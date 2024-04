Ce 8 avril a lieu une éclipse solaire. Certes, elle ne sera pas visible depuis la France, mais il est bon de se poser la question des dangers pour vos appareils et vous-mêmes si vous souhaitez photographier ou filmer le soleil.

Vous l’avez surement déjà entendu, mais il ne faut surtout pas regarder une éclipse de Soleil sans protection. Et pour cause, puisque les rayons ultraviolets et infrarouges émis par notre étoile peuvent provoquer de graves lésions oculaires et brûler votre rétine. Cela peut non seulement accélérer le vieillissement de vos yeux et créer une dégénérescence précoce, mais aussi vous brûler le fond de l’œil, créant ainsi une tache noire dans votre champ de vision. Dans les cas les plus extrêmes, il peut s’ensuivre une cécité permanente.

C’est la raison pour laquelle il est fortement déconseillé de regarder directement une éclipse de Soleil, mais il existe plusieurs moyens pour en profiter tout de même. La plus répandue est évidemment d’utiliser des lunettes dédiées (non, pas de simples lunettes de soleil), ou la création d’un projecteur de sténopé avec du carton ou du papier. Certains vous diront également qu’il est possible d’utiliser un appareil photo, mais attention, ce n’est pas sans danger non plus !

Un mot sur l’éclipse du 8 avril 2024

Tous les regards sont actuellement tournés vers l’éclipse totale du 8 avril 2024, un évènement particulièrement rare puisque notre Lune recouvrira la totalité du Soleil durant 4 minutes et 34 secondes. Malheureusement pour les habitants de l’Hexagone, celle-ci ne sera visible que depuis les Amériques (Mexique, États-Unis et Canada). En Europe, il faudra attendre le 12 août 2026 pour en admirer une semblable en Espagne et au Portugal… tandis qu’il faudra patienter jusqu’en 2081 pour en être de nouveau témoin depuis la France métropolitaine.

Mais il existe d’autres raisons de pointer le soleil avec son appareil photo, alors il est toujours bon de garder quelques précautions en tête !

Quels risques à photographier / filmer le Soleil ?

Tout d’abord, commençons par le plus important : regarder le soleil à travers l’œilleton de votre réflexe est encore pire que de le regarder directement. Les rayons du soleil sont concentrés par l’objectif, réfléchis par le miroir et redirigés directement dans votre œil. Regarder le Soleil ainsi, même partiellement couvert, présente de graves risques. Il est d’ailleurs déconseillé de le faire même si vous êtes muni de lunettes prévues pour regarder une éclipse ; la concentration des rayons par l’objectif peut augmenter la dangerosité.

Notons toutefois que ce problème concerne seulement les appareils dotés d’un œilleton optique. Regarder l’écran ou la visée numérique est aussi dangereux pour votre œil que de regarder une photo du Soleil sur un écran : ce n’est qu’une représentation.

Quels risques pour l’appareil ?

Si vous souhaitez photographier une éclipse (ou tout simplement le Soleil), il n’y a cependant pas que vos yeux qui risquent d’en souffrir, votre appareil aussi. Un excès de lumière pourrait endommager le capteur de votre appareil ou de votre smartphone. C’est peu probable si vous ne prenez qu’une photo, mais ce n’est pas impossible.

Pointer votre appareil pendant une longue durée en direction du Soleil, d’autant plus si vous utilisez un objectif grossissant, risque d’endommager sérieusement son mécanisme. C’est ce qui est arrivé, par exemple, au YouTubeur Sean MacDonald en 2027.

Pour arriver à un tel résultat, il faut tout de même réunir un certain nombre de conditions bien précises… ou ne pas avoir de chance. De son côté, le YouTubeur tech MKBHD a testé de filmer le soleil de midi durant 5 minutes avec son smartphone. « Il a eu un peu chaud, mais… aucun dégât », précise-t-il.

Comment éviter les problèmes ?

Pour éviter tout risque pour vous et votre (possiblement coûteux) appareil photo, il existe quelques solutions. La NASA explique par exemple que « la meilleure pratique consiste à tenir une paire de lunettes d’éclipse DEVANT les objectifs lorsque vous photographiez le Soleil à un moment autre que lors de l’éclipse totale ».

Autre solution, pour protéger votre équipement : utiliser un filtre à densité neutre suffisamment opaque et éviter de garder l’appareil pointé vers le Soleil trop longtemps. Un filtre ND1000 devrait faire l’affaire pour photographier rapidement le Soleil ou une éclipse, mais si vous souhaitez par exemple réaliser un timelapse sur plusieurs heures, un filtre plus puissant pourrait s’avérer utile.

Avouons-le cependant, à part dans le cas précis d’une éclipse solaire, ces préventions seront dans la plupart des cas superflues.