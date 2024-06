Tout doit disparaître : Dell écoule ses stocks de PC portables Inspiron (et il y en a forcément un pour vous)

Et si c’était le moment de changer de PC portable ? C’est ce que semble suggérer Dell avec ses promotions estivales. L’occasion pour le constructeur de faire le ménage dans son catalogue en réduisant fortement le prix de ses modèles des années passées.

Vous cherchez à renouveler votre PC portable mais n’avez pas forcément un budget démentiel ? Vous cherchez un PC pour vous accompagner tous les jours au travail ? Une machine confortable, compacte, équipée pour la bureautique et le télétravail ? Voilà qui ressemble à s’y méprendre au profil développé par Dell pour la gamme Inspiron, actuellement en promotion chez le constructeur.

Pour célébrer l’arrivée de l’été, le constructeur a décidé de faire de la place dans ses entrepôts en réduisant le prix des machines équipées de processeurs de 12 et 13ᵉ génération. Des réductions pouvant grimper jusqu’à plus de 20 % sur la gamme Inspiron. Exemple avec l’Inspiron 15 équipé d’un Core i7-1255U qui bénéficie d’une ristourne de 15 %, faisant tomber son prix à 594 euros.

Inspiron 14 : un laptop compact, mais complet

Si vous cherchez un PC portable de bureautique capable de vous accompagner partout dans vos déplacements, cet Inspiron 14 à de fortes chances de cocher toutes les cases. Avec son écran 14 pouces, son épaisseur qui ne dépasse pas les 1,9 cm et un poids aux alentours de 1,6 kg, il se glisse aisément dans n’importe quelle besace. Un gabarit assez compact, mais qui n’empêche pas l’Inspiron 14 de briller par la qualité de son équipement.

Outre une dalle IPS FHD+ de 14 pouces, ce laptop embarque aussi une webcam HD, 2 ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB-C 3.2 Gen 1. Une jolie panoplie qui lui permet de remplir aisément toutes les tâches que l’on attend de lui sur le plan de la bureautique. Quant à la configuration, rien à redire pour les tâches du quotidien : un Core i3-1350U est à la manœuvre, suppléé ici par un GPU intégré Intel UHD, 8 Go de RAM et un SSD confortable de 512 Go.

Fourni avec une licence Windows 11 Famille, le Dell Inspiron 14 est actuellement proposé avec une réduction de 10 % qui fait tomber son prix à 429 euros.

Inspiron 15 : le confort, même en déplacement

Besoin d’une machine un peu plus performante sans pour autant exploser le budget ? Découvrez l’Inspiron 15. Une machine qui repose sur une configuration solide pour de la bureautique, voire un peu plus grâce au couple composé d’un Intel Core i7-1255U et d’un GPU Intel Iris Xe, supporté ici par 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.

Son véritable atout ? Un espace de travail confortable grâce à son écran IPS FHD 120 Hz de 15,6 pouces qui bénéficie de la technologie ComfortView qui permet de réduire les émissions de lumières bleues. Un grand clavier doté d’un pavé numérique et de touches larges, ainsi qu’un trackpad spacieux viennent compléter l’ensemble pour des sessions de travail confortable même en cas d’utilisation prolongée.

À l’instar de son homologue 14 pouces, cet Inspiron 15 possède tout l’attirail du parfait PC de travail grâce à une webcam HD et ce qu’il faut sur le plan connectique (ports USB-A 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI 1.4, port casque combiné). Proposé lui aussi avec une licence Windows 11, ce PC portable est disponible à 594 euros, soit une réduction de 15 % par rapport à son prix d’origine.

Pourquoi choisir un PC portable Dell ?

Dell ne se contente pas d’assembler des PC, puisque le constructeur sait y faire côté service. Vous ne le savez peut-être pas, mais le constructeur possède une infrastructure complète dédiée à l’assistance de ses (futurs) clients. Des experts techniques, mais aussi commerciaux qui sont prêts à répondre à la moindre question, que ce soit sur les caractéristiques d’un produit, une commande ou n’importe quelle autre demande. En cas de besoin, trois méthodes sont à votre disposition pour joindre les techniciens Dell :

par chat du lundi au vendredi de 9h à 18h ;

par téléphone au 0801 800 001 (numéro gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h ;

par WhatsApp.

Mais ce n’est pas là le seul avantage des produits estampillés Dell, et de la gamme Inspiron en particulier. Sur cette série de produits, le constructeur a décidé de mettre en place des pratiques plus vertueuses. Conception durable grâce à l’utilisation de matériaux recyclés (aluminium, acier), réduction des déchets de fabrication, emballages recyclés et recyclables, certification Energy STAR 8.0, EPEAT Silver et EPEAT Climate+ : aucune raison de ne pas choisir un Inspiron.