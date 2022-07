Latitude, XPS, Vostro : découvrez les soldes Dell sur les PC portables

Pendant les promotions estivales, Dell ne se contente pas de baisser le prix de ses machines grand public. Le constructeur applique également des remises sur les gammes de PC à destination des professionnels comme le Vostro 5620 ou le Latitude 5520.

La rentrée n’est que dans deux mois et l’heure est aux vacances estivales, mais c’est le moment idéal pour équiper son entreprise à moindre coût. Les soldes d’été battent leur plein et Dell participe aux joyeusetés en lançant des promotions sur de nombreux ordinateurs portables dédiés aux professionnels.

Des machines taillées pour la productivité, performantes et polyvalentes qui ont désormais l’avantage de profiter d’un prix réduit. L’occasion donc de moderniser son parc informatique avant de partir en vacances l’esprit léger.

Sachez d’ailleurs que le service client Dell reste disponible du lundi au vendredi, entre 9 h et 18 h au 0801 800 001.

Le Dell Vostro 5620 à 846 euros

Le Dell Vostro 5620 est l’essence même de l’ordinateur portable pensé pour les travailleurs nomades. Il dispose d’un grand écran de 16 pouces, avec une belle surface d’affichage au ratio 16:10, sans être encombrant. Il ne pèse que 1,9 kg pour une épaisseur de 18 mm. Il se fait facilement une place dans un sac à dos et peut être transporté partout sans vous fatiguer.

Cet ultrabook au design très sobre, avec une coque grise en aluminium et de fines bordures d’écran, est aussi performant. Il faut dire qu’il s’appuie sur un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 8 Go de RAM et un SSD PCIe Nvme de 512 Go. Que ce soit pour de la simple prise de notes ou pour des tâches plus gourmandes comme la programmation ou la retouche d’image, le Dell Vostro 5620 ne vous fera pas l’affront de ralentir.

Côté connectique, on retrouve 2 ports USB 3.2, 1 port USB Type-C (compatible DisplayPort et Power Delivery), une prise jack, un port HDMI 1.4 et un port Ethernet RJ45. Le Dell Vostro 5620 a aussi l’avantage d’être prêt à l’emploi puisqu’il tourne nativement sous Windows 11. Vous n’aurez donc pas de longues mises à jour à faire au lancement de l’appareil.

À l’occasion des soldes d’été, Dell offre 150 euros de remise sur le Dell Vostro 5620. Il passe à 846 euros au lieu de 1 031 euros.

Le Dell XPS 13 à 1 299 euros

Indéniablement le PC portable le plus polyvalent de cette sélection, le Dell XPS 13 est un ultrabook haut de gamme. Il est superbe, avec un design aux détails soignés. On apprécie particulièrement sa coque intérieure noire avec un effet carbone. Qui dit ultrabook dit finesse et le Dell XPS 13 ne déroge pas à la règle, car il mesure 15,8 mm d’épaisseur. Il est donc facile à transporter.

Il embarque une belle dalle de 13 pouces, à la définition Full HD, qui bénéficie d’un traitement antireflet qui améliore la visibilité, quelle que soit votre position. Pour ce qui est des performances, ce laptop s’appuie sur un processeur Intel Core i5 de 11e génération, couplé à 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne en SSD. Une configuration idéale pour un usage professionnel fluide et sans accroc.

L’avantage du Dell XPS est qu’il se destine aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Son bel écran permet un visionnage confortable du contenu en streaming, par exemple. Sa connectique offre de quoi brancher de nombreux accessoires puisqu’il embarque 2 ports Thunderbolt 4, 1 port USB Type-C et un port casque (combiné pour casque et microphone).

Le Dell XPS 13 voit son tarif chuter pour les soldes, car il est désormais vendu 1 299 euros contre 1 699 euros soit une promotion de 400 euros.

Le Dell Latitude 5520 à 1 067 euros

Autre gamme qui séduira les professionnels : les Dell Latitude, avec notamment le Dell Latitude 5520. Il compte sur une fiche technique solide, forte de 8 Go de RAM, d’un SSD de 256 Go et surtout d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Il peut encaisser la plupart des activités bureautiques professionnelles sans broncher. Son écran Full HD mesure 15,6 pouces de diagonale, permettant un bon confort de visionnage.

Sa coque grise abrite non seulement un clavier rétroéclairé, mais également un lecteur d’empreinte digitale, pour plus de sécurité. Sur les tranches, on déniche un port HDMI 2.0, 2 ports USB 3.2, 2 ports USB Type-C, une prise jack et un port RJ45. Sans oublier une compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Enfin, le Dell Latitude 5520 tourne sous Windows 10, mais une licence Windows 11 Professionnel est incluse dans l’ordinateur. Une simple mise à jour permet le passage à la nouvelle version de l’OS.

Avec les soldes, le Dell Latitude 5520 est disponible dès aujourd’hui au prix de 1 067 euros, contre 1 307 euros en temps normal, soit une baisse de 240 euros.