puissance, le Dell XPS 17 est un PC portable conçu pour la création. Pour ce faire, il peut compter sur une configuration musclée qui s’articule autour d’un processeur Intel Core i7-11800H de 11ème génération, 16 Go, un SSD de 1 To et surtout, une carte graphique Nvidia GeForce RTX Série 30. De quoi lui assurer des performances optimales quelle que soit la tâche demandée, que ce soit pour de la simple bureautique bien évidemment, mais aussi pour des tâches plus ardues comme de la retouche photo, de la conception graphique ou de la vidéo. D’autant plus que la RTX Série 30 lui donne accès à la solution Nvidia Studio permettant d’optimiser les performances de nombreux outils de création.

L’autre atout de cette machine demeure incontestablement son écran taillé pour l’image. Cette dalle tactile UHD+ (3840 par 2400 pixels) de 17 pouces au format 16:10 est en effet compatible avec les technologies HDR et Dolby Vision. Capable d’afficher 100 % du gamut sRGB et 94 % du gamut DCI-P3, il dispose aussi d’un taux de contraste élevé (1600:1) et d’une luminosité de 500 cd/m² qui lui permettent d’afficher une image claire, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes.

Pensé pour des professionnels exigeants, cet XPS 17 arbore une plastique irréprochable. Châssis en aluminium finement usiné, repose poignet en fibre de carbone, verre Corning Gorilla Glass 6 pour protéger l’écran : voici un portable léger et robuste qui ne craint pas les aléas des transports. Il dispose en outre d’une charnière spécialement étudiée pour faciliter l’utilisation de l’écran tactile, un large clavier offrant un agréable confort de frappe, et une dissipation de la chaleur étudiée pour tirer le meilleur parti de la puissance qu’il embarque.

Dans le cadre de ces soldes hivernales, Dell propose son XPS 17 équipé d’une GeForce RTX 3050 à 2273,29 euros, ce qui vous permettra de réaliser une (grosse) économie de 750 euros.

De son côté, la version qui embarque une GeForce RTX 3060 voit son prix baisser de 670,80 euros pour tomber à 2544,50 euros.

L’écran de conférence Dell S2422HZ à 269,99 euros

Que ce soit à cause du télétravail ou de l’éloignement géographique dû à l’éclatement des équipes, la visioconférence est devenue une composante essentielle du travail moderne. Voilà pourquoi Dell à sorti toute une gamme de moniteurs entièrement dédiés à cette activité.

Le Dell S2422HZ embarque par exemple tout le nécessaire pour pouvoir réaliser des appels vidéo dans les meilleures conditions possibles. À commencer par une webcam rétractable compatible avec la reconnaissance faciale via Windows Hello. Ajoutez à cela un micro anti-bruit et deux haut-parleurs 5 W pour obtenir un set-up de visio parfait. Mais les avantages de cet écran ne s’arrêtent pas là, puisqu’il bénéficie aussi d’un hub USB-C complet qui vous permettra de recharger votre ordinateur portable ou votre smartphone.

Le Dell S2422HZ est équipé d’une dalle IPS de 24 pouces Full HD aux bordures fines, qui offre un joli espace de travail et couvre 99 % du gamut sRGB. Il dispose en outre de la technologie ConfortView Plus permettant de limiter les émissions de lumière bleue, ce qui est toujours un plus lorsque l’on doit passer de longues heures devant un écran. Et si le gaming n’est pas sa spécialité, il dispose tout de même de la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync afin d’offrir un affichage fluide jusqu’à 75 Hz.

L’écran de conférence Dell S2422HZ bénéficie en ce moment d’une réduction de 20 % qui fait tomber son prix à 341,70 euros. En utilisant le code FRS2422HZDEC, vous pourrez toutefois faire tomber la facture d’un cran, et obtenir ce moniteur pour 269,99 euros.