Surprise, le Vision Pro d’Apple peine à séduire

Le casque de réalité virtuelle d'Apple, le Vision Pro, connaîtrait un démarrage très difficile.

Alors que le groupe américain misait beaucoup sur ce produit, il semblerait que les ventes du Vision Pro ne soient pas à la hauteur des attentes. Selon le journaliste Mark Gurman, seuls quelques appareils seraient vendus dans les Apple Store par semaine, contre plusieurs appareils par jour initialement.



Les Apple Store auraient du mal à écouler leurs stocks de Vision Pro. Les rendez-vous de démonstration seraient souvent annulés faute de demande. Cette situation est-elle surprenante ? Oui et non. Le Vision Pro est un produit innovant et attendu depuis longtemps par les fans de la marque à la pomme. Cependant, il ne fait pas exception à la règle sur le marché de réalité virtuelle, augmentée et mixte.

Déjà, le prix est certainement l’un des freins les plus importants à l’adoption. Le Vision Pro est très cher, ce qui le rend inaccessible pour de nombreux consommateurs. Pour rappel, il est vendu à 3 500 dollars aux États-Unis.

Le manque de contenu est également un frein à l’adoption. Le nombre de jeux et d’applications disponibles est encore limité, ce qui réduit l’intérêt des consommateurs pour ces produits. Enfin, comme le précise Mark Gurman, le Vision Pro est encombrant et peu pratique à utiliser au quotidien.

Le manque de succès du Vision Pro d’Apple soulève des questions sur l’avenir du casque de réalité virtuelle de la marque. Apple a investi beaucoup d’argent dans ce produit et espérait certainement un succès plus important. Cependant, il semblerait que les consommateurs ne soient pas encore prêts à adopter massivement ce type de produit.

Attendons néanmoins les annonces d’Apple, lors de la WWDC 2024. Et précisions que ce n’est que le début de l’aventure pour la marque à la pomme dans ce domaine. Apple a encore beaucoup à prouver en matière de réalité mixte. Surtout pour une marque connue pour son approche méticuleuse en matière de développement de produits.

Apple a certainement encore du travail à faire pour améliorer l’expérience utilisateur et proposer un produit plus accessible et pratique. Cependant, l’entreprise a les ressources nécessaires pour investir dans la recherche et le développement et relever les défis technologiques. Bref, patience.