La promesse de ce robot de nettoyage de piscine 5-en-1 ? Il fera toujours mieux que vous

Alors que certains robots se contentent de ne laver qu’une partie de la piscine, le nouveau Beatbot AquaSense Pro est capable d’entretenir un bassin dans son intégralité. Mur, surface, sol, ligne de flottaison, rien ne fait peur à ce robot surpuissant, qui est même capable de purifier l’eau.

Pour que l’eau d’une piscine reste propre et claire toute l’année, la solution la plus efficace est encore de s’appuyer sur un robot de piscine. Mais, à l’instar des aspirateurs autonomes, tous ne se valent pas. Bon nombre d’appareils se cantonnent encore à un seul usage et/ou à un seul type de bassin.

Heureusement, en 2024, il est aussi possible de se tourner vers des robots multifonctions, simples à prendre en main, sans-fils et connectés. Des machines performantes dont Beatbot en livre le meilleur exemple. Le constructeur propose ainsi le Beatbot AquaSense Pro, un robot de piscine 5-en-1. Pourquoi 5-en-1 ? Tout simplement par sa capacité à nettoyer aussi bien les murs que le sol d’une piscine, en passant par la surface et la ligne de flottaison. Le tout en purifiant l’eau au passage.

Le ménage de fond en comble

Qu’elles soient enterrées, hors-sol, couvertes, aucune piscine ne pose problème au Beatbot AquaSense Pro. De même, la forme du bassin n’est pas un obstacle puisque le robot peut évoluer dans une surface rectangulaire, arrondie ou encore non-conventionnelle (en angle droit, en haricot, etc.) allant jusqu’à 300 m².

Car pour se déplacer, le Beatbot AquaSense Pro s’appuie sur une paire de chenilles actionnées par 9 moteurs. Une configuration inédite à Beatbot qui facilite les déplacements même dans les bassins avec une grande quantité d’eau. Qui plus est, le Beatbot AquaSense Pro bénéficie de la technologie SonicSense. Celle-ci consiste en une série de capteurs à ultrason qui permettent au robot d’analyser l’environnement dans lequel il évolue et ainsi dresser une carte de déplacement précise.

C’est grâce à cette carte que le Beatbot AquaSense Pro parvient à nettoyer efficacement une piscine. Déjà parce qu’il évite les boucles inutiles et s’assure de bien couvrir l’intégralité de la surface. Mais surtout, le Beatbot AquaSense Pro est l’un des seuls robots du marché à offrir 5 modes de nettoyage différents. Il est ainsi capable de laver :

Le fond de la piscine , afin de récupérer toutes les saletés accumulées après une longue période d’inactivité ;

, afin de récupérer toutes les saletés accumulées après une longue période d’inactivité ; les murs , pour éliminer les traces et autres déchets collés aux parois ;

, pour éliminer les traces et autres déchets collés aux parois ; la surface , et ainsi empêcher les feuilles mortes, par exemple, de défigurer un bassin ;

, et ainsi empêcher les feuilles mortes, par exemple, de défigurer un bassin ; la ligne de flottaison, pour éviter que les débris et autres impuretés s’entassent et se retrouvent à flotter entre deux eaux.

Le cinquième mode de nettoyage est un poil différent puisqu’il consiste à maintenir l’eau claire et transparente. Pour ce faire, le Beatbot AquaSense Pro diffuse automatiquement et équitablement un traitement clarifiant lors du nettoyage au sol. Un atout qui garantit une piscine claire à tout instant, avec un minimum d’effort et de produit chimique.

Pour maintenir la piscine propre en toutes circonstances, le Beatbot AquaSense Pro intègre une brosse rotative capable d’envoyer les débris vers son grand bac de récupération de 3,7 L. Cela dit, c’est sa grande puissance d’aspiration de 346 L/min qui se charge du travail principal. Même les minuscules impuretés ne résistent pas à une telle aspiration. D’autant que son système de double filtre lui permet de retenir les particules allant jusqu’à 150 µm, ce qui évite leur dispersion lors du rejet de l’eau traitée.

Un entretien simplifié

L’autre force du Beatbot AquaSense Pro vis-à-vis de ses concurrents est sa grande autonomie. Par exemple, ce robot est sans-fil. Si cela lui permet de se déplacer librement dans la piscine, cela évite aussi à l’utilisateur de constamment surveiller que le fil ne s’emmêle pas et bloque le robot.

Beatbot a également intégré les fonctions MemoryPark Smart Return et SmartDrain Submarine-Inspired Water Release. La première pousse le robot à se diriger vers le bord de la piscine quand un cycle de nettoyage est terminé ou quand la batterie tombe à 15 %. La seconde déclenche l’expulsion automatique de l’eau, ce qui allège le poids du robot lors de sa récupération.

Une application mobile dédiée permet également de contrôler le Beatbot AquaSense Pro à distance. L’usager peut ainsi programmer différentes sessions de ménage, vérifier la progression du cycle en cours et s’informer quant à l’état de la connexion Wi-Fi ou le niveau de batterie. Puisqu’il est question d’autonomie, le Beatbot AquaSense Pro profite d’une endurance allant jusqu’à 9 h30 pour le ménage en surface, et jusqu’à 5 heures pour un entretien en profondeur.

Enfin, ses filtres et son bac de récupération sont facilement accessibles et démontables pour un nettoyage tout aussi simple.

Véritable champion de l’entretien, le Beatbot AquaSense Pro brille également à travers son prix. Habituellement vendu 2 499 euros, ce robot de piscine bénéficie d’une remise immédiate de 500 euros ce qui fait tomber son tarif à 1 999 euros.