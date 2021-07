Lenovo Duet : un Chromebook 2-en-1 sous la barre des 300 euros

Un clavier détachable. C’est tout ce qu’il faut à la Lenovo Duet pour passer d’une tablette tactile à un excellent Chromebook. Mieux, à l’occasion des soldes, ce laptop hybride bénéficie d’une importante remise puisqu’il passe à moins de 300 euros.

Lorsque l’on a un budget très serré, vaut-il mieux prendre une bonne tablette tactile ou un PC portable entrée de gamme ? Lenovo vous épargne cette cruelle interrogation en combinant toute l’excellence de Chrome OS dans une tablette tactile performante. De cette façon, la Lenovo Duet offre une expérience utilisateur plus proche d’un ordinateur, sans sacrifier pour autant la mobilité propre aux tablettes.

Surtout, la Lenovo Duet se place comme une tablette hybride avec l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du marché. D’autant plus lorsqu’elle est en promotion chez Boulanger. Habituellement vendue aux alentours de 350 euros, la Lenovo Duet jouit d’une remise immédiate de 50 euros, ce qui fait tomber son prix à 299 euros.

Plus qu’une simple tablette

De prime abord, la Lenovo Duet a tout de la tablette tactile classique. Son design est sobre, avec des bords arrondis et il n’y a pas d’excroissance dans son dos due à un module photo proéminent, ce qui assure une très bonne prise en main.

Bien que ses bordures soient visibles, cela n’empêche pas la dalle tactile de 10,2 pouces à la définition Full HD d’offrir une belle surface d’affichage pour le traitement de texte ou le visionnage de contenu en streaming.

Mais sous son esthétique soignée, cette tablette qui a écopé d’un 8/10 dans nos colonnes renferme une puissance inattendue. On déniche ainsi un processeur MediaTek Helio P60T, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration extrêmement performante qui permet de faire tourner toutes les applications, même de bureautique, sans le moindre ralentissement.

Et ce, sans avoir à se soucier de l’autonomie puisque sa batterie de 7 180 mAh lui confère une endurance qui avoisine les 10 heures. Autre avantage, cela permet d’éviter l’encombrement du chargeur lors de vos courts déplacements. D’autant que la Lenovo Duet mise sur un port USB Type-C 3.1, ce qui la rend compatible avec la plupart des chargeurs actuels.

Un ordinateur portable hybride

Si la Lenovo Duet est plus puissante qu’une tablette Android classique, c’est parce qu’elle repose sur Chrome OS, le système d’exploitation de Google. L’interface utilisateur est épurée et ergonomique, ce qui rend l’usage quotidien agréable et intuitif. Elle est donc parfaite pour naviguer sur Internet ou travailler avec des applications bureautiques.

Surtout que Chrome OS s’articule autour de la suite d’applications Google Drive (Docs, Sheets, Drive, Calendar…) ce qui permet d’avoir tous ses outils de travail rapidement sous la main et au même endroit. Grâce à la légèreté du système d’exploitation, la Lenovo Duet n’a besoin que de quelques secondes pour démarrer. Et n’ayez crainte des coupures Internet, la synchronisation automatique des services Google vous permet de travailler hors connexion, avant de sauvegarder vos modifications une fois la connexion revenue.

Avec son clavier détachable inclus et son trépied, la Lenovo Duet se transforme rapidement en ordinateur portable. Concrètement, vous profitez de la mobilité d’une tablette à laquelle s’ajoute le confort d’un clavier physique.

Bien entendu, la Lenovo Duet supporte également la boutique d’applications Google Play Store, ce qui lui permet de profiter des milliers d’apps disponibles sur Android, des services bureautiques, comme Office 365 ou Adobe Lightroom, auxquels s’adjoignent des applis de divertissement comme Netflix ou Amazon Prime Video.

Un accent mis sur le rapport qualité-prix

Les Chromebooks ont cet avantage d’afficher un prix souvent plus bas que les traditionnels PC Windows et Mac, sans pour autant sacrifier la qualité ou les performances. Et la Lenovo Duet n’échappe pas à cette règle, surtout à l’occasion des soldes d’été chez Boulanger.

La célèbre enseigne applique une remise immédiate de 50 euros, ce qui fait chuter le prix de la Lenovo Duet à 299 euros au lieu de 349 euros. Un prix bas pour une tablette hybride aux performances élevées.