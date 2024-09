Deux PC et une console de jeu en promotion : découvrez les offres MSI des Intel Gamer Days

Vous cherchez à faire l’acquisition d’une machine de jeu pour préparer la fin d’année et son programme vidéoludique plutôt chargé ? Cela tombe bien. Jusqu’au 15 septembre se tiennent les Intel Gamer Days et leur cortège de promotions sur ce qui se fait de mieux en matière de hardware gaming.

MSI Claw A1M // Source : MSI

Depuis quelques années, Intel a décidé de faire du mois de septembre un mois consacré au gaming avec ses Intel Gamer Days. Une période de promotions exceptionnelles qui permet de profiter du meilleur chez les principaux constructeurs présents sur le marché.

Il suffit de voir les offres proposées par MSI pour s’apercevoir qu’il y a de très belles affaires à réaliser. Depuis le 26 août, et jusqu’au 15 septembre prochain, le constructeur propose quelques belles ristournes sur ses PC et consoles de dernière génération.

Les offres MSI en bref :

MSI Gaming Pulse 16 : la machine parfaite pour cette fin d’année ?

Envie d’un PC de jeu capable de vous accompagner dans toutes les aventures vidéoludiques prévues pour la seconde moitié de cette année ?

Le MSI Gaming Pulse à quelques arguments en sa faveur. Et plus particulièrement, du côté de la fiche technique composée :

d’un CPU Intel Core Ultra 7 155H boosté à l’IA ;

d’un GPU Nvidia RTX 4070 8 Go ;

de 16 Go de RAM DDR5 ;

et d’un SSD M.2 PCIe Gen5 x4 NVMe de 512 Go.

Une combinaison puissante, idéale pour supporter les gros titres de 2024 comme Star Wars Outlaws ou Space Marine 2.

MSI a aussi misé sur l’affichage avec un écran capable de tenir la cadence. Une dalle QHD+ (2560 par 1440 pixels) de 16 pouces qui profite d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’une couverture à 100 % du gamut DCI-p3. Fluidité, luminosité, contraste et fidélité des couleurs sont au rendez-vous.

Source : MSI

PC de jeu oblige, le design a été pensé pour la performance. Clavier confortable et rétroéclairé en RGB, pavé tactile large et réactif, refroidissement efficace pour assurer en plein cœur de l’action : rien n’a été laissé au hasard.

Mais la véritable innovation de ce PC reste ses capacités IA grâce au MSI AI Engine. Une aide intégrée qui analyse en permanence vos comportements et habitudes en jeu, et ajuste les paramètres système pour vous garantir une expérience unique.

Habituellement vendu à 1 999 euros, le MSI Gaming Pulse 16 bénéficie pour les Intel Gamer Days d’une ristourne de 400 euros qui fait descendre son prix à 1 599 euros chez Darty.

MSI Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition : un PC taillé pour la chasse

Afin de célébrer les 20 ans de Monster Hunter, Capcom s’est associé à MSI pour créer un PC portable un peu particulier : le Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition. Sa particularité ? Un châssis en édition limité qui adopte les couleurs de la célèbre franchise de chasse au monstre. Logo sur le repose-poignet, trackpad orné de motifs tribaux tirés du jeu et surtout, un dos gravé d’un Rathalos, monstre emblématique de la saga sont ainsi au programme.

Sous cette parure qui ne manquera pas de plaire aux amateurs de la série, MSI a concocté une configuration pour le moins solide qui comprend notamment :

un processeur Intel Core i7-14700HX ;

un GPU GeForce RTX 4060 ;

32 Go de RAM en DDR5 ;

et une très belle dalle QHD+ à 240 Hz.

MSI a aussi veillé à installer un système de refroidissement à l’efficacité redoutable. Six sorties d’air, deux ventilateurs et cinq caloducs permettent de refroidir le CPU et le GPU pour éviter les pertes de puissance.

Crosshair 16 Monster Hunter Edition // Source : MSI

Lancé à 2 199 euros, ce PC portable en édition limitée bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros qui le fait tomber à 1 999 euros chez LDLC. Mieux, Intel vous offre Assassin’s Creed Shadows (lorsqu’il sortira) pour tout achat.

MSI Claw A1M-042FR : vos jeux préférés dans le creux de la poche

Et si vous emportiez votre bibliothèque de jeux PC avec vous en permanence ? C’est peu ou prou le pari fait par MSI avec la MSI Claw, une console portable qui embarque en son sein toute la puissance d’un PC. En l’occurrence, cette version A1M peut compter sur un couple constitué par un processeur Intel Core Ultra 5 135H et un GPU Intel Arc qui lui permet de faire tourner la plupart des jeux de manière fluide.

Un écran tactile IPS Full HD de 7 pouces vient s’occuper de l’affichage. Lumineux, fluide (avec son taux de rafraîchissement à 120 Hz) et contrasté, il permet de profiter pleinement des jeux les plus récents. Mais le meilleur argument en faveur de la MSI Claw reste sans conteste son autonomie. Doté d’une batterie de 53 Wh, cette console est capable de vous accompagner durant de longues sessions de jeu sans interruption.

MSI Claw A1M // Source : MSI

Pour les Intel Gamer Days, la MSI Claw perd 200 euros sur son tarif habituel et tombe à 599 euros chez Boulanger, au lieu de 799 euros le reste du temps.